Наумов назвал Евсеева идеальным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной смене главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Игра «Локомотива» сыпется, нужны кардинальные изменения. Нужен русский тренер, который сможет быстро разобраться в ситуации. Этот человек должен изнутри знать клуб. А еще этот специалист должен быть с характером, который взбодрит команду.

Мне кажется, что Вадим Евсеев отлично мог бы подойти на эту роль. Он свой для «Локомотива», болельщики его любят. И Евсеев знает, как быстро наладить игру команды, которая находится внизу турнирной таблицы», — сказал Наумов «СЭ».

Евсеев возглавляет махачкалинское «Динамо» с 2026 года. Клуб с 13 очками после 13 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

После 13-го тура «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.