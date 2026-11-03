Opta: у Глушенкова — лучший показатель результативности в «Зените» за 12 матчей со времен Халка

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сделал 14 результативных действий в 12 матчах в этом сезоне РПЛ, в которых играл (10 голов и четыре голевые передачи), следует из данных Opta.

Это лучший результат среди футболистов «Зенита» в первых 12 играх сезона со времен бразильского вингера Халка в сезоне-2015/16 (15 баллов по гол+пас).

Также Глушенков не уходит без результативных действий в 5 матчах РПЛ подряд: 16 сентября он забил в ворота «Балтики», 10 октября оформил дубль в игре с «Краснодаром», 18 октября забил гол во встрече с «Ахматом», 25 октября забил в ворота махачкалинского «Динамо», а 2 ноября в игре против «Крыльев Советов» отметился двумя результативными передачами.

Ранее в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в эфире «России 24» главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов Глушенкова в национальную команду тем, что в ней «должны играть те, кто хочет играть не на словах, а на деле», назвав его при этом «одним из лучших, если не лучшим игроком чемпионата».

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