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«Всегда смотрим вперед. Ничего не изменилось». Первое интервью Станислава Черчесова после ухода из «Ахмата»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ахмат»

В понедельник, 2 ноября, 63-летний специалист расторг договор с грозненским клубом по обоюдному согласию сторон. На большое интервью он пока не готов, но на несколько вопросов «СЭ» ответил.

— Как расстались с «Ахматом»?

— Я и помощники попрощались с командой — много времени это не заняло, футболистам нужно готовиться к очередному матчу (в субботу, 7 ноября, грозненцы примут «Родину» в 14-м туре РПЛ. — Прим. В.К.). Обошлись без лишних эмоций.

— Ваш контракт был рассчитан до лета 2028 года — финансовые формальности соблюдены?

— Когда дам большое интервью, то там затронем, в том числе, и этот аспект.

— Как сами оцениваете итоги работы в Грозном? Мы посмотрели статистику игроков — по сравнению с последним матчем перед вашим назначением с махачкалинским «Динамо» в августе 2025 года пробег, рывки и спринты в недавней встрече с московским «Динамо» значительно выросли.

— Раз вы не поленились изучить данные, то приведу конкретные показатели. Действительно есть прогресс: против Махачкалы общий набег составил 110302 метра, рывки — 6316, спринты — 736, против московских динамовцев — 116275, 9910 и 2138 соответственно. Это говорит о том, что работа проделана. А раз так, то и результат рано или поздно придет. Пожелаю новому тренерскому штабу успехов.

— Какие дальнейшие планы?

— Когда улетал из Грозного, в салон самолета зашел президент «Ахмата» почетный президент клуба Магомед Даудов — тоже направлялся в Москву. Получается Всевышнему было угодно, чтобы он меня «проводил». Ситуацию не обсуждали — мы и когда работали, всегда смотрели вперед, даже когда проигрывали матчи со счетом 0:5. Но в итоге определенных целей достигали. Ничего в этом плане не поменялось. Что касается планов, пока конкретных нет. Посмотрим, как будут развиваться события.

Напомним, что Черчесов принял «Ахмат» в августе прошлого года. Под его руководством команда финишировала в РПЛ-2025/26 девятой, а в нынешнем пока идет на 15-м месте, набрав 11 очков в 13 турах.

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Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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