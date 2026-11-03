Быстров — о возвращении российского футбола на международную арену: «Все движется в лучшую сторону»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил перспективы возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Пока мы не проведем официальные матчи, нет смысла о чем-то говорить. Там уже все ноют и отказываются. С футболом было точно так же. Конечно, я буду только рад, если нас вернут. Потихоньку возвращают юношей. Так что все движется в лучшую сторону», — сказал Быстров «СЭ».

Сборные России по хоккею отстранены от турниров под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года. 30 октября CAS обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям.

Российские футбольные сборные и клубы не участвуют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

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