Интервью Галицкого, огонь в раздевалке и эмоции Мусаева. Что показали в фильме «Краснодара» о первом сезоне клуба в ЛЧ

Что осталось за кадром дебюта «быков» в Лиге чемпионов.

Предыдущий сезон стал одним из самых непредсказуемых для команда с юга России. Успешная квалификация в ЛЧ стала историческим достижением для «Краснодара» и главного тренера Мурада Мусаева. Российский клуб в плей-офф прошел ПАОК и впервые пробился в групповой турнир главного еврокубкового турнира.

Лента «Краснодар. От игры к игре» предлагает зрителям снова пережить те разные эмоции, которыми был наполнен прошлый сезон в ЛЧ. Под музыку занменитого композитора Ханса Циммера, а рассказчиком выступил актер и режиссер Данила Козловский. Собрали для вас главные цитаты из нового фильма о спорте.

Здесь есть:

— интервью владельца «Краснодара» Сергея Галицкого

— эмоциональный Мусаев

— споры между футболистами в раздевалке

— теории перед матчами ЛЧ и многое другое

Галицкий: «С тоимость трех наших соперников в разы больше»

Сергей Галицкий. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

О владении клубом:

«Это не так важно, покупаешь ли ты клуб или создаешь его с нуля. Важно — выполняешь ли ты те функции, которые должен выполнять перед клубом. Даешь ли ты энергию клубу, и имеет ли клуб будущее. Если эти вещи есть, то остальное уже не важно. Для меня футбол — это каждое воскресенье, ты идешь от игры к игре, это такой процесс, который имеет длительный промежуток времени. Это не какие-то цели, которых надо одноразово достичь. Футбол — это эмоции и мечта. Поэтому любой владелец клуба мечтает о том, чтобы играть в главном футбольном европейском турнире».

О жеребьевке ЛЧ (сезона-2020/21):

«Бывает, что российским клубам везет. Бывает, что не очень везет с группами. У нас всегда были достаточно плотные группы, где все непросто. Если говорим сейчас о нашей группе, то стоимость всех трех наших соперников в разы больше, чем стоимость нашего клуба. Когда мы в хорошей форме и наши лидеры на поле, то будем пробовать добиваться результата».

20 октября 2020 года. Ренн. 1-й тур ЛЧ. «Ренн» — «Краснодар» (1:1)

Матвей Сафонов и Игорь Смольников. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

Защитник Игорь Смольников и вратарь Матвей Сафонов устроили перепалку на повышенных тонах в раздевалке в перерыве первого матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1) 20 октября. Клубные сотрудники развели игроков по углам в определенный момент.

Смольников: «Давайте в защите друг друга страховать, помогать».

Сафонов: «Послушай, мы разбираем игроков. Пойди агрессивнее в своего. Все один в один разобраны. Ему некому давать, только выбивать. Ты идешь, даешь ему время, и он находит вариант низом отдать...»

Смольников: «Я сначала центр перекрываю, а потом туда...»

Сафонов: «Я понял, когда каждый — каждого, мы готовим прессинг...»

Смольников: «Я не могу каждый — каждого. Я делаю шаг вправо, влево, центр перекрываю. Я не могу...»

Сафонов: «Я тебе говорю, когда они уже катают и загнали в угол...»

Смольников: «Когда мяч у человека готов, я не могу бежать в него на ускорении, чтобы быть обыгранным в стенку или еще как-то».

Сафонов: «Я понимаю, но ты пласируешься и даешь ему время... От нашего прессинга толку нет...»

Смольников: «Да у нас нет прессинга *****».

Сафонов: «Мы разбираем, почему не выдвинуться в него агрессивнее, чтобы он просто выбил мяч?»

Смольников: «Я тебе еще раз говорю, только что объяснил. Стой в воротах! Без тебя разберемся, что делать защитникам. Будешь еще рассказывать...»

Сафонов: «Буду рассказывать!»

28 октября 2020-го. Краснодар. 2-й тур ЛЧ. «Краснодар» — «Челси» (0:4)

Юрий Газинский и Игорь Смольников. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

После первого тайма встречи с лондонцами хавбек Юрий Газинский эмоционально побеседовал со Смольниковым. Оба явно потратили очень много сил в игре с «Челси».

Кто-то из раздевалки: «Пацаны, чего мы спорим на поле?»

Газинский: «Да мне и так тяжело».

Смольников: «А кому, мне не тяжело? Я бегу до штрафной, накрываю и разворачиваюсь назад... Я защитник! Если у меня нет сил...»

