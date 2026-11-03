Мостовой: «Мусаев не убирают из «Краснодара», потому что он не футбольный, он — друг, может, родственник»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Последняя победа в РПЛ у команды была в августе, когда «быки» переиграли «Ростов» (1:0).

«Когда нет результата, убирают. Мусаева, если бы он был футбольный, уволили бы в концовке того сезона, когда он проиграл за неделю чемпионат и кубок. Если бы на его месте был Ивич, Станкович, то их бы убрали. Почему его не увольняют? Потому что он не футбольный, он — друг, может, родственник, поэтому и не убирают. Вот Черчесова уволили, потому что не было результата. Но этого почему-то не убирают. Но играют футболисты: одна победа — и команда будет в лидирующей группе. Мне просто смешно, когда по книжкам рассказывают, фантазируют», — сказал Мостовой «СЭ».

После 13-го тура «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

7 ноября «Краснодар» сыграет против ЦСКА.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.