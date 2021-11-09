«Спартак» не предлагал Кутепову новый контракт, он будет рассматривать предложения от других клубов

Защитник «Спартака» Илья Кутепов может покинуть клуб зимой, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, агент футболиста уже занят поиском новой команды. Зимой игрок будет рассматривать предложения от других клубов.

Также указано, что «Спартак» не предлагал Кутепову продлить контракт. Соглашение истекает 30 июня 2022 года.

В данный момент 28-летний игрок получает порядка 2,3 миллиона евро в год. Он играет за столичный клуб с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.

В текущем сезоне футболист провел шесть матчей за «Спартак» во всех турнирах.