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«Дзюба хорош, когда надо доказывать. Артем — настоящий мужик!» Набутов — о трансферах для Семака, Кокорине и борьбе с «Динамо»

Александр Львов
Обозреватель
Артем Дзюба.
Фото Global Look Press
Известный комментатор, телеведущий и продюсер размышляет о будущем сине-бело-голубых.

Футбольное межсезонье — время трансферных новостей и слухов. И с ходу разобраться, что из них реальность, а что нет, не всегда просто. «Зенит» уходил в межсезонье в статусе зимнего чемпиона, но во время паузы может лишиться сразу нескольких ключевых футболистов. До сих пор под нет ясности с истекающими контрактами Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Под вопросом будущее Ярослава Ракицкого. Травма Станислава Крицюка тоже не вселяет оптимизма, учитывая Лигу Европы.

Чтобы узнать, как к происходящему с «Зенитом» относятся в Питере, я позвонил своему старому другу Кириллу Набутову.

Сердар Азмун в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» хочет подписать Азмуна — реален ли трансфер и что может ему помешать. Все детали возможного перехода

Азмун способен заиграть в Англии

— Ожидал такого поворота событий? — поинтересовался я после того, как поздравил Кирилла Викторовича с Новым годом и Рождеством. — Ведь вроде бы у «Зенита» все шло как надо. И вдруг...

— Да, пожалуй, не совсем вдруг. О желании Азмуна уехать в Европу стало известно еще в конце лета. А перепады в игре Дзюбы начались уже в прошлом сезоне. И это должно было прозвучать первыми тревожными звонками. Что касается «самого прочного состава», то, на мой взгляд, последнее масштабное приобретение клубом было сделано в 2017-м, еще при Константине Сарсании. Тогда купили несколько аргентинцев с Паредесом, из «Ростова» взяли Ерохина, из «Ахмата» — Кузяева. Но заиграли не все. Потом комплектование шло скромнее. И только при Семаке появились Азмун с Ракицким и Барриосом. А недавно еще и Клаудиньо. Конечно, всего заранее не просчитаешь. Но политика комплектования должна строиться с прицелом на будущее и с каким-то страховочным вариантом. Тогда бы не приходилось в середине сезона хвататься за голову и объявлять селекционный аврал.

— Ты связываешь нынешние проблемы «Зенита» с недальновидностью селекционной службы?

— Сама возникшая ситуация и есть ответ на твой вопрос. Больше ничего сказать не могу, поскольку «Зенит» — очень закрытый клуб. И все происходящее в нем наружу не выплескивается. Это не «Спартак», где все нараспашку. А что касается возможных потерь, то самой ощутимой станет уход Азмуна. Хотя надежда уговорить его еще есть.

— Уговорить — значит дать больше денег?

— Скорее всего. Ведь ничего нового в таких случаях еще никто не придумал.

— Думаю, в финансовом плане у Азмуна и в «Зените» все не так уж плохо. Разве что «Ювентус» действительно сделает предложение. А нынешний «Лион» с его 13-м местом в чемпионате Франции — не та команда, куда в Европе надо рваться. И в «Ньюкасле», который тоже проявляет к Сердару интерес, еще не факт, что он заиграет. Английский футбол — жесткий, силовой, с большим количеством единоборств. Иранец к такому не привык.

— Не согласен. Азмун — игрок класса АПЛ. Скоростной, маневренный, техничный — такого трудно поймать. К тому же он боец! Что уже доказал, заиграв в России. Да еще в таком клубе, как «Зенит». Поверь, такое не всем дано. Вот у Джорджевича, Корниленко, Бухарова и Заболотного это не получилось. А они свое бомбардирское дело знали! И за последние лет десять стать лидерами питерской атаки по силам было только Халку да Дзюбе.

Иван Сергеев и&nbsp;Артем Дзюба. Сергеев — в «Зените». Это приговор Дзюбе?

Дзюба смог доказать Манчини, что он — игрок. И сделает это снова

— В отличие от Азмуна, уход Дзюбы ты большой потерей не считаешь?

— Эти полсезона получились у него смазанными: выглядел тяжелым, сбавил в движении, не всегда попадал в состав. Думаю, это и заставило руководство вспомнить, что в августе Артему исполнится 34. К тому же он пока не провел на поле больше 70% времени, что автоматически должно продлить его контракт с «Зенитом» еще на год. Все это, вместе взятое, дало повод клубу взять паузу в определении будущего капитана. С другой стороны, даже при таком раскладе с 10 мячами Дзюба сейчас второй в списке лучших бомбардиров чемпионата.

— А ты веришь, что «Зенит» может все-таки отказаться от услуг Дзюбы, который совсем недавно был его лидером и главной ударной силой?

— К сожалению, да. И мне жаль, если это случится. Как и верю в то, что, оказавшись в очередной раз в сложном положении, Дзюба сумеет все изменить. Вспомни его отъезд в Тулу, когда на нем поставил крест Манчини. И он заиграл в далеко не звездном «Арсенале» так, что вернул себе место не только в «Зените», но и в сборной. Сделать это по силам только волевому игроку с железным характером. Артем — настоящий мужик!

