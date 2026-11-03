Семин: «Главная проблема «Краснодара» — травма Кривцова. Его очень трудно заменить»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«У каждой команды есть свои проблемы по ходу сезона. У «Краснодара» самая главная проблема на поле — травма Кривцова. Его очень трудно заменить. Но команда хорошо физически готова, много работают, продолжают держаться в лидирующей группе. Плюс летом ушел Сперцян. И сейчас в составе нет игрока, способного решать исходы встреч», — сказал Семин «СЭ».

19 августа 24-летний россиянин получил травму в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0). Ожидается, что футболист вернется на поле после зимней паузы. В этом сезоне Кривцов провел 6 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

После 13-го тура «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

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