Катастрофа «Рубина» в Ростове: пропустили 5 впервые за 2 года. Слуцкий шокирован

«Бывали крупные поражения, но это — одно из самых странных».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — 5:1 (1:1)

Голы: Бакаев, 35 (0:1). Байрамян, 42 (1:1). Полоз, 50 (2:1). Альмквист, 55 (3:1). Соу, 65 (4:1). Глебов, 82 (5:1).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Альмквист (Фольмер, 78), Гигович (Сухомлинов, 21), Полоз, Соу (Комличенко, 71).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Костюков (Онугха, 67), Бакаев (Мусаев, 77), Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Тальби, Хакшабанович.

Предупреждения: Бакаев, 20. Поярков, 43. Уремович, 56. Кварацхелия, 56. Баштуш, 57.

Судьи: Шадыханов. Березнов, Чельцов (все — Москва).

ВАР: Кукуян (Сочи). Сафьян (Москва).

7 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Худший тайм «Рубина» при Слуцком

Самое неожиданное унижение тура случилось в матче «Рубина» с «Ростовом». 1:5 — так крупно при Леониде Слуцком казанцы не проигрывали (максимум пропускали три мяча).

При этом первый тайм получился равным: «Ростов» начал бодрее и острее, но гости подравняли игру к перерыву — итогом стал обмен голами от Бакаева и Байрамяна. А во втором тайме «Рубин» просто развалился — «Ростов» выглядел лучше во всех компонентах. В подборах, в прессинге, в конкретике у чужой штрафной — «Рубин» просто не справился с тем темпом и уровнем игры, которую предложил «Ростов» после перерыва.

Конечно, сказались перестановки в защите «Рубина»: смещение Абильдгора из опорной зоны в центр защиты, пожалуй, самое спорное решение Слуцкого в Ростове. Да, датчанин неплохо смотрелся с ЦСКА в этой роли, но такой перестановкой «Рубин» лишает себя качеств игры в опорной зоне. Там и возникало много проблем, особенно во втором тайме.

Абильдгор — один из лучших игроков лиги по ведению борьбы и выигранным единоборствам. Убирать такого футболиста из опорной зоны, оставляя ее на креативного Ин Бома, — огромный риск. Эта идея себя не оправдала: Глебов, Альмквист, Байрамян выжигали центр поля и просто смяли полузащиту «Рубина».

В заявке казанцев были Нижегородов, Мусаев и Зуев, которые в теории могли закрыть позицию на фланге защиты, и туда бы не пришлось смещать Уремовича. Тренер после игры отчасти признал, что можно было поступить иначе.

— Довольны ли решением использовать Абильдгора в качестве центрального защитника? Какие варианты рассматривали и почему выбрали датчанина? Не показалось, что из-за этого решения «Рубин» лишился качества игры в опорной зоне?

— В какой-то степени да. Но у нас была безальтернативная ситуация с левым защитником. Зуев не готов, Игнатьев и Самошникова травмированы. Поэтому единственная опция — перевод Уремовича. Наверное, да. Но был сложный кадровый момент с позицией левого защитника, — ответил Слуцкий на вопрос «СЭ».

Самое крупное поражение «Рубина» за два года. Слуцкий ошарашен из-за такого результата

Пять голов в одной игре «Рубин» в последний раз пропускал в сентябре 2019 года — от «Зенита» в Санкт-Петербурге. Тогда казанцев возглавлял Роман Шаронов. Осенью его команда завалилась ближе к зоне вылета, тренера уволили, а «Рубин» как раз подхватил Слуцкий. После этого крупные поражения случались, но максимум в три мяча.

В Ростове, несмотря на такую разницу в счете, статистика по ударам и владению мячом была примерно равная. Но более показательны цифры по xG (ожидаемые голы), где у «Ростова» подавляющее преимущество — 3,29 против 0,68 у «Рубина». Да, резкий взрыв в атаке хозяев случился во втором тайме, но и до перерыва по xG «Ростов» был лучше — 0,75 против 0,28.

При этом Слуцкий считает, что именно «Рубин» вел игру и даже мог уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

— У меня было полное ощущение, что мы контролируем ход встречи: забили гол, сумасшедший момент был у Кварацхелии. Вместо того чтобы уйти на 2:0 к перерыву, ушли при 1:1. Два быстрых мяча во втором тайме после грубых индивидуальных ошибок не оставили нам шансов вернуться в игру. Странный матч. Бывали крупные поражения, но это — одно из самых странных. Такого доминирования на такой крупный счет у «Ростова» не было. Я ошарашен произошедшим, — сказал тренер «Рубина».

На самом деле предпосылки к тому, что «Ростов» выиграет (пусть и не крупно), были еще в первом тайме, особенно в стартовые минуты. А момент Хвичи после прохода с неудачным ударом тяжело назвать сумасшедшим и настолько явным (хотя и голевой удар Бакаева с рикошетом тоже не отнести к супермоментам).

Такая уверенность Слуцкого в успешности первого тайма, видимо, передалась игрокам, которые после перерыва просто рассыпались, когда «Ростов» увеличил обороты при прессинге.

Ранее тренер не стал признавать, что в команде есть кризис. Сегодня на тот же вопрос он снова бросил общую фразу без развития мысли: «Смотря что называть кризисом и как это оценивать».

Как минимум игровой и кадровый кризис у «Рубина» есть, что доказывают последние матчи. Травмы, короткая скамейка, несколько основных игроков, которые выглядят хуже, чем весной, — это в совокупности приводит к тому, что «Рубин» буксует.

Хотя в прошлом сезоне после 14 туров «Рубин» с 21 очком шел 9-м, в этом — с 19 очками на 8-м. Возможно, зимой Слуцкому удастся через долгие сборы и постоянную работу на тренировках привести команду в порядок. Хорошо, если к этому времени у казанцев останутся теоретические шансы на попадание в зону еврокубков.