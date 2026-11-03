Серябкина назвала Андрея Мостового любимым футболистом: «Очень инициативный, берет все в свои руки»

Певица, бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина назвала «СЭ» любимого футболиста в РПЛ.



— Можете назвать любимого российского футболиста?



— Андрей Мостовой.



— Почему?



— А он очень дерзкий, инициативный, берет все в свои руки. Он мне очень нравится.



— Инициативный в каком смысле?



— В игре, в смысле спорта, в смысле того, как он реагирует на происходящее на поле.



— А если любимый футболист не из «Локомотива»?



— Яшин.



Мостовой перешел в «Локомотив» из «Зенита» в сентябре 2026 года на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.В этом сезоне на счету 28-летнего футболиста 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол.

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