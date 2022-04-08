Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

8 апреля, 23:45

«Спартак» победит «Арсенал», «Динамо» возьмет три очка в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 24-й тур РПЛ

Руслан Нигматуллин и Сергей Мигицко сделали прогнозы на 24-й тур РПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко.

«Химки» — ЦСКА

Руслан Нигматуллин — 2:2. «Химки» с приходом Юрана преобразились, набирают очки, все идет позитивно. ЦСКА, в свою очередь, в последнем туре выглядел неважно с «Уралом» (последней командой чемпионата). Думаю, будет результативная ничья.

Сергей Мигицко — 0:1. «Химки» в Казани выиграли, команде необходимо выбраться из зоны вылета. Но мне кажется, что ЦСКА, который борется за серьезные места, в тяжелой борьбе одержит победу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
ЦСКА

«Нижний Новгород» — «Динамо»

Руслан Нигматуллин — 1:2. «Динамо» продолжает гонку за «Зенитом», и планов спотыкаться на «Нижнем Новгороде» у бело-голубых нет. Предположу, что «Динамо» победит.

Сергей Мигицко — 0:1. Мне очень нравится футбол, который показывает «Нижний». Александру Кержакову удалось подобрать какие-то слова для команды, благодаря которым она играет хорошо с соперниками любого уровня. Однако «Динамо» еще не потеряло надежды на золото, поэтому поставлю на победу москвичей.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Динамо

«Рубин» — «Краснодар»

Руслан Нигматуллин — 1:1. «Рубин» продолжает разочаровывать казанских болельщиков. «Краснодар» же с переменным успехом использует российских футболистов, выступает в необычном для себя составе. Думаю, краснодарцы способны отобрать очки у «Рубина» на выезде.

Сергей Мигицко — 1:0. Будет упорный матч, «Рубину» очень нужны очки. Это одна из тех игр, которые сложно спрогнозировать. Все-таки, думаю, будет ничья.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Краснодар

«Ахмат» — «Зенит»

Руслан Нигматуллин — 0:1. «Зенит» потерял очки в прошлом туре. В гости к «Ахмату» он едет, естественно, за победой, потому что очередная осечка чревата потерей лидерства в чемпионате.

Сергей Мигицко — 1:2. «Ахмат» — боевая команда. Дома при поддержке трибун грозненцы всегда хорошо играют. «Зениту» очень нужна победа, поэтому поставлю на него.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

«Урал» — «Крылья Советов»

Руслан Нигматуллин — 0:0. «Урал» провел против армейцев очень приличный матч и, если бы не судейские ошибки, мог бы рассчитывать на лучший результат. «Крылья Советов», в свою очередь, очень симпатичная команда. Регулярно теряет игроков, но не теряет лицо, за что надо отдать должное главному тренеру. Предположу, что сыграют вничью.

Сергей Мигицко — 1:0. «Урал» показал очень хороший футбол в Москве, ЦСКА повезло. Думаю, дома он выиграет, хоть мне и симпатичны «Крылья».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

«Уфа» — «Сочи»

Руслан Нигматуллин — 1:0. «Уфа» наконец-то победила, и я предположу, что следующий матч уфимцы тоже выиграют.

Сергей Мигицко — 1:2. Мне нравятся обе команды. «Сочи» отлично себя показал с «Зенитом». Что касается «Уфы», то она занимает не свое место. Но «Сочи» больно хорош, он выиграет в один мяч.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Сочи

«Спартак» — «Арсенал»

Руслан Нигматуллин — 2:1. «Спартак», к сожалению, до сих пор лихорадит, и никто не знает, как он сыграет следующий матч. Но побеждать уже пора, тем более дома. В гости приедет «Арсенал», который может преподнести сюрприз, но я верю в победу «Спартака».

Сергей Мигицко — 2:0. «Спартаку», как и «Арсеналу», очень нужны очки. Будет упорная игра. О туляках, как и об «Уфе», могу сказать, что они должны быть выше. Но в Москве «Спартак» окажется сильнее.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Арсенал Т

«Ростов» — «Локомотив»

Руслан Нигматуллин — 1:0. «Локомотив» с новым главным тренером в последних матчах набирал очки и неплохо играл. «Ростову» отступать некуда, он играет дома. Пока очки даются ростовчанам с трудом, но им кровь из носу нужна победа. Предположу, что дома «Ростов» выиграет.

Сергей Мигицко — 1:1. Валерий Георгиевич знает, как играть с «Локомотивом». Железнодорожники еще могут побороться за медали, но в Ростове будет ничья.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Уфа
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
17
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Красавицу-грузинку захейтили за поддержку Стерлинга. Это смелая девушка: однажды она избила расиста в Москве
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
Три сложных выезда лидеров: кто потеряет очки — «Зенит» в Грозном, «Динамо» в Нижнем или ЦСКА в Химках? И можно, наконец, без судейских ошибок?
«Вагон-tour». «Локомотив» показал фото из поезда
«Локомотив» отправился на матч с «Ростовом» на поезде
Грулев рассказал о настрое «Динамо» на матч против «Нижнего Новгорода»
Защитник «Урала»: «С первыми играми понял, что премьер-лига не такая тяжелая, как ожидал»
«Зениту» сейчас морально посложнее, а «Динамо» более голодные до побед». Малафеев — о чемпионской гонке в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Три сложных выезда лидеров: кто потеряет очки — «Зенит» в Грозном, «Динамо» в Нижнем или ЦСКА в Химках? И можно, наконец, без судейских ошибок?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости