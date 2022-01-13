«Дзюба хорош, когда надо доказывать. Артем — настоящий мужик!» Набутов — о трансферах для Семака, Кокорине и борьбе с «Динамо»

Известный комментатор, телеведущий и продюсер размышляет о будущем сине-бело-голубых.

Футбольное межсезонье — время трансферных новостей и слухов. И с ходу разобраться, что из них реальность, а что нет, не всегда просто. «Зенит» уходил в межсезонье в статусе зимнего чемпиона, но во время паузы может лишиться сразу нескольких ключевых футболистов. До сих пор под нет ясности с истекающими контрактами Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Под вопросом будущее Ярослава Ракицкого. Травма Станислава Крицюка тоже не вселяет оптимизма, учитывая Лигу Европы.

Чтобы узнать, как к происходящему с «Зенитом» относятся в Питере, я позвонил своему старому другу Кириллу Набутову.

Азмун способен заиграть в Англии

— Ожидал такого поворота событий? — поинтересовался я после того, как поздравил Кирилла Викторовича с Новым годом и Рождеством. — Ведь вроде бы у «Зенита» все шло как надо. И вдруг...

— Да, пожалуй, не совсем вдруг. О желании Азмуна уехать в Европу стало известно еще в конце лета. А перепады в игре Дзюбы начались уже в прошлом сезоне. И это должно было прозвучать первыми тревожными звонками. Что касается «самого прочного состава», то, на мой взгляд, последнее масштабное приобретение клубом было сделано в 2017-м, еще при Константине Сарсании. Тогда купили несколько аргентинцев с Паредесом, из «Ростова» взяли Ерохина, из «Ахмата» — Кузяева. Но заиграли не все. Потом комплектование шло скромнее. И только при Семаке появились Азмун с Ракицким и Барриосом. А недавно еще и Клаудиньо. Конечно, всего заранее не просчитаешь. Но политика комплектования должна строиться с прицелом на будущее и с каким-то страховочным вариантом. Тогда бы не приходилось в середине сезона хвататься за голову и объявлять селекционный аврал.

— Ты связываешь нынешние проблемы «Зенита» с недальновидностью селекционной службы?

— Сама возникшая ситуация и есть ответ на твой вопрос. Больше ничего сказать не могу, поскольку «Зенит» — очень закрытый клуб. И все происходящее в нем наружу не выплескивается. Это не «Спартак», где все нараспашку. А что касается возможных потерь, то самой ощутимой станет уход Азмуна. Хотя надежда уговорить его еще есть.

— Уговорить — значит дать больше денег?

— Скорее всего. Ведь ничего нового в таких случаях еще никто не придумал.

— Думаю, в финансовом плане у Азмуна и в «Зените» все не так уж плохо. Разве что «Ювентус» действительно сделает предложение. А нынешний «Лион» с его 13-м местом в чемпионате Франции — не та команда, куда в Европе надо рваться. И в «Ньюкасле», который тоже проявляет к Сердару интерес, еще не факт, что он заиграет. Английский футбол — жесткий, силовой, с большим количеством единоборств. Иранец к такому не привык.

— Не согласен. Азмун — игрок класса АПЛ. Скоростной, маневренный, техничный — такого трудно поймать. К тому же он боец! Что уже доказал, заиграв в России. Да еще в таком клубе, как «Зенит». Поверь, такое не всем дано. Вот у Джорджевича, Корниленко, Бухарова и Заболотного это не получилось. А они свое бомбардирское дело знали! И за последние лет десять стать лидерами питерской атаки по силам было только Халку да Дзюбе.

Дзюба смог доказать Манчини, что он — игрок. И сделает это снова

— В отличие от Азмуна, уход Дзюбы ты большой потерей не считаешь?

— Эти полсезона получились у него смазанными: выглядел тяжелым, сбавил в движении, не всегда попадал в состав. Думаю, это и заставило руководство вспомнить, что в августе Артему исполнится 34. К тому же он пока не провел на поле больше 70% времени, что автоматически должно продлить его контракт с «Зенитом» еще на год. Все это, вместе взятое, дало повод клубу взять паузу в определении будущего капитана. С другой стороны, даже при таком раскладе с 10 мячами Дзюба сейчас второй в списке лучших бомбардиров чемпионата.

— А ты веришь, что «Зенит» может все-таки отказаться от услуг Дзюбы, который совсем недавно был его лидером и главной ударной силой?

— К сожалению, да. И мне жаль, если это случится. Как и верю в то, что, оказавшись в очередной раз в сложном положении, Дзюба сумеет все изменить. Вспомни его отъезд в Тулу, когда на нем поставил крест Манчини. И он заиграл в далеко не звездном «Арсенале» так, что вернул себе место не только в «Зените», но и в сборной. Сделать это по силам только волевому игроку с железным характером. Артем — настоящий мужик!