Газинский: «Что ты орешь?»

Смольников: «Кому ты будешь рассказывать? Один рассказывает, второй!»

Газинский: «Никто не рассказывает...»

Смольников: «Играй и следи за своей игрой»

Газинский: «О'кей, я слежу».

Смольников: «Я тебе говорю, я борьбу выигрываю, ты один лицом ко мне стоишь...»

Газинский: «Я разворачиваюсь к мячу на удар. Что мне делать?»

Смольников: «Точно так же вперед развернись, ты один стоишь!»

Газинский: «Я принимаю, он бежит ко мне...»

Смольников: «Так проси их открываться...»

Газинский: «Да все открывайтесь!»

4 ноября. Севилья. 3-й тур ЛЧ. «Севилья» — «Краснодар» (3:2)

Мурад Мусаев беседует с Кристоффером Олссоном. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

В перерыве матча Мусаев жестко отчитал полузащитника Кристоффера Олссона, который решил исполнить штрафной удар на последних минутах первого тайма:

Мусаев: «Олссон, где здесь твоя фамилия?» (Показывает листы бумаги с исполнителями штрафных ударов.)

Олссон: «У меня было чувство, что я должен пробить».

Мусаев: «Это важно. Я понимаю, что ты чувствуешь. (Скомкал и швырнул бумагу.) Но если ты чувствуешь, то приходи каждый день тренируйся вместе с ними».

Маркус Берг. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

Форвард «быков» Маркус Берг после поражения орал на своих одноклубников в раздевалке (на английском языке):

«Мы будем в каждой игре отдавать мяч? Конечно, ничего нам не светит, если мы так держим мяч. Когда мы даже мяч выбить не можем... Каждую игру!»

Мурад Мусаев. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

Мусаев был в ярости. Специалист персонально обратился к защитнику Кайо, который «привез» гол на 69-й минуте матча, потеряв мяч.

«Кайо, сколько это будет продолжаться, объясни мне? ***** Сколько еще мы будем проигрывать из-за этого? (И два раза ударил по доске с фишками.) Ну не хочешь выигрывать — на поле не выходи! Я готов проиграть, но не когда сам себе привозишь! На ровном месте! Сколько можно это делать!» (Слышен удар по доске, которая упала на пол.)

Кайо. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

«Еще один вот здесь нарушит, что здесь написано... Олссон, еще раз ты подойдешь к штрафному удару. ***** Это все не просто так! Для вас ничего это не важно, что это значит. Дисциплина! Это первое, что есть».

Кайо. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

Позже в интервью Кайо признал свою вину в голе:

«Я допустил ошибку в том моменте, и это привело к голу. Тогда команде стало сложнее играть. Мы все почувствовали на себе: этот гол, эту ошибку. Я чувствую свою вину в этом, да».

Мусаев (после матча в Севилье):

«Я не могу обращать внимание на критику. Я должен концентрироваться на работе с командой и соперниках. От настоящих болельщиков я чувствовал поддержку. Некоторые подготовили баннер даже после поражения от «Севильи».

24 ноября. Краснодар. 4-й тур ЛЧ. «Краснодар» — «Севилья» (1:2)

Александр Мартынович. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

Александр Мартынович после матча: «Только мы можем на 95-й минуте пропустить контратаку».

Кто-то в раздевалке: «Одно и то же в каждой игре...»

Смольников: «У нас тупо каждую атаку контратака. Три в два, три в два... По-хорошему пятерку нам забей сейчас, и всё».

Мурад Мусаев. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

Мусаев: «Игорь, что ты делаешь? Осталось 30 секунд, куда ты бежишь? Мы не овладели мячом. Мяч вверху, ты бросаешь свою зону. Я показываю тебе: «Стой сзади!» Ну как можно такие матчи отдавать?! Кайо: «Нате, забивайте!» ***** И бросили все, побежали. Ну кто так делает? И поехали домой спокойно отдыхать! Ну так нельзя проигрывать! Можно проиграть, когда соперник сильнее, но нельзя так. Это не дисциплина. Ну куда ты бежишь? Мы мячом не овладели! Все бросаешь... Счет 1:1, хороший результат. «Ренн» проиграл. Но вам плевать на все».

Галицкий критиковал журналистов за создание негативного фона вокруг клуба

Сергей Галицкий. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

Владелец «Краснодара» считает, что журналисты слишком негативно высказываются о мечте клуба играть с 11 воспитанниками в составе.

