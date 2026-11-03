Член совета директоров «Локомотива» Филатов о поражении «Спартаку»: «Оказались слабее из-за состава»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о разгромном поражении «Спартаку» (0:4) в 13-м туре РПЛ.



«Оказались слабее их. Тут нечего говорить. В данной ситуации это вопрос состава. Разговор Пиняева с фанатами? Каждый решает за себя как себя вести. Сергей решил, что так сделать будет лучше», — сказал Филатов «СЭ».



После 13-го тура «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Локомотив» с 11 очками находится на 14-й строчке.

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