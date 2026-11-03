Член совета директоров «Локомотива» Филатов о Галактионове: «Мы можем довериться, но результат тоже должен быть»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера Михаила Галактионова.



«Мы, руководство «Локомотива», и все причастные, должны помочь Галактионову. Сейчас многое зависит и от нас. Ему никто не высказывал недоверие. Мы можем довериться, но результат тоже должен быть. Мы совместно должны дать результат — все должны гнуть одну линию. Тренеру нужно кем-то играть. Скоро будет трансферное окно, нужно уже сейчас кого-то иметь на прицеле. Хотя бы это окно нужно не пролететь. Летней работы на рынке не было от слова совсем. Мы взяли наших воспитанников — это не говорит о том, что хорошо усилились. У нас еще 6-7 ребят по Первой лиги гуляет, давайте их еще возьмем», — сказал Филатов «СЭ».



42-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

В этом сезоне «Локомотив» с 11 очками идет на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.