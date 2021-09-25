«Спартак» снова не выиграет, ЦСКА потеряет очки в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 9-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Тяпушкин и экс-нападающий сборной СССР по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Химки» — «Локомотив»

Дмитрий Тяпушкин — 1:2. «Локомотив» практически в каждом матче добивается результата. На мой взгляд, железнодорожники будут сильнее и в этой игре.

Александр Кожевников — 0:1. Сейчас «Локомотив» на ходу, команда хорошо начала сезон. Думаю, что гости без проблем одержат победу.

«Зенит» — «Крылья Советов»

Тяпушкин — 3:1. «Крылья» сейчас играют неплохо, и для «Зенита» это будет сложный матч. Но хозяева все-таки выиграют.

Кожевников — 2:0. «Зенит» выглядит мощно. Поставлю на победу хозяев.

«Спартак» — «Уфа»

Тяпушкин — 1:1. «Уфа» знает, как добиваться результата. «Спартак» же сейчас не в лучшем состоянии. Поэтому здесь, скорее всего, будет ничья.

Кожевников — 1:1. Ну, это трудный матч... «Уфа» — неплохая команда, там есть кому забивать. А у «Спартака» дела пока идут не очень хорошо. Думаю, что команды сыграют вничью.

«Динамо» — «Рубин»

Тяпушкин — 2:2. Скорее всего, здесь тоже будет ничья. Но забьют и те, и другие.

Кожевников — 1:0. В «Рубине» собрался достаточно хороший коллектив, но «Динамо» по игре выглядит еще лучше. Дома динамовцы, скорее всего, выиграют.

«Ростов» — «Ахмат»

Тяпушкин — 1:0. Поставлю на победу «Ростова». Дончанам отступать некуда.

Кожевников — 0:0. Встречаются по большому счету две равные команды. Думаю, что здесь будет ничья, причем нулевая.

«Краснодар» — «Сочи»

Тяпушкин — 2:1. Интересный матч. Обе команды любят играть в атакующий футбол. Голы будут с обеих сторон, но мне все-таки кажется, что «Краснодар» забьет на один больше.

Кожевников — 1:0. У «Сочи» неплохой подбор игроков, но выиграет, на мой взгляд, все же «Краснодар».

«Урал» — «Арсенал»

Тяпушкин — 0:0. Здесь, скорее всего, будет нулевая ничья. Обеим командам нужны очки, и оборона возьмет верх над атакой.

Кожевников — 2:0. «Арсенал» на выезде, насколько я знаю, не очень хорошо играет. А «Урал» — команда с характером, поэтому поставлю на победу хозяев.

«Нижний Новгород» — ЦСКА

Тяпушкин — 1:1. Сложный для прогноза матч. Поставлю на ничью.

Кожевников — 1:1. Интересный матч. «Нижний Новгород» — открытие этого сезона. Думаю, что здесь будет ничья.