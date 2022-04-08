«Спартак» победит «Арсенал», «Динамо» возьмет три очка в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 24-й тур РПЛ
Руслан Нигматуллин — 2:2. «Химки» с приходом Юрана преобразились, набирают очки, все идет позитивно. ЦСКА, в свою очередь, в последнем туре выглядел неважно с «Уралом» (последней командой чемпионата). Думаю, будет результативная ничья.
Сергей Мигицко — 0:1. «Химки» в Казани выиграли, команде необходимо выбраться из зоны вылета. Но мне кажется, что ЦСКА, который борется за серьезные места, в тяжелой борьбе одержит победу.
Руслан Нигматуллин — 1:2. «Динамо» продолжает гонку за «Зенитом», и планов спотыкаться на «Нижнем Новгороде» у бело-голубых нет. Предположу, что «Динамо» победит.
Сергей Мигицко — 0:1. Мне очень нравится футбол, который показывает «Нижний». Александру Кержакову удалось подобрать какие-то слова для команды, благодаря которым она играет хорошо с соперниками любого уровня. Однако «Динамо» еще не потеряло надежды на золото, поэтому поставлю на победу москвичей.
Руслан Нигматуллин — 1:1. «Рубин» продолжает разочаровывать казанских болельщиков. «Краснодар» же с переменным успехом использует российских футболистов, выступает в необычном для себя составе. Думаю, краснодарцы способны отобрать очки у «Рубина» на выезде.
Сергей Мигицко — 1:0. Будет упорный матч, «Рубину» очень нужны очки. Это одна из тех игр, которые сложно спрогнозировать. Все-таки, думаю, будет ничья.
Руслан Нигматуллин — 0:1. «Зенит» потерял очки в прошлом туре. В гости к «Ахмату» он едет, естественно, за победой, потому что очередная осечка чревата потерей лидерства в чемпионате.
Сергей Мигицко — 1:2. «Ахмат» — боевая команда. Дома при поддержке трибун грозненцы всегда хорошо играют. «Зениту» очень нужна победа, поэтому поставлю на него.
Руслан Нигматуллин — 0:0. «Урал» провел против армейцев очень приличный матч и, если бы не судейские ошибки, мог бы рассчитывать на лучший результат. «Крылья Советов», в свою очередь, очень симпатичная команда. Регулярно теряет игроков, но не теряет лицо, за что надо отдать должное главному тренеру. Предположу, что сыграют вничью.
Сергей Мигицко — 1:0. «Урал» показал очень хороший футбол в Москве, ЦСКА повезло. Думаю, дома он выиграет, хоть мне и симпатичны «Крылья».
Руслан Нигматуллин — 1:0. «Уфа» наконец-то победила, и я предположу, что следующий матч уфимцы тоже выиграют.
Сергей Мигицко — 1:2. Мне нравятся обе команды. «Сочи» отлично себя показал с «Зенитом». Что касается «Уфы», то она занимает не свое место. Но «Сочи» больно хорош, он выиграет в один мяч.
Руслан Нигматуллин — 2:1. «Спартак», к сожалению, до сих пор лихорадит, и никто не знает, как он сыграет следующий матч. Но побеждать уже пора, тем более дома. В гости приедет «Арсенал», который может преподнести сюрприз, но я верю в победу «Спартака».
Сергей Мигицко — 2:0. «Спартаку», как и «Арсеналу», очень нужны очки. Будет упорная игра. О туляках, как и об «Уфе», могу сказать, что они должны быть выше. Но в Москве «Спартак» окажется сильнее.
Руслан Нигматуллин — 1:0. «Локомотив» с новым главным тренером в последних матчах набирал очки и неплохо играл. «Ростову» отступать некуда, он играет дома. Пока очки даются ростовчанам с трудом, но им кровь из носу нужна победа. Предположу, что дома «Ростов» выиграет.
Сергей Мигицко — 1:1. Валерий Георгиевич знает, как играть с «Локомотивом». Железнодорожники еще могут побороться за медали, но в Ростове будет ничья.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0