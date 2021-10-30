Слуцкий снова обыграл ЦСКА с «Рубином» и уверяет: никакого кризиса не было

Важная победа казанцев.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Костюков, 90+1.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бакаев (Мусаев, 86), Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Тальби, Хакшабанович, Онугха (Костюков, 81).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Зайнутдинов, Бийол, Мухин (Щенников, 46), Заболотный (Ахметов, 90+2), Чалов (Дзагоев, 64), Эджуке (Яковлев, 74).

Предупреждения: Мухин, 29. Кварацхелия, 37. Заболотный, 54. Зайнутдинов, 67. Набабкин, 86. Дюпин, 90+5.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).

30 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

«Рубин» в матче с ЦСКА выиграл впервые за 1,5 месяца и прервал серию без побед, которая достигла пяти матчей.

ЦСКА становится чуть ли не самым удобным соперником для Слуцкого после возвращения в Россию: три победы и одна ничья в четырех матчах против бывшего клуба.

Слуцкий против ЦСКА: ???



Никакого сочувствия к бывшим. pic.twitter.com/qwsvafnyoW — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021

«Люблю ЦСКА, с Лешей Березуцким мы друзья, и я ему желаю успеха, как и клубу, во всех матчах, кроме игр с «Рубином», — признался тренер. И опять огорчил старых знакомых.

Костюков спас «Рубин» после наигранного углового

«Рубин» забил в добавленное время благодаря стандарту, который армейцы привезли себе на ровном месте. Щенников неудачно вынес мяч за линию ворот — вместо того чтобы отправить его вперед.

Победный гол «Рубина» в добавленное время. Как же Слуцкий выдохнул ? pic.twitter.com/dJaCELyjnP — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021

До этого казанцы забили с углового лишь однажды — в ворота «Ахмата». С ЦСКА «Рубин» исполнил заготовку, которую пытался реализовать в предыдущих матчах, — с розыгрышем мяча, а не прямым навесом. В этот раз Хакшабанович идеально вырезал подачу на дальнюю штангу, где от опеки освободился Костюков.

Это первый гол форварда в сезоне. В Казани его часто использовали даже как опорного полузащитника, а с ЦСКА он вышел на концовку, чтобы освежить игру, заменив Онугху на 82-й минуте.

В целом в равной игре «Рубин» спасся за счет простого стандарта, который почему-то смутил ЦСКА. Но Алексея Березуцкого игра устроила: «Достаточно неплохой матч в исполнении ЦСКА. Если мы уберем последние минуты, то были ближе к победе. Но пропустили в концовке, что неприятно. Обидно очень».

Тренера армейцев можно понять: ЦСКА в первом тайме имел шикарные моменты для того, чтобы выходить вперед. Зайнутдинов и Эджуке могли забить по голу, если бы наказали казанцев за ошибки в защите. Сначала чуть не привез Дюпин, выбежав из ворот. А после Заболотный классно скидывал мяч на линию вратарской. У казанцев настолько острых моментов все-таки не было.

«Игра в кальмара» в Казани и пустые трибуны из-за QR-кодов

«Рубин» пережил тяжелые два месяца: обидные поражения, потери очков в матчах, где из-за своих ошибок упускали нужные очки. Игроки и представители клуба неохотно давали интервью, в тяжелый период словно закрывшись от публики.

Команде Слуцкого психологически было важно победить. Серии без побед всегда давят на игроков — даже удивительно, что все прервалось именно с ЦСКА, который набрал приличный ход.

Матч «Рубина» с ЦСКА в Казани стал сериалом «Игра в кальмара» в миниатюре, к тематике которого обратился маркетинг казанцев. Например, во время представления состава игроки «Рубина» появлялись на табло в костюмах героев сериала.

И «Рубин» выжил: взял важнейшие очки, когда даже трибуны в основном были за ЦСКА. В Казани в общественные места пускают только при наличии QR-кодов и подтверждающих документов, поэтому на арену в выходной день пришло только пять тысяч зрителей. Из них пару тысяч составили фанаты ЦСКА, которые заметно перекрикивали малочисленный фан-сектор «Рубина».

Но «Рубин» выиграл, а штаб Слуцкого праздновал победу так, как не праздновал ни разу в сезоне. Прошлые победы над ЦСКА тренер отмечал гораздо сдержаннее, но сегодня не стал скрывать эмоции. При всей любви к армейскому клубу, в этом матче ему как никогда были нужны три очка.

Радость Слуцкого: обнял Акинфеева с Дзагоевым и не считает, что «Рубин» был в кризисе

После финального свистка Слуцкий принялся поздравлять каждого представителя «Рубина» на скамейке запасных, а затем поблагодарил Березуцкого и судей. В центре поля тренер дождался Заболотного, Дзагоева и Акинфеева, перебросившись с ними парой фраз и обняв хорошо знакомых игроков, а затем пошел уже к своим футболистам.

В последнее время после поражений Слуцкий сразу скрывался в подтрибунном помещении. Но сегодня хотел разделить радость с каждым игроком «Рубина» и обнимал их у выхода с поля.

«Рубин» поднялся на промежуточное 7-е место в таблице, набрав 19 очков, и находится в нескольких очках от лидирующей группы.

«Я считаю, что мы не были в кризисе , — заявил Слуцкий после победы над ЦСКА. — Возможно, это ошибочное мнение, но мне кажется, что сегодня мы были чуть-чуть острее в эпизодах. Очень равная и тяжелая игра, которая решилась эпизодом в компенсированное время. Мы совсем недавно здесь пропустили в добавленное время, а сейчас забили. Я очень рад, что наконец-то прервалась серия без побед».