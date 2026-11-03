Карпин: «На данный момент Глушенков — один из лучших, если не лучший игрок чемпионата. Но сборная — это не клуб»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в эфире «России 24» назвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова одним из лучших игроков РПЛ на данный момент.

Глушенков не был вызван в сборную России на предстоящие BETBOOM товарищеские матчи против Узбекистана (12 ноября, Ташкент) и Венесуэлы (17 ноября, Краснодар).

«На данный момент Глушенков, наверное — один из лучших, если не лучший игрок чемпионата. Даже не российский игрок, а в принципе, наверное, игрок чемпионата. Но сборная — это сборная, сборная — это не клуб. И со сборной надо хотеть играть», — сказал Карпин.

В 14 матчах нынешнего сезона Глушенков забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

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