Турбина сделали талисманом «Краснодара», Безбородову спустя восемь месяцев дали матч «Спартака»
Турбин и «Краснодар»
Продолжаем подсчет матчей с участием «быков», которые в этом чемпионате в разных ролях судит Евгений Турбин. При нем краснодарцы выступают удачно: «Рубин» (д, 2:0, ВАР), «Уфа» (д, 1:1, ВАР), «Крылья Советов» (д, 0:1, ВАР), «Спартак» (д, 2:1, ВАР), «Нижний Новгород» (д, 0:0, ВАР), «Урал» (д, 2:1, судья), «Спартак» (г, 2:1, резервный). Всего одно поражение в семи матчах. Посмотрим, как будет в этот раз, когда Турбин снова отправится в московский ВАР-центр.
Москалев и «Краснодар»
Владимира Москалева назначают на важные выездные игры «быков». Пока при нем краснодарцы играют в гостях с переменным успехом: ЦСКА (0:0, судья), «Динамо» (0:1, судья), «Спартак» (2:1, ВАР). В последней игре были ошибочно назначены 11-метровые удары в ворота обеих команд. До этого Москалев ошибочно удалил вратаря бело-голубых Антона Шунина, но его промах исправили видеоассистенты Алексей Амелин и Валерий Данченко. А вот краснодарец Урош Спаич в четырех (!) моментах заслуживал желтой карточки, но так и не получил ни одной.
А в 10-м туре Москалев не назначил 11-метровый удар в пользу «Краснодара», когда армеец Игорь Дивеев сыграл в мяч рукой.
Безбородов и «Спартак»
Владислав Безбородов в последний раз судил матч с участием красно-белых 24 июля прошлого года — с «Рубином» (0:1). Если не считать работу резервным на одной из их игр. Да, рефери из Санкт-Петербурга, свыше 40 раз назначавшийся в чемпионате России на встречи «Спартака», после 1-го тура перестал получать такие назначения.
Почему? Неужели из-за того, что отменил гол Самюэля Жиго в ворота «Рубина»? Так экспертно-судейская комиссия признала правоту Безбородова. Действительно, забитому мячу предшествовал фол Романа Зобнина.
Бобровский и «Ростов» — «Локомотив»
Назначение Яна Бобровского на матч в Ростове-на-Дону — большой риск. У 33-летнего чемпиона Европы всего вторая игра в РПЛ, да еще такая. А опыта мало.
Дебют Яна его жена отметила судейским тортом. Испечет ли Ксения Бобровская еще один кулинарный шедевр?
Казарцев, Кукуляк и ФНЛ
После отстранения Игоря Панина, Артема Любимова, Павла Шадыханова, Сергея Карасева и Алексея Сухого (рефери из Люберец наказан непонятно за что) моментально возникло еще больше проблем с выбором арбитров на игры очередного тура. Но почему-то Василий Казарцев и Евгений Кукуляк отправились в ФНЛ. 10 апреля их ждут матчи «Нефтехимик» — «Торпедо» и «Факел» — «Алания».
Амелин, ФНЛ
Алексей Амелин будет работать в роли арбитра на матче РПЛ впервые с 12 декабря прошлого года. После этого он был видеоассистентом, резервным и судил в ФНЛ, где в игре 29-го тура «Енисей» — «Факел», по мнению ЭСК, не удалил игрока хозяев поля Ивана Лапшова за лишение соперника явной возможности забить гол.
Как и в первом круге
Виталий Мешков уже судил игру между «Динамо» и «Нижним Новгородом» — в первом круге 12 сентября в Москве. Счет — 1:2. Тогда после вмешательства ВАР он изменил свое первоначальное решение и наказал гостей 11-метровым ударом. На мой взгляд, ошибочно.
Кирилл Левников работал на матче «Крылья Советов» — «Урал» (1:1). Он ошибся, наказав предупреждением игрока гостей Данила Пруцева. Эта желтая карточка стала для футболиста четвертой в чемпионате, он получил дисквалификацию.
Матюнин и «Зенит»
Спорным выглядит назначение Алексея Матюнина на игру «Зенита». В декабре прошлого года матч «Зенит» — «Ростов» (2:2) вышел скандальным.
Судья правильно наказал сине-бело-голубых 11-метровым ударом, но не удалил их защитника Дмитрия Чистякова. А затем он ошибочно засчитал гол ростовчан, не зафиксировав фол Николая Комличенко.
«Урал» и дебютанты
«Везет» «Уралу»: второй тур подряд на его матче будет работать судья-дебютант. В матче с ЦСКА (2:2) впервые обязанности видеоассистента выполнил Ян Бобровский, а в этот раз дебютирует Антон Фролов.
Кстати, по странному стечению обстоятельств Фролова «прикрепили» к «Крыльям Советов». До 24-го тура он дважды судил их игры в качестве арбитра: «Сочи» (д, 1:0), «Зенит» (д, 1:1).
Общий список
Общий список арбитров и инспекторов, получивших назначения, выглядит так:
«Нижний Новгород» — «Динамо» — арбитр Виталий Мешков, ассистенты Алексей Лунев, Александр Богданов, резервный Игорь Низовцев, видеоарбитр (ВАР) Сергей Иванов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Алексей Воронцов, инспектор Юрий Чеботарев.
«Химки» — ЦСКА — арбитр Павел Кукуян, ассистенты Алексей Стипиди, Владимир Миневич, резервный Антон Фролов, видеоарбитр (ВАР) Иван Сиденков, ассистент видеоарбитра (АВАР) Максим Гаврилин, инспектор Андрей Бутенко.
«Рубин» — «Краснодар» — арбитр Владимир Москалев, ассистенты Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков, резервный Евгений Буланов, видеоарбитр (ВАР) Евгений Турбин, ассистент видеоарбитра (АВАР) Илья Елеференко, инспектор Николай Левников.
«Ахмат» — «Зенит» — арбитр Алексей Матюнин, ассистенты Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев, резервный Рафаэль Шафеев, видеоарбитр (ВАР) Анатолий Жабченко, ассистент видеоарбитра (АВАР) Валерий Данченко, инспектор Сергей Мацюра.
«Урал» — «Крылья Советов» — арбитр Кирилл Левников, ассистенты Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе, резервный Иван Абросимов, видеоарбитр (ВАР) Антон Фролов, ассистент видеоарбитра 1 (АВАР1) Роман Усачев, ассистент видеоарбитра 2 (АВАР2) Евгений Турбин, инспектор Алексей Тюмин.
«Уфа» — «Сочи» — арбитр Алексей Амелин, ассистенты Михаил Иванов, Игорь Князев, резервный Константин Аверьянов, видеоарбитр (ВАР) Анастасия Пустовойтова, ассистент видеоарбитра 1 (АВАР1) Игорь Демешко, ассистент видеоарбитра 2 (АВАР2) Сергей Иванов, инспектор Сергей Зуев.
«Спартак» — «Арсенал» — арбитр Владислав Безбородов, ассистенты Адлан Хатуев, Варанцо Петросян, резервный Александр Машлякевич, видеоарбитр (ВАР) Анатолий Жабченко, ассистент видеоарбитра (АВАР) Екатерина Курочкина, инспектор Гаряфий Жафяров.
«Ростов» — «Локомотив» — арбитр Ян Бобровский, ассистенты Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков, резервный Артем Чистяков, видеоарбитр (ВАР) Иван Сиденков, ассистент видеоарбитра (АВАР) Арам Петросян, инспектор Эдуард Малый.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0