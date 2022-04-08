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Судейство

Сегодня, 12:15

Турбина сделали талисманом «Краснодара», Безбородову спустя восемь месяцев дали матч «Спартака»

Арбитр Турбин рассудит матч «Рубин» — «Краснодар», а Безбородов — «Спартак» — «Арсенал» в 24-м туре РПЛ
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Евгений Турбин и Владислав Безбородов.
Фото «СЭ»
Определены судьи и инспекторы матчей 24-го тура чемпионата России. Эксперты «СЭ» обратили внимание на ряд странностей и интересных совпадений.

Турбин и «Краснодар»

Продолжаем подсчет матчей с участием «быков», которые в этом чемпионате в разных ролях судит Евгений Турбин. При нем краснодарцы выступают удачно: «Рубин» (д, 2:0, ВАР), «Уфа» (д, 1:1, ВАР), «Крылья Советов» (д, 0:1, ВАР), «Спартак» (д, 2:1, ВАР), «Нижний Новгород» (д, 0:0, ВАР), «Урал» (д, 2:1, судья), «Спартак» (г, 2:1, резервный). Всего одно поражение в семи матчах. Посмотрим, как будет в этот раз, когда Турбин снова отправится в московский ВАР-центр.

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Москалев и «Краснодар»

Владимира Москалева назначают на важные выездные игры «быков». Пока при нем краснодарцы играют в гостях с переменным успехом: ЦСКА (0:0, судья), «Динамо» (0:1, судья), «Спартак» (2:1, ВАР). В последней игре были ошибочно назначены 11-метровые удары в ворота обеих команд. До этого Москалев ошибочно удалил вратаря бело-голубых Антона Шунина, но его промах исправили видеоассистенты Алексей Амелин и Валерий Данченко. А вот краснодарец Урош Спаич в четырех (!) моментах заслуживал желтой карточки, но так и не получил ни одной.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Арбитр Москалев поспорил со Спаичем, что не удалит его. Судья не вынес игроку «Краснодара» четыре предупреждения

А в 10-м туре Москалев не назначил 11-метровый удар в пользу «Краснодара», когда армеец Игорь Дивеев сыграл в мяч рукой.

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Безбородов и «Спартак»

Владислав Безбородов в последний раз судил матч с участием красно-белых 24 июля прошлого года — с «Рубином» (0:1). Если не считать работу резервным на одной из их игр. Да, рефери из Санкт-Петербурга, свыше 40 раз назначавшийся в чемпионате России на встречи «Спартака», после 1-го тура перестал получать такие назначения.

&laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: правильно&nbsp;ли отменен гол Жиго, и&nbsp;имел&nbsp;ли право вмешаться ВАР. «Рубин» — «Спартак»: правильно ли отменен гол Жиго, и имел ли право вмешаться ВАР?

Почему? Неужели из-за того, что отменил гол Самюэля Жиго в ворота «Рубина»? Так экспертно-судейская комиссия признала правоту Безбородова. Действительно, забитому мячу предшествовал фол Романа Зобнина.

Бобровский и «Ростов» — «Локомотив»

Назначение Яна Бобровского на матч в Ростове-на-Дону — большой риск. У 33-летнего чемпиона Европы всего вторая игра в РПЛ, да еще такая. А опыта мало.

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Казарцев, Кукуляк и ФНЛ

После отстранения Игоря Панина, Артема Любимова, Павла Шадыханова, Сергея Карасева и Алексея Сухого (рефери из Люберец наказан непонятно за что) моментально возникло еще больше проблем с выбором арбитров на игры очередного тура. Но почему-то Василий Казарцев и Евгений Кукуляк отправились в ФНЛ. 10 апреля их ждут матчи «Нефтехимик» — «Торпедо» и «Факел» — «Алания».

Амелин, ФНЛ

Алексей Амелин будет работать в роли арбитра на матче РПЛ впервые с 12 декабря прошлого года. После этого он был видеоассистентом, резервным и судил в ФНЛ, где в игре 29-го тура «Енисей» — «Факел», по мнению ЭСК, не удалил игрока хозяев поля Ивана Лапшова за лишение соперника явной возможности забить гол.

Эпизод матча &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нижний Новгород&raquo;. За что назначен пенальти в пользу «Динамо»? Почему судьи неправильно заполняют протокол?

