Семин о возможной отставке Галактионова: «Тренера меняют, когда результаты не соответствуют ожиданиям руководителей»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды.

3 ноября «РБ Спорт» сообщил, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выразил желание покинуть свой пост перед матчем против «Рубина» в 14-м туре РПЛ.

«Местоположение в турнирной таблице четко и ясно отражает все проблемы, которые есть у клуба. Команда сама должна исправлять эту ситуацию, никто другой им не поможет. Смена Галактионова? Меняют тренера тогда, когда результаты команды в турнирной таблице не соответствуют задачам и ожиданиям болельщиков и руководителей», — сказал Семин «СЭ».

После 13-го тура «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.

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