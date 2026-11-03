«Всегда смотрим вперед. Ничего не изменилось». Первое интервью Станислава Черчесова после ухода из «Ахмата»

В понедельник, 2 ноября, 63-летний специалист расторг договор с грозненским клубом по обоюдному согласию сторон. На большое интервью он пока не готов, но на несколько вопросов «СЭ» ответил.

— Как расстались с «Ахматом»?

— Я и помощники попрощались с командой — много времени это не заняло, футболистам нужно готовиться к очередному матчу (в субботу, 7 ноября, грозненцы примут «Родину» в 14-м туре РПЛ. — Прим. В.К.). Обошлись без лишних эмоций.

— Ваш контракт был рассчитан до лета 2028 года — финансовые формальности соблюдены?

— Когда дам большое интервью, то там затронем, в том числе, и этот аспект.

— Как сами оцениваете итоги работы в Грозном? Мы посмотрели статистику игроков — по сравнению с последним матчем перед вашим назначением с махачкалинским «Динамо» в августе 2025 года пробег, рывки и спринты в недавней встрече с московским «Динамо» значительно выросли.

— Раз вы не поленились изучить данные, то приведу конкретные показатели. Действительно есть прогресс: против Махачкалы общий набег составил 110302 метра, рывки — 6316, спринты — 736, против московских динамовцев — 116275, 9910 и 2138 соответственно. Это говорит о том, что работа проделана. А раз так, то и результат рано или поздно придет. Пожелаю новому тренерскому штабу успехов.

— Какие дальнейшие планы?

— Когда улетал из Грозного, в салон самолета зашел президент «Ахмата» почетный президент клуба Магомед Даудов — тоже направлялся в Москву. Получается Всевышнему было угодно, чтобы он меня «проводил». Ситуацию не обсуждали — мы и когда работали, всегда смотрели вперед, даже когда проигрывали матчи со счетом 0:5. Но в итоге определенных целей достигали. Ничего в этом плане не поменялось. Что касается планов, пока конкретных нет. Посмотрим, как будут развиваться события.

Напомним, что Черчесов принял «Ахмат» в августе прошлого года. Под его руководством команда финишировала в РПЛ-2025/26 девятой, а в нынешнем пока идет на 15-м месте, набрав 11 очков в 13 турах.

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