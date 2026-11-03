Быстров — об игре «Краснодара»: «Машут руками, подбегают к судьям, спорят и ищут заговоры»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах «Краснодара» в сезоне-2026/27.

«Я не вижу у них кризиса. Но слишком много энергии уходит не туда. Такого не было в чемпионском «Краснодаре». Тогда все бились друг за друга. А сейчас все машут руками, подбегают к судьям, спорят, ищут заговоры. Лучше сосредоточиться им на своей игре. Кто мешает забивать и выигрывать? С этим составом можно бороться за первое место, но нужно, чтобы каждый был друг за друга. Я бы их пока не списывал со счетов», — сказал Быстров «СЭ».

После 13-го тура «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

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