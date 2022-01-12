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Чемпионская мотивация Смолова — главная надежда, что трансфер сработает. «Динамо» ничем не рискует

Игорь Рабинер
Обозреватель
Федор Смолов в матче против «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Обозреватель «СЭ» — о главном переходе зимы.
Федор Смолов. Смолов не хочет «Золотой унитаз». Ради «Динамо» он пошел на двукратное понижение зарплаты

Федор Смолов — в «Динамо». Там, где когда-то начинал. Эта история имеет примерно равные шансы стать красивой закольцовкой карьеры и тем самым хрестоматийным случаем, когда в одну реку не могут войти дважды.

В первую очередь все будет зависеть от подхода к ситуации самого футболиста. От того, придет он туда учиться или учить, слушать и воспринимать — или диктовать и жить по своей программе.

Не думаю, что этот переход связан с деньгами. Спортивное, как по мне, взяло верх над жизненным — последнее выразилось бы в его переходе в МЛС. Я уже говорил, что последнее помогло бы Федору более гладко перейти к послеигровой карьере.

Но сейчас это для него все же еще не приоритет. Редко такое бывает, что контракт с российским клубом сейчас означал бы выбор в пользу спорта. Но в данном случае так и есть, потому что в топ-лиги Европы его никто уже не позовет (да и, в отличие от большинства игроков-соотечественников, он там уже был, хоть и недолго, и даже «Реалу» с «Барселоной» забивал), а ничего более спортивного по своей сути, чем нынешнее «Динамо», в РПЛ, пожалуй, не найти.

Смолов никогда не был чемпионом России. «Динамо» не было чемпионом с 1976 года. Мотивация — ясная и мощная. И это точно не тихая заводь, и требования болельщики будут предъявлять предельные.

Сейчас в «Динамо» идут не за легким баблом, а за футболом. И ему придется подстраиваться под команду и ее требования, а не наоборот. Не подстроится — и играть будут Тюкавин, Грулев и далее по списку.

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Никаких гарантий, что у Федора получится, нет. Сейчас уже не те времена, когда он пачками забивал у Шалимова в «Краснодаре». И одно из главных требований Шварца к центрфорварду — участие в прессинге, а Смолов в этом компоненте силен никогда не был.

За последние годы только с Николичем он сработался здорово. Толком не получилось ни с Семиным, ни с Гисдолем, ни в Виго. В сборной все было хорошо последний раз осенью 2017-го (то есть как раз во времена блеска у «быков»), когда он забил парочку Испании в товарняке, а ЧМ-2018 в целом и паненка в частности все для него сломали.

Карпин сделал на Федора ставку, но дома с Хорватией, когда он был в отличной форме, не поставил, а в Сплите вы все видели сами. Сказать, что в сборной минувшей осенью он феерил, трудно.

То есть неудач за последние годы у Смолова было больше, чем успехов. И моложе он не становится.

Не исключаю, что Шварц будет выпускать на первый час Тюкавина — бегать и выматывать. А Смолова — на последние 25-30 минут под уставшую оборону. Удар-то у него никуда не пропал — нужны только хорошая готовность и отсутствие травм.

Не думаю, что «Динамо» чем-то рискует. Бело-голубые понимают, что шанс на золото уникальный, и укрепляют и разнообразят линию атаки, да еще и за счет паспортиста и за небольшую цену. Мне не кажется, что, оказавшись в запасе, он может отравить раздевалку — Федор в этом плане гораздо больше сам по себе, чем тот же Дзюба. Его проблемы — это только его проблемы, которые не становятся общими.

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«Локо» явно хотел от Смолова избавиться. Для него избавление от большой зарплаты Федора — тоже плюс. Ну и трудно забыть фразу «Как тренируемся — так и играем», которая, казалось, прямо подталкивает красно-зеленых к его продаже. Фраза эта — сигнал не очень хороший: Смолов больше склонен искать проблемы не в себе, а в других.

Ирония ситуации в том, что форвард уходит от одного тренера-немца к другому, и не сказать, что у обоих такие уж разные требования, в частности в плане прессинга. Что ж, может, знакомство с игровыми принципами Гисдоля подготовит его к Шварцу. Но можно ли подготовиться к футболу, в который не играл никогда, а тебе уже за 30? Вот и поглядим.

В общем, есть у этого трансфера весомые «но». И все же мотивация Смолова заставляет надеяться, что он сработает. Получилось же у Самедова, когда тот вернулся посреди чемпионского сезона в «Спартак»! Свою роль, пусть и ограниченную, Александр сыграл хорошо, забил в весенней части два важнейших гола.

Мне кажется, у Федора может получиться схожая история. Желаю ему сделать это красиво. По-футбольному.

Федор Смолов
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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