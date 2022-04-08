«Спартак» победит «Арсенал», «Динамо» возьмет три очка в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 24-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко.

«Химки» — ЦСКА

Руслан Нигматуллин — 2:2. «Химки» с приходом Юрана преобразились, набирают очки, все идет позитивно. ЦСКА, в свою очередь, в последнем туре выглядел неважно с «Уралом» (последней командой чемпионата). Думаю, будет результативная ничья.

Сергей Мигицко — 0:1. «Химки» в Казани выиграли, команде необходимо выбраться из зоны вылета. Но мне кажется, что ЦСКА, который борется за серьезные места, в тяжелой борьбе одержит победу.

«Нижний Новгород» — «Динамо»

Руслан Нигматуллин — 1:2. «Динамо» продолжает гонку за «Зенитом», и планов спотыкаться на «Нижнем Новгороде» у бело-голубых нет. Предположу, что «Динамо» победит.

Сергей Мигицко — 0:1. Мне очень нравится футбол, который показывает «Нижний». Александру Кержакову удалось подобрать какие-то слова для команды, благодаря которым она играет хорошо с соперниками любого уровня. Однако «Динамо» еще не потеряло надежды на золото, поэтому поставлю на победу москвичей.

«Рубин» — «Краснодар»

Руслан Нигматуллин — 1:1. «Рубин» продолжает разочаровывать казанских болельщиков. «Краснодар» же с переменным успехом использует российских футболистов, выступает в необычном для себя составе. Думаю, краснодарцы способны отобрать очки у «Рубина» на выезде.

Сергей Мигицко — 1:0. Будет упорный матч, «Рубину» очень нужны очки. Это одна из тех игр, которые сложно спрогнозировать. Все-таки, думаю, будет ничья.

«Ахмат» — «Зенит»

Руслан Нигматуллин — 0:1. «Зенит» потерял очки в прошлом туре. В гости к «Ахмату» он едет, естественно, за победой, потому что очередная осечка чревата потерей лидерства в чемпионате.

Сергей Мигицко — 1:2. «Ахмат» — боевая команда. Дома при поддержке трибун грозненцы всегда хорошо играют. «Зениту» очень нужна победа, поэтому поставлю на него.

«Урал» — «Крылья Советов»

Руслан Нигматуллин — 0:0. «Урал» провел против армейцев очень приличный матч и, если бы не судейские ошибки, мог бы рассчитывать на лучший результат. «Крылья Советов», в свою очередь, очень симпатичная команда. Регулярно теряет игроков, но не теряет лицо, за что надо отдать должное главному тренеру. Предположу, что сыграют вничью.

Сергей Мигицко — 1:0. «Урал» показал очень хороший футбол в Москве, ЦСКА повезло. Думаю, дома он выиграет, хоть мне и симпатичны «Крылья».

«Уфа» — «Сочи»

Руслан Нигматуллин — 1:0. «Уфа» наконец-то победила, и я предположу, что следующий матч уфимцы тоже выиграют.

Сергей Мигицко — 1:2. Мне нравятся обе команды. «Сочи» отлично себя показал с «Зенитом». Что касается «Уфы», то она занимает не свое место. Но «Сочи» больно хорош, он выиграет в один мяч.

«Спартак» — «Арсенал»

Руслан Нигматуллин — 2:1. «Спартак», к сожалению, до сих пор лихорадит, и никто не знает, как он сыграет следующий матч. Но побеждать уже пора, тем более дома. В гости приедет «Арсенал», который может преподнести сюрприз, но я верю в победу «Спартака».

Сергей Мигицко — 2:0. «Спартаку», как и «Арсеналу», очень нужны очки. Будет упорная игра. О туляках, как и об «Уфе», могу сказать, что они должны быть выше. Но в Москве «Спартак» окажется сильнее.

«Ростов» — «Локомотив»

Руслан Нигматуллин — 1:0. «Локомотив» с новым главным тренером в последних матчах набирал очки и неплохо играл. «Ростову» отступать некуда, он играет дома. Пока очки даются ростовчанам с трудом, но им кровь из носу нужна победа. Предположу, что дома «Ростов» выиграет.

Сергей Мигицко — 1:1. Валерий Георгиевич знает, как играть с «Локомотивом». Железнодорожники еще могут побороться за медали, но в Ростове будет ничья.