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Мостовой: «Мусаев не убирают из «Краснодара», потому что он не футбольный, он — друг, может, родственник»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Последняя победа в РПЛ у команды была в августе, когда «быки» переиграли «Ростов» (1:0).

«Когда нет результата, убирают. Мусаева, если бы он был футбольный, уволили бы в концовке того сезона, когда он проиграл за неделю чемпионат и кубок. Если бы на его месте был Ивич, Станкович, то их бы убрали. Почему его не увольняют? Потому что он не футбольный, он — друг, может, родственник, поэтому и не убирают. Вот Черчесова уволили, потому что не было результата. Но этого почему-то не убирают. Но играют футболисты: одна победа — и команда будет в лидирующей группе. Мне просто смешно, когда по книжкам рассказывают, фантазируют», — сказал Мостовой «СЭ».

После 13-го тура «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

7 ноября «Краснодар» сыграет против ЦСКА.

Эмоции футболистов &laquo;Краснодара&raquo; после поражения от &laquo;Родины&raquo;.«Краснодар»: от лучшего старта в истории до мощного кризиса. «Быки» выбыли из чемпионской гонки?

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Александр Мостовой
Мурад Мусаев
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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