Газзаев: «Гинер говорит: «У нас есть деньги на Кавенаги». Отвечаю: «Нет, берем Вагнера»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился своими воспоминаниями о работе с нападающим Вагнером Лав, который в субботу, 26 сентября, проведет в Москве свой прощальный матч.
— Вагнер все-таки завершил футбольную карьеру в 42 года. Не шутили на тему того, что он доиграет до 50?
— За Вагнера можно только порадоваться. Блестящая карьера! А то, что доиграл до 42-х, говорит о его великолепном здоровье. О том, что человек себя не запустил. Он же в прошлом году прилетал в Москву на матч, посвященный 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.И вы сами могли убедиться, что он еще в большом порядке.
Нацелен на голы, голоден до футбола.
Но все, к сожалению, когда-то подходит к концу. Могу сказать одно: Вагнер точно может гордиться своей карьерой. Cудите сами: в списке лучших бомбардиров армейского клуба он занимает второе место. Впереди Вагнера только великий Григорий Федотов! Лав оставил огромный след в истории нашего футбола. Здорово, что его прощальный матч пройдет в Москве. Он поблагодарит болельщиков. А они — его. Очень красивая история!
— Помните, когда впервые увидели его игру?
— Летом 2004 года мы в ЦСКА искали нападающего. И как-то президент клуба Евгений Гинер попросил меня зайти к нему, вручил мне две кассеты: «Посмотри этих двух футболистов, оцени их и сделай выбор». Речь шла о Вагнере и Кавенаги, который в итоге оказался в «Спартаке».
— Почему выбрали бразильца?
- В моем понимании, форвард современной формации — тот, кто играет по всему фронту атаки. Вагнер мог действовать и справа, и слева, и в центре, и в оттяжке. Индивидуально сильный нападающий. Мог в одиночку обыграть защитников, забить.
— А Кавенаги?
— А аргентинец был более зависимый от партнеров нападающий, игрок центральной зоны. Да, достаточно забивной, но для него нужны были еще и сильные фланги, чтобы снабжали его постоянно передачами.
При этом Кавенаги стоил около 12 миллионов, а Вагнер — 5. И мне Гинер говорил: «У нас деньги есть, давай купим Кавенаги». Отвечал: «Нет, нам нужен Вагнер». И потом: скорость у бразильца была совсем другая, чем у аргентинца. В общем, доводы Гинеру привел. И мы взяли Вагнера. История показала, что сделали правильный выбор.
— Что нужно было ему подтянуть в своей игре?
— Да очевидных минусов я вам, пожалуй, и не назову. Какие-то тактические моменты приходилось иногда разъяснять. Но его козыри, достоинства точно перекрывали небольшие недочеты. Сумасшедшее голевое чутье, прекрасный дриблинг, сильный удар с любой дистанции. Все — при нем! С ним мы попали даже не на 100, а на 150 процентов.
— Он же забил в первом же матче.
— Да, мы с ним лично познакомились уже непосредственно перед встречей с «Нефтчи» в квалификации Лиги чемпионов. Я спросил у него: «Готов сегодня выйти на поле»? Он: «Никаких проблем, тренер». Вышел на замену во втором тайме и забил прекрасный гол. Так началась эпоха Вагнера в ЦСКА!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1