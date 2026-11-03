Источник: Галактионов хочет покинуть «Локомотив» до матча с «Рубином»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил спортивному директору клуба Нариману Акавову о желании уйти со своего поста до матча с «Рубином», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, вечером 3 ноября состоится совет директоров «Локомотива», на котором рассмотрят будущее 42-летнего специалиста. В случае увольнения Галактионова по инициативе клуба сумма неустойки составит 60 миллионов рублей.
«Локомотив» пока не имеет готовой кандидатуры на замену Галактионову. Среди возможных претендентов на пост главного тренера называются Станислав Черчесов и Владимир Федотов.
Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. Вместе с железнодорожниками он стал бронзовым призером РПЛ в сезоне-2025/26.
После 13 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 11 очками. Команда примет «Рубин» в матче 14-го тура чемпионата России 6 ноября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1