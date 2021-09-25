«Спартак» снова не выиграет, ЦСКА потеряет очки в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 9-й тур РПЛ
Дмитрий Тяпушкин — 1:2. «Локомотив» практически в каждом матче добивается результата. На мой взгляд, железнодорожники будут сильнее и в этой игре.
Александр Кожевников — 0:1. Сейчас «Локомотив» на ходу, команда хорошо начала сезон. Думаю, что гости без проблем одержат победу.
Тяпушкин — 3:1. «Крылья» сейчас играют неплохо, и для «Зенита» это будет сложный матч. Но хозяева все-таки выиграют.
Кожевников — 2:0. «Зенит» выглядит мощно. Поставлю на победу хозяев.
Тяпушкин — 1:1. «Уфа» знает, как добиваться результата. «Спартак» же сейчас не в лучшем состоянии. Поэтому здесь, скорее всего, будет ничья.
Кожевников — 1:1. Ну, это трудный матч... «Уфа» — неплохая команда, там есть кому забивать. А у «Спартака» дела пока идут не очень хорошо. Думаю, что команды сыграют вничью.
Тяпушкин — 2:2. Скорее всего, здесь тоже будет ничья. Но забьют и те, и другие.
Кожевников — 1:0. В «Рубине» собрался достаточно хороший коллектив, но «Динамо» по игре выглядит еще лучше. Дома динамовцы, скорее всего, выиграют.
Тяпушкин — 1:0. Поставлю на победу «Ростова». Дончанам отступать некуда.
Кожевников — 0:0. Встречаются по большому счету две равные команды. Думаю, что здесь будет ничья, причем нулевая.
Тяпушкин — 2:1. Интересный матч. Обе команды любят играть в атакующий футбол. Голы будут с обеих сторон, но мне все-таки кажется, что «Краснодар» забьет на один больше.
Кожевников — 1:0. У «Сочи» неплохой подбор игроков, но выиграет, на мой взгляд, все же «Краснодар».
Тяпушкин — 0:0. Здесь, скорее всего, будет нулевая ничья. Обеим командам нужны очки, и оборона возьмет верх над атакой.
Кожевников — 2:0. «Арсенал» на выезде, насколько я знаю, не очень хорошо играет. А «Урал» — команда с характером, поэтому поставлю на победу хозяев.
Тяпушкин — 1:1. Сложный для прогноза матч. Поставлю на ничью.
Кожевников — 1:1. Интересный матч. «Нижний Новгород» — открытие этого сезона. Думаю, что здесь будет ничья.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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