Как и в первом круге

Виталий Мешков уже судил игру между «Динамо» и «Нижним Новгородом» — в первом круге 12 сентября в Москве. Счет — 1:2. Тогда после вмешательства ВАР он изменил свое первоначальное решение и наказал гостей 11-метровым ударом. На мой взгляд, ошибочно.

Кирилл Левников работал на матче «Крылья Советов» — «Урал» (1:1). Он ошибся, наказав предупреждением игрока гостей Данила Пруцева. Эта желтая карточка стала для футболиста четвертой в чемпионате, он получил дисквалификацию.

3&nbsp;декабря. Санкт-Петебург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; 2:2. Гол Комличенко засчитан ошибочно, Ракицкий пропустит матч с «Динамо». Новый скандал после игры «Зенит» — «Ростов»

Матюнин и «Зенит»

Спорным выглядит назначение Алексея Матюнина на игру «Зенита». В декабре прошлого года матч «Зенит» — «Ростов» (2:2) вышел скандальным.

Судья правильно наказал сине-бело-голубых 11-метровым ударом, но не удалил их защитника Дмитрия Чистякова. А затем он ошибочно засчитал гол ростовчан, не зафиксировав фол Николая Комличенко.

«Урал» и дебютанты

«Везет» «Уралу»: второй тур подряд на его матче будет работать судья-дебютант. В матче с ЦСКА (2:2) впервые обязанности видеоассистента выполнил Ян Бобровский, а в этот раз дебютирует Антон Фролов.

Кстати, по странному стечению обстоятельств Фролова «прикрепили» к «Крыльям Советов». До 24-го тура он дважды судил их игры в качестве арбитра: «Сочи» (д, 1:0), «Зенит» (д, 1:1).

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Общий список

Общий список арбитров и инспекторов, получивших назначения, выглядит так:

«Нижний Новгород» — «Динамо» — арбитр Виталий Мешков, ассистенты Алексей Лунев, Александр Богданов, резервный Игорь Низовцев, видеоарбитр (ВАР) Сергей Иванов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Алексей Воронцов, инспектор Юрий Чеботарев.

«Химки» — ЦСКА — арбитр Павел Кукуян, ассистенты Алексей Стипиди, Владимир Миневич, резервный Антон Фролов, видеоарбитр (ВАР) Иван Сиденков, ассистент видеоарбитра (АВАР) Максим Гаврилин, инспектор Андрей Бутенко.

«Рубин» — «Краснодар» — арбитр Владимир Москалев, ассистенты Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков, резервный Евгений Буланов, видеоарбитр (ВАР) Евгений Турбин, ассистент видеоарбитра (АВАР) Илья Елеференко, инспектор Николай Левников.

«Ахмат» — «Зенит» — арбитр Алексей Матюнин, ассистенты Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев, резервный Рафаэль Шафеев, видеоарбитр (ВАР) Анатолий Жабченко, ассистент видеоарбитра (АВАР) Валерий Данченко, инспектор Сергей Мацюра.

«Урал» — «Крылья Советов» — арбитр Кирилл Левников, ассистенты Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе, резервный Иван Абросимов, видеоарбитр (ВАР) Антон Фролов, ассистент видеоарбитра 1 (АВАР1) Роман Усачев, ассистент видеоарбитра 2 (АВАР2) Евгений Турбин, инспектор Алексей Тюмин.

«Уфа» — «Сочи» — арбитр Алексей Амелин, ассистенты Михаил Иванов, Игорь Князев, резервный Константин Аверьянов, видеоарбитр (ВАР) Анастасия Пустовойтова, ассистент видеоарбитра 1 (АВАР1) Игорь Демешко, ассистент видеоарбитра 2 (АВАР2) Сергей Иванов, инспектор Сергей Зуев.

«Спартак» — «Арсенал» — арбитр Владислав Безбородов, ассистенты Адлан Хатуев, Варанцо Петросян, резервный Александр Машлякевич, видеоарбитр (ВАР) Анатолий Жабченко, ассистент видеоарбитра (АВАР) Екатерина Курочкина, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Ростов» — «Локомотив» — арбитр Ян Бобровский, ассистенты Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков, резервный Артем Чистяков, видеоарбитр (ВАР) Иван Сиденков, ассистент видеоарбитра (АВАР) Арам Петросян, инспектор Эдуард Малый.

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Владимир Москалев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
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 - : -
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Ростов

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Краснодар

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Зенит

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Спартак

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