Казанцы ушли от поражения в Уфе — 1:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

«Уфа» — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0)

Голы: Агаларов, 19 — с пенальти (1:0). Журавлев, 59 — в свои ворота (1:1).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 83), Голубев, Фищенко, Урунов (Саплинов, 90), Агаларов, Касинтура (Алиев, 87).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Самошников, Дрейер (Костюков, 76), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Тальби, Хакшабанович, Онугха (Бакаев, 76).

Предупреждения: Абильдгор, 12. Урунов, 29. Касинтура, 47. Плиев, 90+5. Алиев, 90+5.

Судьи: Панин (Дмитров). Иванов (Кострома), Миневич (Смоленск).

ВАР: Шадыханов. Еремин (оба — Москва).

24 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Рубин» набрал 7 очков за два месяца

«Рубин» снова потерял очки. В Уфе казанцы провалили первый тайм, пропустили с пенальти и выглядели безнадежно. Перед перерывом команда Слуцкого все же забила, как показалось, чистый гол, но после просмотра ВАР мяч Кварацхелии отменили из-за спорного офсайда. Хотя даже это не поменяло впечатления от игры. Вероятно, в раздевалке игроков «Рубина» ждал жесткий разговор со Слуцким, что в итоге хоть как-то повлияло на общую картину.

После часа игры «Рубин» всерьез включился: больше владел мячом, создавал атаки с флангов, забил «Уфе» и в целом выровнял игру. Но агрессия в атаке была заметна лишь в последние 15 минут, когда «Уфа» отошла назад и села в оборону низким блоком.

Если говорить об общем впечатлении, то в Уфе команда Слуцкого провела очередной плохой матч и потеряла очки там, где клуб такого уровня и с такими амбициями этого делать не должен. Одна победа в 10 последних матчах, лишь 7 очков за последние два месяца — прямо сейчас «Рубин» худшая команда осени в лиге. У «Химок» и «Нижнего Новгорода» столько же очков за это время, но в матчах с этими клубами казанцы не побеждали.

Голубева завалили на углу штрафной — Агаларов не простил Дюпина с пенальти ?? pic.twitter.com/JG94lLN2UG — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021

В Уфе Слуцкий признал, что мог допустить ошибки. Хотя и не уточнил, в чем именно.

— Как выйти из этой ситуации? Работать. А как еще? — сказал тренер после матча. — Если что-то не получается, то тренер виноват всегда. Есть в том числе и мои ошибки в том, какой футбол мы показываем, какое количество очков мы набрали.

Что именно не так с командой и почему она провалила первый тайм с «Уфой», Слуцкий объяснять не стал. Вероятно, в клубе и сами до конца не понимают, почему «Рубин» после такой яркой весны в новом сезоне выглядит настолько мрачно.

Матч имени ВАР: два неназначенных пенальти, отмененный гол «Рубина» после ужасных повторов

Главные герои матча — видеоарбитры Павел Шадыханов и Николай Еремин, которые активно включались в главного рефери Игоря Панина.

Он назначил три пенальти, из которых был подтвержден только один. А еще ВАР не засчитал гол Кварацхелии в концовке первого тайма, когда казалось, что игроки «Рубина» были в правильном положении. По крайней мере, об этом говорит единственный показанный в трансляции ракурс.

«Уфа» — «Рубин».

Гол отменили, так и не показав стоп-кадр с линиями, как это было после эпизода с падением Агаларова в штрафной, когда ранее он получил мяч в положении вне игры.

В целом уровень трансляции в Уфе вызывает вопросы. Видимо, с этим связаны долгие паузы, которые брали видеоарбитры, — чтобы разобраться на такой ужасной картинке в офсайдах, фолах и деталях нарушений, нужно больше времени. Была ли допущена ошибка в эпизоде с отмененным голом «Рубина», мы вряд ли узнаем, потому что нормального повтора с нужного ракурса просто не было ни у зрителей, ни у арбитров.

Но Слуцкий на этот раз даже не стал говорить о судействе, отметив — «Рубин» не обыграл «Уфу» не из-за них.

— Могу сказать, что арбитр точно не повлиял сегодня на ход матча. Его решения не были критичны ни для одной из команд. Как я понимаю, с помощью ВАР были правильно отменены пенальти в наши ворота и в ворота «Уфы», — признал тренер.

«Рубин» в следующем туре примет дома набравший приличный ход ЦСКА — не чужой клуб для Слуцкого. И в случае поражения рискует опуститься в таблице еще ниже (в настоящий момент казанцы 9-е) и окончательно потерять этот сезон.

Хвича включил вторую космическую, ворвался в штрафную и мощно прострелил. Соперник в этом эпизоде был на его стороне ?? pic.twitter.com/aplDgFUilm — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021

Вряд ли стоит оценивать риски вылета и переходных матчей, но пока тяжело представить, что «Рубин» сможет включиться в борьбу за высокие места, о чем сам Слуцкий говорил еще весной.

Пока тренер намекает, что команда сильно обновилась и ей необходимо время, чтобы улучшить результаты.

— Мы потратили на новичков точно меньше денег, чем продали футболистов. Когда мы говорим, что потратили на новичков, на самом деле мы ничего не тратили. Тратили те деньги, которые мы заработали, и даже меньше. Это нормальный процесс, когда команда меняется, приходит большое количество новичков. Нам тоже хотелось бы, чтобы этот процесс проходил безболезненно, но будем стараться форсировать выход из этой ситуации, — резюмировал Слуцкий.

Вероятно, пока эти объяснения устраивают руководство и спонсоров клуба.