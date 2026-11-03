Быстров раскритиковал руководство «Локомотива»: «Показали себя не как профессионалы, а как любители»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«В клубе можно убирать всех. Показали себя не как профессионалы, а как любители. Взяли, распродали всю команду и никого не купили. Думали, наверное, что смогут плыть где-то в верхней части таблицы, но в итоге — на дне. Но если ты обосрался, то будь добр признать. На моей памяти впервые такое, что «Локомотив» на дне таблицы. И это еще в не самом сильном чемпионате», — сказал Быстров «СЭ».

После 13-го тура «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.

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