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Певица Ольга Серябкина назвала Андрея Мостового любимым футболистом в РПЛ

Серябкина назвала Андрея Мостового любимым футболистом: «Очень инициативный, берет все в свои руки»

Микеле Антонов
Корреспондент

Певица, бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина назвала «СЭ» любимого футболиста в РПЛ.

— Можете назвать любимого российского футболиста?

— Андрей Мостовой.

— Почему?

— А он очень дерзкий, инициативный, берет все в свои руки. Он мне очень нравится.

— Инициативный в каком смысле?

— В игре, в смысле спорта, в смысле того, как он реагирует на происходящее на поле.

— А если любимый футболист не из «Локомотива»?

— Яшин.

Мостовой перешел в «Локомотив» из «Зенита» в сентябре 2026 года на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.В этом сезоне на счету 28-летнего футболиста 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол.

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Андрей Мостовой
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

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 7
П
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Зенит

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Спартак

 4
И К Ж
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