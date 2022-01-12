Чемпионская мотивация Смолова — главная надежда, что трансфер сработает. «Динамо» ничем не рискует
Федор Смолов — в «Динамо». Там, где когда-то начинал. Эта история имеет примерно равные шансы стать красивой закольцовкой карьеры и тем самым хрестоматийным случаем, когда в одну реку не могут войти дважды.
В первую очередь все будет зависеть от подхода к ситуации самого футболиста. От того, придет он туда учиться или учить, слушать и воспринимать — или диктовать и жить по своей программе.
Не думаю, что этот переход связан с деньгами. Спортивное, как по мне, взяло верх над жизненным — последнее выразилось бы в его переходе в МЛС. Я уже говорил, что последнее помогло бы Федору более гладко перейти к послеигровой карьере.
Но сейчас это для него все же еще не приоритет. Редко такое бывает, что контракт с российским клубом сейчас означал бы выбор в пользу спорта. Но в данном случае так и есть, потому что в топ-лиги Европы его никто уже не позовет (да и, в отличие от большинства игроков-соотечественников, он там уже был, хоть и недолго, и даже «Реалу» с «Барселоной» забивал), а ничего более спортивного по своей сути, чем нынешнее «Динамо», в РПЛ, пожалуй, не найти.
Смолов никогда не был чемпионом России. «Динамо» не было чемпионом с 1976 года. Мотивация — ясная и мощная. И это точно не тихая заводь, и требования болельщики будут предъявлять предельные.
Сейчас в «Динамо» идут не за легким баблом, а за футболом. И ему придется подстраиваться под команду и ее требования, а не наоборот. Не подстроится — и играть будут Тюкавин, Грулев и далее по списку.
Никаких гарантий, что у Федора получится, нет. Сейчас уже не те времена, когда он пачками забивал у Шалимова в «Краснодаре». И одно из главных требований Шварца к центрфорварду — участие в прессинге, а Смолов в этом компоненте силен никогда не был.
За последние годы только с Николичем он сработался здорово. Толком не получилось ни с Семиным, ни с Гисдолем, ни в Виго. В сборной все было хорошо последний раз осенью 2017-го (то есть как раз во времена блеска у «быков»), когда он забил парочку Испании в товарняке, а ЧМ-2018 в целом и паненка в частности все для него сломали.
Карпин сделал на Федора ставку, но дома с Хорватией, когда он был в отличной форме, не поставил, а в Сплите вы все видели сами. Сказать, что в сборной минувшей осенью он феерил, трудно.
То есть неудач за последние годы у Смолова было больше, чем успехов. И моложе он не становится.
Не исключаю, что Шварц будет выпускать на первый час Тюкавина — бегать и выматывать. А Смолова — на последние 25-30 минут под уставшую оборону. Удар-то у него никуда не пропал — нужны только хорошая готовность и отсутствие травм.
Не думаю, что «Динамо» чем-то рискует. Бело-голубые понимают, что шанс на золото уникальный, и укрепляют и разнообразят линию атаки, да еще и за счет паспортиста и за небольшую цену. Мне не кажется, что, оказавшись в запасе, он может отравить раздевалку — Федор в этом плане гораздо больше сам по себе, чем тот же Дзюба. Его проблемы — это только его проблемы, которые не становятся общими.
«Локо» явно хотел от Смолова избавиться. Для него избавление от большой зарплаты Федора — тоже плюс. Ну и трудно забыть фразу «Как тренируемся — так и играем», которая, казалось, прямо подталкивает красно-зеленых к его продаже. Фраза эта — сигнал не очень хороший: Смолов больше склонен искать проблемы не в себе, а в других.
Ирония ситуации в том, что форвард уходит от одного тренера-немца к другому, и не сказать, что у обоих такие уж разные требования, в частности в плане прессинга. Что ж, может, знакомство с игровыми принципами Гисдоля подготовит его к Шварцу. Но можно ли подготовиться к футболу, в который не играл никогда, а тебе уже за 30? Вот и поглядим.
В общем, есть у этого трансфера весомые «но». И все же мотивация Смолова заставляет надеяться, что он сработает. Получилось же у Самедова, когда тот вернулся посреди чемпионского сезона в «Спартак»! Свою роль, пусть и ограниченную, Александр сыграл хорошо, забил в весенней части два важнейших гола.
Мне кажется, у Федора может получиться схожая история. Желаю ему сделать это красиво. По-футбольному.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7