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У Максима Глушенкова — лучший показатель результативности в «Зените» за 12 матчей со времен Халка

Opta: у Глушенкова — лучший показатель результативности в «Зените» за 12 матчей со времен Халка

Алексей Михайлов

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сделал 14 результативных действий в 12 матчах в этом сезоне РПЛ, в которых играл (10 голов и четыре голевые передачи), следует из данных Opta.

Это лучший результат среди футболистов «Зенита» в первых 12 играх сезона со времен бразильского вингера Халка в сезоне-2015/16 (15 баллов по гол+пас).

Также Глушенков не уходит без результативных действий в 5 матчах РПЛ подряд: 16 сентября он забил в ворота «Балтики», 10 октября оформил дубль в игре с «Краснодаром», 18 октября забил гол во встрече с «Ахматом», 25 октября забил в ворота махачкалинского «Динамо», а 2 ноября в игре против «Крыльев Советов» отметился двумя результативными передачами.

Ранее в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в эфире «России 24» главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов Глушенкова в национальную команду тем, что в ней «должны играть те, кто хочет играть не на словах, а на деле», назвав его при этом «одним из лучших, если не лучшим игроком чемпионата».

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Источник: Telegram-канал Opta Sports
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Максим Глушенков
Халк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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