Защитник «Зенита» Вега вновь получил вызов в сборную Аргентины

Защитник «Зенита» Роман Вега вошел в список футболистов сборной Аргентины, приглашенных для подготовки к ноябрьским матчам, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Аргентинцы 13 ноября проведут товарищескую игру против Уругвая, а 18 ноября — против Коста-Рики.

В октябре Вега дебютировал за сборную Аргентины в товарищеском матче со сборной Боливии (4:0).

Защитник выступает за «Зенит» с 2025 года. В сезоне-2026/27 22-летний футболист провел 16 матчей за питерскую команду во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.

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