Артем Дзюба. «Дзюба подходит «Рубину» по стилю игры. Но лидерство — это не только слова«

— А как отнесся к разговорам о возможном уходе Дзюбы в «Рубин»?

— Как к тому, что это точно не станет повторением варианта с «Арсеналом». И если произойдет, то только в случае, если отношения Артема с «Зенитом» зайдут в тупик. В этом случае Казань станет для него запасным аэродромом для завершения карьеры. А Слуцкому его приход может пригодиться. Он знает — с такими, как Дзюба, можно выстраивать команду. В чем Семак уже убедился.

— Кстати, как только Дзюба не выходит на поле в стартовом составе, то в СМИ тут же проскальзывают намеки на то, что его отношения с Семаком далеко не идеальны.

— От кого-то из близких в футболе людей я этого не слышал. Но то, что подобное возможно, не исключаю. Сложности в отношениях между игроком и тренером могут возникать в любом клубе и по любому поводу. Что неудивительно. Большой футбол — это большие деньги, которые стоят больших нервов.

Известный комментатор Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;переходе Ивана Сергеева из &laquo;Крыльев&raquo;. «Сергеев летит в «космос». Он — игрок на перспективу, Азмун остается. А в Смолова в «Динамо» я не верю». Мнение Орлова

«Вираж» против паспортов болельщика

— Не так давно прошла информация, что к Дзюбе охладели фанаты, а «вираж» и вовсе открыто требует его ухода. Это может сыграть какую-то роль в судьбе Артема?

— Отношение в клубе к «виражу» уважительное. Но, думаю, не настолько, чтобы идти на такие серьезные шаги, учитывая капризы болельщиков. Есть люди, слово которых способно поставить последнюю точку в любом проблемном вопросе «Зенита». И на стадионе они сидят в ложе, а не на «вираже». А вот то, как его фанаты отреагировали на введение паспортов болельщиков, настораживает. Говорят, они заявили, что если к ним не прислушаются, то на матчах «Зенита» их места будут пустовать.

— В такой непростой ситуации с атакой о Кокорине в «Зените» могут вспомнить?

— Вряд ли. Уверен, после бесславного пребывания Кокорина в «Фиорентине» никто не возьмет на себя такой риск. Кроме того, вспомни, как спешно от него избавлялись после его скандальной с Мамаевым историей. Скорее в «Зените» подумают о приглашении из «Аталанты» Алексея Миранчука — думающего, техничного хавбека. Хотя в этой линии конкуренция приличная — Вендел, Малком, Кузяев, Барриос с Ерохиным. А недавно еще и Клаудиньо заблистал.

— Насколько Сергеев из Самары способен усилить нападение «Зенита»?

— Честно говоря, я его мало видел. Но, скажем, по отдельным эпизодам в финале Кубка с «Локомотивом» было понятно, что у парня есть хорошие для нападающего качества. Думаю, что зенитовские скауты их лучше изучили. Но я уже говорил: чтобы заиграть в «Зените», надо еще суметь стать в нем своим. А это, как выясняется, дано не каждому.

Павел Погребняк, Артем Дзюба, Александр Кокорин. Трансфер Сергеева — большой риск. Российские форварды в «Зените» часто не приживаются

— Судя по списку возможных новичков, в котором появились голкиперы Сафонов из «Краснодара» и Хайкин из норвежского «Буде-Глимт», Семака волнует еще и вратарская позиция. Чем не подходит не так давно купленный Крицюк?

— Кандидатура Крицюка рассматривалась давно. И оказавшись в «Зените», он пока ничего особенного не показал. А вот серьезную травму успел получить. И в чем он сильнее опытного и проверенного Михаила Кержакова, мне не ясно. Понятно, что начинать сезон матчами в Лиге Европы с одним голкипером — дело рискованное. Насколько я знаю, пока больше шансов оказаться в Питере у Хайкина из норвежского «Буде-Глимт», которого Карпин включил в список кандидатов сборной. Что касается Сафонова, то, думаю, его приход в «Зенит» маловероятен — слишком уж он дорог для Галицкого и «Краснодара».

— Насколько реально сегодняшнему «Зениту» довести дело до четвертого подряд чемпионства?

— Все не так мрачно. Еще никто из команды не ушел. А шансы на сохранение нынешнего состава вполне реальны. И тогда, как ни парадоксально, козырем «Зенита» в золотой гонке станут Азмун и Дзюба. Ведь им через не могу предстоит убедить новых и прежних хозяев, что они стоят тех денег, которые в них вкладывают. Конечно, борьба за чемпионский титул будет идти до последнего. И похоже, главным в нем останется «Динамо» — с задиристыми Тюкавиным, Грулевым, Захаряном. Но его главный недостаток в споре — нехватка турнирного опыта борьбы на таком уровне. Чего недостает и еще одному открытию сезона — «Сочи». А у «Зенита» такой опыт есть. Что касается ЦСКА, то клубная и игровая перестройка, затеянная армейцами, лишь притормаживает создание молодым Алексеем Березуцким новой команды. Так что «Зениту» вполне по силам взять четвертую золотую высоту. А заодно вспомнить, в какой ситуации и почему он оказался минувшей зимой.

Вспомнить на будущее.

Александр Кокорин
Артем Дзюба
Иван Сергеев
Сергей Семак
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
5
2
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Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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