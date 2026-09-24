Газзаев: «Гинер говорит: «У нас есть деньги на Кавенаги». Отвечаю: «Нет, берем Вагнера»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился своими воспоминаниями о работе с нападающим Вагнером Лав, который в субботу, 26 сентября, проведет в Москве свой прощальный матч.

— Вагнер все-таки завершил футбольную карьеру в 42 года. Не шутили на тему того, что он доиграет до 50?

— За Вагнера можно только порадоваться. Блестящая карьера! А то, что доиграл до 42-х, говорит о его великолепном здоровье. О том, что человек себя не запустил. Он же в прошлом году прилетал в Москву на матч, посвященный 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.И вы сами могли убедиться, что он еще в большом порядке.

Нацелен на голы, голоден до футбола.

Но все, к сожалению, когда-то подходит к концу. Могу сказать одно: Вагнер точно может гордиться своей карьерой. Cудите сами: в списке лучших бомбардиров армейского клуба он занимает второе место. Впереди Вагнера только великий Григорий Федотов! Лав оставил огромный след в истории нашего футбола. Здорово, что его прощальный матч пройдет в Москве. Он поблагодарит болельщиков. А они — его. Очень красивая история!

— Помните, когда впервые увидели его игру?

— Летом 2004 года мы в ЦСКА искали нападающего. И как-то президент клуба Евгений Гинер попросил меня зайти к нему, вручил мне две кассеты: «Посмотри этих двух футболистов, оцени их и сделай выбор». Речь шла о Вагнере и Кавенаги, который в итоге оказался в «Спартаке».

— Почему выбрали бразильца?

- В моем понимании, форвард современной формации — тот, кто играет по всему фронту атаки. Вагнер мог действовать и справа, и слева, и в центре, и в оттяжке. Индивидуально сильный нападающий. Мог в одиночку обыграть защитников, забить.

— А Кавенаги?

— А аргентинец был более зависимый от партнеров нападающий, игрок центральной зоны. Да, достаточно забивной, но для него нужны были еще и сильные фланги, чтобы снабжали его постоянно передачами.

При этом Кавенаги стоил около 12 миллионов, а Вагнер — 5. И мне Гинер говорил: «У нас деньги есть, давай купим Кавенаги». Отвечал: «Нет, нам нужен Вагнер». И потом: скорость у бразильца была совсем другая, чем у аргентинца. В общем, доводы Гинеру привел. И мы взяли Вагнера. История показала, что сделали правильный выбор.

— Что нужно было ему подтянуть в своей игре?

— Да очевидных минусов я вам, пожалуй, и не назову. Какие-то тактические моменты приходилось иногда разъяснять. Но его козыри, достоинства точно перекрывали небольшие недочеты. Сумасшедшее голевое чутье, прекрасный дриблинг, сильный удар с любой дистанции. Все — при нем! С ним мы попали даже не на 100, а на 150 процентов.

— Он же забил в первом же матче.

— Да, мы с ним лично познакомились уже непосредственно перед встречей с «Нефтчи» в квалификации Лиги чемпионов. Я спросил у него: «Готов сегодня выйти на поле»? Он: «Никаких проблем, тренер». Вышел на замену во втором тайме и забил прекрасный гол. Так началась эпоха Вагнера в ЦСКА!