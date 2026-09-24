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Газзаев рассказал, почему выбрал Вагнера Лав в ЦСКА вместо Кавенаги

Газзаев: «Гинер говорит: «У нас есть деньги на Кавенаги». Отвечаю: «Нет, берем Вагнера»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Вагнер Лав и Валерий Газзаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился своими воспоминаниями о работе с нападающим Вагнером Лав, который в субботу, 26 сентября, проведет в Москве свой прощальный матч.

— Вагнер все-таки завершил футбольную карьеру в 42 года. Не шутили на тему того, что он доиграет до 50?

— За Вагнера можно только порадоваться. Блестящая карьера! А то, что доиграл до 42-х, говорит о его великолепном здоровье. О том, что человек себя не запустил. Он же в прошлом году прилетал в Москву на матч, посвященный 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.И вы сами могли убедиться, что он еще в большом порядке.

Нацелен на голы, голоден до футбола.

Но все, к сожалению, когда-то подходит к концу. Могу сказать одно: Вагнер точно может гордиться своей карьерой. Cудите сами: в списке лучших бомбардиров армейского клуба он занимает второе место. Впереди Вагнера только великий Григорий Федотов! Лав оставил огромный след в истории нашего футбола. Здорово, что его прощальный матч пройдет в Москве. Он поблагодарит болельщиков. А они — его. Очень красивая история!

— Помните, когда впервые увидели его игру?

— Летом 2004 года мы в ЦСКА искали нападающего. И как-то президент клуба Евгений Гинер попросил меня зайти к нему, вручил мне две кассеты: «Посмотри этих двух футболистов, оцени их и сделай выбор». Речь шла о Вагнере и Кавенаги, который в итоге оказался в «Спартаке».

— Почему выбрали бразильца?

- В моем понимании, форвард современной формации — тот, кто играет по всему фронту атаки. Вагнер мог действовать и справа, и слева, и в центре, и в оттяжке. Индивидуально сильный нападающий. Мог в одиночку обыграть защитников, забить.

— А Кавенаги?

— А аргентинец был более зависимый от партнеров нападающий, игрок центральной зоны. Да, достаточно забивной, но для него нужны были еще и сильные фланги, чтобы снабжали его постоянно передачами.

При этом Кавенаги стоил около 12 миллионов, а Вагнер — 5. И мне Гинер говорил: «У нас деньги есть, давай купим Кавенаги». Отвечал: «Нет, нам нужен Вагнер». И потом: скорость у бразильца была совсем другая, чем у аргентинца. В общем, доводы Гинеру привел. И мы взяли Вагнера. История показала, что сделали правильный выбор.

— Что нужно было ему подтянуть в своей игре?

— Да очевидных минусов я вам, пожалуй, и не назову. Какие-то тактические моменты приходилось иногда разъяснять. Но его козыри, достоинства точно перекрывали небольшие недочеты. Сумасшедшее голевое чутье, прекрасный дриблинг, сильный удар с любой дистанции. Все — при нем! С ним мы попали даже не на 100, а на 150 процентов.

— Он же забил в первом же матче.

— Да, мы с ним лично познакомились уже непосредственно перед встречей с «Нефтчи» в квалификации Лиги чемпионов. Я спросил у него: «Готов сегодня выйти на поле»? Он: «Никаких проблем, тренер». Вышел на замену во втором тайме и забил прекрасный гол. Так началась эпоха Вагнера в ЦСКА!

Валерий Газзаев, Вагнер Лав.«Вагнер заявляет: «Больше у вас не играю!» Перевел в дубль — одумался, забил три «Спартаку»! Интервью Газзаева

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Вагнер Лав
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Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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26 тур
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29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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