Источник: Галактионов хочет покинуть «Локомотив» до матча с «Рубином»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил спортивному директору клуба Нариману Акавову о желании уйти со своего поста до матча с «Рубином», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, вечером 3 ноября состоится совет директоров «Локомотива», на котором рассмотрят будущее 42-летнего специалиста. В случае увольнения Галактионова по инициативе клуба сумма неустойки составит 60 миллионов рублей.

«Локомотив» пока не имеет готовой кандидатуры на замену Галактионову. Среди возможных претендентов на пост главного тренера называются Станислав Черчесов и Владимир Федотов.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. Вместе с железнодорожниками он стал бронзовым призером РПЛ в сезоне-2025/26.

После 13 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 11 очками. Команда примет «Рубин» в матче 14-го тура чемпионата России 6 ноября.