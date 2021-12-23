«Рубин» со второй попытки заманил воспитанника «Спартака». Зачем Слуцкому Ломовицкий и как он его будет использовать?

«СЭ» — о первом зимнем трансфере казанцев.

По данным «СЭ», Александр Ломовицкий в ближайшее время станет игроком «Рубина». Казанский клуб достиг договоренности о трансфере со «Спартаком» и согласовал личный контракт с футболистом.

«СЭ» объясняет, зачем «Рубину» левый фланговый полузащитник, учитывая, что у Слуцкого на этой позиции уже есть Кварацхелия и Хакшабанович.

«Рубин» пытался подписать Ломовицкого два года назад, но проиграл «Арсеналу»

Это не первая попытка «Рубина» оформить трансфер Ломовицкого. В 2019 году казанцы при Романе Шаронове тоже пытались подписать игрока. Тогда гендиректор Рустем Сайманов вел активные переговоры с Томасом Цорном — бывшим гендиректором красно-белых.

«Рубин» хотел арендовать игрока: ранее казанцы подписали Ташаева, Пантелеева, брали в аренду Ивелина Попова — в общем, был налаженный канал с московским клубом. Но с Ломовицким сделка сорвалась: «Спартак» отдал игрока в аренду тульскому «Арсеналу». Вероятно, футболиста не устроила перспектива работать с дебютантом Шароновым, а в Туле тогда проявлял себя Игорь Черевченко, который занял с командой 6-е место, вышел в Лигу Европы и в полуфинал Кубка России.

Сейчас ситуация иная: в «Спартаке» Ломовицкий играет мало (всего 453 минуты в РПЛ), а снова отправиться по арендам в 23 года — не лучшее решение. Когда к российскому игроку без постоянной игровой практики есть предметный интерес от Леонида Слуцкого — это всегда работает на пользу сделке. Похожа история у «Рубина» была с Мусаевым: «Зенит» за год до трансфера не отпускал игрока, но с приходом Слуцкого вторая попытка оказалась удачной. Теперь и Ломовицкий спустя два года все-таки доберется до Казани.

Где Ломовицкий будет играть: в атаке или все-таки в защите?

У «Рубина» неплохой выбор атакующих фланговых игроков: есть Кварацхелия, неплохо выглядит Бакаев, Дрейер — лучший бомбардир команды, также на фланге может сыграть и Хакшабанович. В целом фланги атак «Рубина» — не самая проблемная позиция, если только казанцы не готовятся к продажам. Но даже замена Кварацхелии на случай ухода в клубе уже есть — это Хакшабанович. Вряд ли Ломовицкий с одним голом за календарный год — адекватная замена по позиции Хвиче, если он вдруг покинет «Рубин» зимой (что маловероятно).

Более правдоподобной кажется версия, что казанцы берут Ломовицкого именно на роль левого защитника, где он играл в «Спартаке». В этом сезоне Руй Витория в основном использовал Александра в роли фулбека — аналогичный опыт у него был и в Туле, где он 5-6 матчей также провел в защите.

Сам Ломовицкий перед стартом сезона отмечал, что готов играть сзади: у него есть понимание игры на позиции фулбека — в юношеских командах он также начинал в обороне.

Левые защитники РПЛ в этом сезоне. Фото Instat Football

Слева у Слуцкого есть Илья Самошников — игрок стартового состава, который, правда, пропускает большую часть текущего сезона из-за травмы. Но зимой защитник должен вернуться в строй, хотя это все равно не влияет на перспективы Ломовицкого. Во-первых, Самошников — правша, поэтому может сыграть и на правом фланге (тем более что в «Рубине» он уже играл на этой позиции). Ломовицкий — левша, а все фланговые защитники казанской команды — правши, и это тоже важный фактор.

Правый фланг у казанцев в принципе проблемный: провальный сезон проводит Георгий Зотов, Владислав Игнатьев толком не играет из-за травмы. А Савицкий и Нижегородов — слишком молодые и пока не готовы к основе. Плюс не стоит забывать, что «Рубин» заполнил легионерскую заявку и может подписать только россиянина.

Слуцкий уже сделал из Зуева защитника, а форвард Костюков играл даже опорника

Рынок доступных игроков с российским паспортом на фланг обороны ограничен и перегрет. Того же Арсена Адамова «Урал» отпустит только за 4-5 миллионов евро, а цены на игроков из статусных клубов куда выше.

Летом «Рубин» интересовался и Адамовым, и Ненаховым, но до переговоров дело не доходило из-за суммы отступных. Сейчас же казанцы заплатят 1,5 миллиона евро за Ломовицкого, который при необходимости может сыграть и в атаке, и в защите. Риск есть, но цена не настолько критичная, чтобы в случае неудачи сильно переживать. Кажется, после трансфера Ивана Игнатьева за 7 миллионов евро «Рубин» вряд ли что-то расстроит сильнее.

Слуцкий ценит универсальных игроков: Абильдгор играл и опорника, и в центре защиты, Уремович — в центре и на фланге защиты, нападающий Костюков — в защите и даже в опорной зоне. Самый неожиданный эксперимент со сменой амплуа — трансформация Александра Зуева из игрока атаки во флангового защитника. В «Рубине» при Слуцком он играет только в обороне, хотя многие годы воспринимался именно как креативный игрок центра поля.

В ситуации с Ломовицким смущает только то, что он всегда играл левого фулбека в схеме с тремя центральными, а «Рубин» играет в два центральных, и вряд ли Слуцкий зимой что-то кардинально поменяет. Как новичок адаптируется к другой схеме, успеет ли за зимние сборы адаптироваться — вопрос.

Но для Ломовицкого риски выглядят минимальными: в «Спартаке» он вряд ли будет играть регулярно, а возможность поработать со Слуцким для 23-летнего игрока — это всегда плюс. Хоть в защите, хоть в атаке — свое игровое время он точно получит. Есть примеры Кварацхелии, Самошникова, Бакаева, Макарова — футболисты в возрасте 20-24 лет при Слуцком прибавляют, поэтому у Ломовицкого тоже есть основания ждать от трансфера в Казань игрового роста.