«Дзюба хорош, когда надо доказывать. Артем — настоящий мужик!» Набутов — о трансферах для Семака, Кокорине и борьбе с «Динамо»
Футбольное межсезонье — время трансферных новостей и слухов. И с ходу разобраться, что из них реальность, а что нет, не всегда просто. «Зенит» уходил в межсезонье в статусе зимнего чемпиона, но во время паузы может лишиться сразу нескольких ключевых футболистов. До сих пор под нет ясности с истекающими контрактами Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Под вопросом будущее Ярослава Ракицкого. Травма Станислава Крицюка тоже не вселяет оптимизма, учитывая Лигу Европы.
Чтобы узнать, как к происходящему с «Зенитом» относятся в Питере, я позвонил своему старому другу Кириллу Набутову.
Азмун способен заиграть в Англии
— Ожидал такого поворота событий? — поинтересовался я после того, как поздравил Кирилла Викторовича с Новым годом и Рождеством. — Ведь вроде бы у «Зенита» все шло как надо. И вдруг...
— Да, пожалуй, не совсем вдруг. О желании Азмуна уехать в Европу стало известно еще в конце лета. А перепады в игре Дзюбы начались уже в прошлом сезоне. И это должно было прозвучать первыми тревожными звонками. Что касается «самого прочного состава», то, на мой взгляд, последнее масштабное приобретение клубом было сделано в 2017-м, еще при Константине Сарсании. Тогда купили несколько аргентинцев с Паредесом, из «Ростова» взяли Ерохина, из «Ахмата» — Кузяева. Но заиграли не все. Потом комплектование шло скромнее. И только при Семаке появились Азмун с Ракицким и Барриосом. А недавно еще и Клаудиньо. Конечно, всего заранее не просчитаешь. Но политика комплектования должна строиться с прицелом на будущее и с каким-то страховочным вариантом. Тогда бы не приходилось в середине сезона хвататься за голову и объявлять селекционный аврал.
— Ты связываешь нынешние проблемы «Зенита» с недальновидностью селекционной службы?
— Сама возникшая ситуация и есть ответ на твой вопрос. Больше ничего сказать не могу, поскольку «Зенит» — очень закрытый клуб. И все происходящее в нем наружу не выплескивается. Это не «Спартак», где все нараспашку. А что касается возможных потерь, то самой ощутимой станет уход Азмуна. Хотя надежда уговорить его еще есть.
— Уговорить — значит дать больше денег?
— Скорее всего. Ведь ничего нового в таких случаях еще никто не придумал.
— Думаю, в финансовом плане у Азмуна и в «Зените» все не так уж плохо. Разве что «Ювентус» действительно сделает предложение. А нынешний «Лион» с его 13-м местом в чемпионате Франции — не та команда, куда в Европе надо рваться. И в «Ньюкасле», который тоже проявляет к Сердару интерес, еще не факт, что он заиграет. Английский футбол — жесткий, силовой, с большим количеством единоборств. Иранец к такому не привык.
— Не согласен. Азмун — игрок класса АПЛ. Скоростной, маневренный, техничный — такого трудно поймать. К тому же он боец! Что уже доказал, заиграв в России. Да еще в таком клубе, как «Зенит». Поверь, такое не всем дано. Вот у Джорджевича, Корниленко, Бухарова и Заболотного это не получилось. А они свое бомбардирское дело знали! И за последние лет десять стать лидерами питерской атаки по силам было только Халку да Дзюбе.
Дзюба смог доказать Манчини, что он — игрок. И сделает это снова
— В отличие от Азмуна, уход Дзюбы ты большой потерей не считаешь?
— Эти полсезона получились у него смазанными: выглядел тяжелым, сбавил в движении, не всегда попадал в состав. Думаю, это и заставило руководство вспомнить, что в августе Артему исполнится 34. К тому же он пока не провел на поле больше 70% времени, что автоматически должно продлить его контракт с «Зенитом» еще на год. Все это, вместе взятое, дало повод клубу взять паузу в определении будущего капитана. С другой стороны, даже при таком раскладе с 10 мячами Дзюба сейчас второй в списке лучших бомбардиров чемпионата.
— А ты веришь, что «Зенит» может все-таки отказаться от услуг Дзюбы, который совсем недавно был его лидером и главной ударной силой?
— К сожалению, да. И мне жаль, если это случится. Как и верю в то, что, оказавшись в очередной раз в сложном положении, Дзюба сумеет все изменить. Вспомни его отъезд в Тулу, когда на нем поставил крест Манчини. И он заиграл в далеко не звездном «Арсенале» так, что вернул себе место не только в «Зените», но и в сборной. Сделать это по силам только волевому игроку с железным характером. Артем — настоящий мужик!
