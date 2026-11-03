Гаджиев — о «Краснодаре»: «Кризисы — часть футбола, уверен, команда сможет выправиться»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в осенней части сезона.



Последняя победа в РПЛ у «Краснодара» была в августе, когда «быки» переиграли «Ростов» (1:0).



«Такая ситуация, которая сложилась сейчас в «Краснодаре», бывает у всех. Это неприятно, но такие моменты — часть футбола. Я не сомневаюсь, что они сумеют выправиться. Когда происходят такие вещи, то в СМИ поднимается много шума, но команде и тренеру не нужно обращать на это внимание. Мусаев — опытный специалист, и он как никто другой знает эту команду. Я думаю, что именно он и сумеет переломить ситуацию», — сказал Гаджиев «СЭ».



После 13-го тура «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.



7 ноября «Краснодар» сыграет против ЦСКА.

(Кирилл Радченко)

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