«Всегда смотрим вперед. Ничего не изменилось». Первое интервью Станислава Черчесова после ухода из «Ахмата»
В понедельник, 2 ноября, 63-летний специалист расторг договор с грозненским клубом по обоюдному согласию сторон. На большое интервью он пока не готов, но на несколько вопросов «СЭ» ответил.
— Как расстались с «Ахматом»?
— Я и помощники попрощались с командой — много времени это не заняло, футболистам нужно готовиться к очередному матчу (в субботу, 7 ноября, грозненцы примут «Родину» в 14-м туре РПЛ. — Прим. В.К.). Обошлись без лишних эмоций.
— Ваш контракт был рассчитан до лета 2028 года — финансовые формальности соблюдены?
— Когда дам большое интервью, то там затронем, в том числе, и этот аспект.
— Как сами оцениваете итоги работы в Грозном? Мы посмотрели статистику игроков — по сравнению с последним матчем перед вашим назначением с махачкалинским «Динамо» в августе 2025 года пробег, рывки и спринты в недавней встрече с московским «Динамо» значительно выросли.
— Раз вы не поленились изучить данные, то приведу конкретные показатели. Действительно есть прогресс: против Махачкалы общий набег составил 110302 метра, рывки — 6316, спринты — 736, против московских динамовцев — 116275, 9910 и 2138 соответственно. Это говорит о том, что работа проделана. А раз так, то и результат рано или поздно придет. Пожелаю новому тренерскому штабу успехов.
— Какие дальнейшие планы?
— Когда улетал из Грозного, в салон самолета зашел президент «Ахмата» почетный президент клуба Магомед Даудов — тоже направлялся в Москву. Получается Всевышнему было угодно, чтобы он меня «проводил». Ситуацию не обсуждали — мы и когда работали, всегда смотрели вперед, даже когда проигрывали матчи со счетом 0:5. Но в итоге определенных целей достигали. Ничего в этом плане не поменялось. Что касается планов, пока конкретных нет. Посмотрим, как будут развиваться события.
Напомним, что Черчесов принял «Ахмат» в августе прошлого года. Под его руководством команда финишировала в РПЛ-2025/26 девятой, а в нынешнем пока идет на 15-м месте, набрав 11 очков в 13 турах.
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|+/-
|О
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1
|Зенит
|13
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|3
|30-13
|30
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2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
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3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
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4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
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5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
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6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
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7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
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8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
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9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
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10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
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11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
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14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|10
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1