— А как отнесся к разговорам о возможном уходе Дзюбы в «Рубин»?
— Как к тому, что это точно не станет повторением варианта с «Арсеналом». И если произойдет, то только в случае, если отношения Артема с «Зенитом» зайдут в тупик. В этом случае Казань станет для него запасным аэродромом для завершения карьеры. А Слуцкому его приход может пригодиться. Он знает — с такими, как Дзюба, можно выстраивать команду. В чем Семак уже убедился.
— Кстати, как только Дзюба не выходит на поле в стартовом составе, то в СМИ тут же проскальзывают намеки на то, что его отношения с Семаком далеко не идеальны.
— От кого-то из близких в футболе людей я этого не слышал. Но то, что подобное возможно, не исключаю. Сложности в отношениях между игроком и тренером могут возникать в любом клубе и по любому поводу. Что неудивительно. Большой футбол — это большие деньги, которые стоят больших нервов.
«Вираж» против паспортов болельщика
— Не так давно прошла информация, что к Дзюбе охладели фанаты, а «вираж» и вовсе открыто требует его ухода. Это может сыграть какую-то роль в судьбе Артема?
— Отношение в клубе к «виражу» уважительное. Но, думаю, не настолько, чтобы идти на такие серьезные шаги, учитывая капризы болельщиков. Есть люди, слово которых способно поставить последнюю точку в любом проблемном вопросе «Зенита». И на стадионе они сидят в ложе, а не на «вираже». А вот то, как его фанаты отреагировали на введение паспортов болельщиков, настораживает. Говорят, они заявили, что если к ним не прислушаются, то на матчах «Зенита» их места будут пустовать.
— В такой непростой ситуации с атакой о Кокорине в «Зените» могут вспомнить?
— Вряд ли. Уверен, после бесславного пребывания Кокорина в «Фиорентине» никто не возьмет на себя такой риск. Кроме того, вспомни, как спешно от него избавлялись после его скандальной с Мамаевым историей. Скорее в «Зените» подумают о приглашении из «Аталанты» Алексея Миранчука — думающего, техничного хавбека. Хотя в этой линии конкуренция приличная — Вендел, Малком, Кузяев, Барриос с Ерохиным. А недавно еще и Клаудиньо заблистал.
— Насколько Сергеев из Самары способен усилить нападение «Зенита»?
— Честно говоря, я его мало видел. Но, скажем, по отдельным эпизодам в финале Кубка с «Локомотивом» было понятно, что у парня есть хорошие для нападающего качества. Думаю, что зенитовские скауты их лучше изучили. Но я уже говорил: чтобы заиграть в «Зените», надо еще суметь стать в нем своим. А это, как выясняется, дано не каждому.
— Судя по списку возможных новичков, в котором появились голкиперы Сафонов из «Краснодара» и Хайкин из норвежского «Буде-Глимт», Семака волнует еще и вратарская позиция. Чем не подходит не так давно купленный Крицюк?
— Кандидатура Крицюка рассматривалась давно. И оказавшись в «Зените», он пока ничего особенного не показал. А вот серьезную травму успел получить. И в чем он сильнее опытного и проверенного Михаила Кержакова, мне не ясно. Понятно, что начинать сезон матчами в Лиге Европы с одним голкипером — дело рискованное. Насколько я знаю, пока больше шансов оказаться в Питере у Хайкина из норвежского «Буде-Глимт», которого Карпин включил в список кандидатов сборной. Что касается Сафонова, то, думаю, его приход в «Зенит» маловероятен — слишком уж он дорог для Галицкого и «Краснодара».
— Насколько реально сегодняшнему «Зениту» довести дело до четвертого подряд чемпионства?
— Все не так мрачно. Еще никто из команды не ушел. А шансы на сохранение нынешнего состава вполне реальны. И тогда, как ни парадоксально, козырем «Зенита» в золотой гонке станут Азмун и Дзюба. Ведь им через не могу предстоит убедить новых и прежних хозяев, что они стоят тех денег, которые в них вкладывают. Конечно, борьба за чемпионский титул будет идти до последнего. И похоже, главным в нем останется «Динамо» — с задиристыми Тюкавиным, Грулевым, Захаряном. Но его главный недостаток в споре — нехватка турнирного опыта борьбы на таком уровне. Чего недостает и еще одному открытию сезона — «Сочи». А у «Зенита» такой опыт есть. Что касается ЦСКА, то клубная и игровая перестройка, затеянная армейцами, лишь притормаживает создание молодым Алексеем Березуцким новой команды. Так что «Зениту» вполне по силам взять четвертую золотую высоту. А заодно вспомнить, в какой ситуации и почему он оказался минувшей зимой.
Вспомнить на будущее.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7