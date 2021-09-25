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«Спартак» снова не выиграет, ЦСКА потеряет очки в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 9-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 08:05

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» снова не выиграет, ЦСКА потеряет очки в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 9-й тур РПЛ»

№ 8532, от 24.09.2021

Георгий Джикия и Максимилиано Кофрие. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия и Максимилиано Кофрие. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Тяпушкин и экс-нападающий сборной СССР по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Химки» — «Локомотив»

Дмитрий Тяпушкин — 1:2. «Локомотив» практически в каждом матче добивается результата. На мой взгляд, железнодорожники будут сильнее и в этой игре.

Александр Кожевников — 0:1. Сейчас «Локомотив» на ходу, команда хорошо начала сезон. Думаю, что гости без проблем одержат победу.

Химки — Локомотив

«Зенит» — «Крылья Советов»

Тяпушкин — 3:1. «Крылья» сейчас играют неплохо, и для «Зенита» это будет сложный матч. Но хозяева все-таки выиграют.

Кожевников — 2:0. «Зенит» выглядит мощно. Поставлю на победу хозяев.

Зенит — Крылья Советов

«Спартак» — «Уфа»

Тяпушкин — 1:1. «Уфа» знает, как добиваться результата. «Спартак» же сейчас не в лучшем состоянии. Поэтому здесь, скорее всего, будет ничья.

Кожевников — 1:1. Ну, это трудный матч... «Уфа» — неплохая команда, там есть кому забивать. А у «Спартака» дела пока идут не очень хорошо. Думаю, что команды сыграют вничью.

Спартак — Уфа

«Динамо» — «Рубин»

Тяпушкин — 2:2. Скорее всего, здесь тоже будет ничья. Но забьют и те, и другие.

Кожевников — 1:0. В «Рубине» собрался достаточно хороший коллектив, но «Динамо» по игре выглядит еще лучше. Дома динамовцы, скорее всего, выиграют.

Динамо — Рубин

«Ростов» — «Ахмат»

Тяпушкин — 1:0. Поставлю на победу «Ростова». Дончанам отступать некуда.

Кожевников — 0:0. Встречаются по большому счету две равные команды. Думаю, что здесь будет ничья, причем нулевая.

Ростов — Ахмат

«Краснодар» — «Сочи»

Тяпушкин — 2:1. Интересный матч. Обе команды любят играть в атакующий футбол. Голы будут с обеих сторон, но мне все-таки кажется, что «Краснодар» забьет на один больше.

Кожевников — 1:0. У «Сочи» неплохой подбор игроков, но выиграет, на мой взгляд, все же «Краснодар».

Краснодар — Сочи

«Урал» — «Арсенал»

Тяпушкин — 0:0. Здесь, скорее всего, будет нулевая ничья. Обеим командам нужны очки, и оборона возьмет верх над атакой.

Кожевников — 2:0. «Арсенал» на выезде, насколько я знаю, не очень хорошо играет. А «Урал» — команда с характером, поэтому поставлю на победу хозяев.

Урал — Арсенал Т

«Нижний Новгород» — ЦСКА

Тяпушкин — 1:1. Сложный для прогноза матч. Поставлю на ничью.

Кожевников — 1:1. Интересный матч. «Нижний Новгород» — открытие этого сезона. Думаю, что здесь будет ничья.

Нижний Новгород — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Николай Егорычев все материалы автора

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