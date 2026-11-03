Быстров раскритиковал форму Агкацева: «Перестал выручать. Ему залетает все, что летит в ворота»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил игру вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Агкацев перестал выручать. Может, поменьше ему участвовать во всех нефутбольных делах? Как ни посмотришь — то все какие-то интервью дает. А команду потащить — нет. Вспомните, как он играл в чемпионском сезоне. Теперь же ему залетает все, что летит в ворота», — сказал Быстров «СЭ».

В сезоне-2026/27 Агкацев провел за «Краснодар» 13 матчей, пропустил 16 мячей и четыре раза сыграл на ноль.

«Быки» набрали 23 очка за 13 туров и занимают пятое место в таблице РПЛ.

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