«У нас просто еще молодая академия. Не так много выпусков, возрастов. Я продолжаю считать, что это возможно. Мы за это получаем часто от журналистов. У нас сформировался в принципе журналистский круг из отрицательной селекции. Они с огромной радостью пробуют найти негатив, вместо того чтобы помогать нашим клубам эмоционально двигаться вперед. Они нас все время попрекают, что мы хотим иметь 11 выпускников в составе. Мы идем к этому. Просто, когда ты борешься за первое-третье место, то средний состав не может быть из 22-23-летних. Он должен быть 26-27-28 лет. У нас просто ребят, которые в таком возрасте, еще нет. Это длинный процесс. Мы все равно идем по нему, как бы над нами ни смеялись».

О тренере:

«Тренер очень сильно зависит от спортивного отдела, того, какие игроки в его распоряжении. Мы выбирали больше тренера по стилю и по энергии. Он достаточно молодой парень для этого вида деятельности. У него есть энергия, чтобы двигаться вперед. Сложившиеся тренеры — это гарантия уровня, но нет тех эмоций».

О поражении от «Севильи»:

«Так бывает. Так будет случаться. Мы будем проигрывать еще очень много. В этом и суть: ты не знаешь, что будет в следующие 90 минут. Случается какой-нибудь удивительный момент, ты думаешь, что это не могло случиться, а оно случается. Этим футбол и интересен. Сегодня тебе нравится, как сыграла команда. Завтра — это было ужасное зрелище. Результат — это то, что является следствием наших действий. Он не всегда будет положительным, но с любым вечером наступает утро».

2 декабря 2020-го. Краснодар. 5-й тур ЛЧ. «Краснодар» — «Ренн» (1:0)

Галицкий обратился к футболистам перед встречей:

«Они должны быть мужчинами, которые понимают, что на них пришли смотреть. У многих людей не так много в жизни радостных минут. Боление за любимую команду является важной частью их жизни. Когда они выходят на поле, то они должны это помнить».

Мусаев до матча обратил внимание на жесткость игры своей команды:

«Мы одна семья, с первых минут — мы одна семья, одна команда, помните это. Внимание к мелочам! Не забываем, что судья дает жестко играть. Английский стиль, жесткая игра».

Мусаев о победном голе Берга:

«Назревал выход Ари, но было такое чувство, что Берга не надо менять. Я рад, что он забил. Ари мне сказал, что был сперва очень зол. Но когда увидел гол Берга, то сказал мне добрые слова».

Мурад Мусаев. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

После матча Мусаев хвалил игроков в раздевалке:

«Очень важная победа. Мы были командой сегодня. Мы были дисциплинированны, и это было очень уверенно. Сложная игра. Мы знали, что будет сложно. Давайте ребята, осталось четыре финала в этом году. Давайте проведем их так же, как сегодняшний матч. Нам нужно возвращаться. Всех с победой!»

Радость футболистов «Краснодара». Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

8 декабря 2020-го. Лондон. 6-й тур ЛЧ. «Челси» — «Краснодар» (1:1)

Предматчевая установка Мурада Мусаева. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

Предматчевая установка Мусаева:

«Мы должны быть более раскрепощены сегодня. Мы играем только за свою честь. За личную, за клуб. Можно сказать, за коэффициенты, которые важны для нашей страны. Но мы должны быть раскрепощены. Большая работа, большая дисциплина. И мы должны быть смелые и агрессивные в атаке. Давать количество людей, играть нестандартно. Это наш план на сегодня».

Вандерсон и Сафонов после матча:

«Кажется, мы поняли, что у «Краснодара» есть силы бороться в Лиге чемпионов. И это не может не радовать», — выразил мнение Вандерсон.

«Выход в евровесну — это достаточно хороший результат для нашего дебюта в Лиге чемпионов», — подытожил Сафонов.

Мусаев в раздевалке в конце встречи:

«Отличная работа. Сегодня была на поле команда. Набрать пять очков в первой ЛЧ — это очень хорошо. Сегодня мы счастливы, впереди два важных матча в России».

Мусаев об итогах ЛЧ

Мурад Мусаев. Фото Кадр фильма «Краснодар. От игры к игре»

«Рад, что мы так выступили. Дома не хотелось, конечно, проигрывать «Челси» со счетом 0:4 и добиться положительного результата с «Севильей». Мы могли это сделать, несмотря на то что с нами происходило. Была фантастическая поддержка. Чуть-чуть расстроен, что не смогли порадовать наших болельщиков еще одной победой».