— А как отнесся к разговорам о возможном уходе Дзюбы в «Рубин»?

— Как к тому, что это точно не станет повторением варианта с «Арсеналом». И если произойдет, то только в случае, если отношения Артема с «Зенитом» зайдут в тупик. В этом случае Казань станет для него запасным аэродромом для завершения карьеры. А Слуцкому его приход может пригодиться. Он знает — с такими, как Дзюба, можно выстраивать команду. В чем Семак уже убедился.

— Кстати, как только Дзюба не выходит на поле в стартовом составе, то в СМИ тут же проскальзывают намеки на то, что его отношения с Семаком далеко не идеальны.

— От кого-то из близких в футболе людей я этого не слышал. Но то, что подобное возможно, не исключаю. Сложности в отношениях между игроком и тренером могут возникать в любом клубе и по любому поводу. Что неудивительно. Большой футбол — это большие деньги, которые стоят больших нервов.

«Вираж» против паспортов болельщика

— Не так давно прошла информация, что к Дзюбе охладели фанаты, а «вираж» и вовсе открыто требует его ухода. Это может сыграть какую-то роль в судьбе Артема?

— Отношение в клубе к «виражу» уважительное. Но, думаю, не настолько, чтобы идти на такие серьезные шаги, учитывая капризы болельщиков. Есть люди, слово которых способно поставить последнюю точку в любом проблемном вопросе «Зенита». И на стадионе они сидят в ложе, а не на «вираже». А вот то, как его фанаты отреагировали на введение паспортов болельщиков, настораживает. Говорят, они заявили, что если к ним не прислушаются, то на матчах «Зенита» их места будут пустовать.

— В такой непростой ситуации с атакой о Кокорине в «Зените» могут вспомнить?

— Вряд ли. Уверен, после бесславного пребывания Кокорина в «Фиорентине» никто не возьмет на себя такой риск. Кроме того, вспомни, как спешно от него избавлялись после его скандальной с Мамаевым историей. Скорее в «Зените» подумают о приглашении из «Аталанты» Алексея Миранчука — думающего, техничного хавбека. Хотя в этой линии конкуренция приличная — Вендел, Малком, Кузяев, Барриос с Ерохиным. А недавно еще и Клаудиньо заблистал.

— Насколько Сергеев из Самары способен усилить нападение «Зенита»?

— Честно говоря, я его мало видел. Но, скажем, по отдельным эпизодам в финале Кубка с «Локомотивом» было понятно, что у парня есть хорошие для нападающего качества. Думаю, что зенитовские скауты их лучше изучили. Но я уже говорил: чтобы заиграть в «Зените», надо еще суметь стать в нем своим. А это, как выясняется, дано не каждому.

— Судя по списку возможных новичков, в котором появились голкиперы Сафонов из «Краснодара» и Хайкин из норвежского «Буде-Глимт», Семака волнует еще и вратарская позиция. Чем не подходит не так давно купленный Крицюк?

— Кандидатура Крицюка рассматривалась давно. И оказавшись в «Зените», он пока ничего особенного не показал. А вот серьезную травму успел получить. И в чем он сильнее опытного и проверенного Михаила Кержакова, мне не ясно. Понятно, что начинать сезон матчами в Лиге Европы с одним голкипером — дело рискованное. Насколько я знаю, пока больше шансов оказаться в Питере у Хайкина из норвежского «Буде-Глимт», которого Карпин включил в список кандидатов сборной. Что касается Сафонова, то, думаю, его приход в «Зенит» маловероятен — слишком уж он дорог для Галицкого и «Краснодара».

— Насколько реально сегодняшнему «Зениту» довести дело до четвертого подряд чемпионства?

— Все не так мрачно. Еще никто из команды не ушел. А шансы на сохранение нынешнего состава вполне реальны. И тогда, как ни парадоксально, козырем «Зенита» в золотой гонке станут Азмун и Дзюба. Ведь им через не могу предстоит убедить новых и прежних хозяев, что они стоят тех денег, которые в них вкладывают. Конечно, борьба за чемпионский титул будет идти до последнего. И похоже, главным в нем останется «Динамо» — с задиристыми Тюкавиным, Грулевым, Захаряном. Но его главный недостаток в споре — нехватка турнирного опыта борьбы на таком уровне. Чего недостает и еще одному открытию сезона — «Сочи». А у «Зенита» такой опыт есть. Что касается ЦСКА, то клубная и игровая перестройка, затеянная армейцами, лишь притормаживает создание молодым Алексеем Березуцким новой команды. Так что «Зениту» вполне по силам взять четвертую золотую высоту. А заодно вспомнить, в какой ситуации и почему он оказался минувшей зимой.

Вспомнить на будущее.