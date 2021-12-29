«Решение помог принять личный разговор со Слуцким». Подробности перехода Ломовицкого из «Спартака»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника Александра Ломовицкого , — о трансфере игрока в казанский клуб.

«Спартак» и «Рубин» согласовали трансфер 23-летнего Ломовицкого. Воспитанник красно-белых присоединится к команде Леонида Слуцкого на зимних тренировочных сборах.

Контракт экс-игрока «Спартака», «Арсенала» и «Химок» с казанским клубом рассчитан на 4,5 года. По информации «СЭ», «Рубин» заплатит за полузащитника 1,6 миллиона евро.

Агент Ломовицкого ответил на вопросы «СЭ» о переходе игрока.

— Ломовицкий является воспитанником «Спартака. Почему он решил покинуть родной клуб?

— Саше тяжело далось это решение, поскольку он находится в клубной системе красно-белых с самого детства. Раздумья были долгими. Окончательное же решение помог принять личный разговор с Леонидом Слуцким. Разумеется, несмотря на трансфер, «Спартак» навсегда останется для Саши родным клубом.

— Почему именно «Рубин»? Почему именно сейчас?

— Казанский клуб уже более полутора лет проявляет интерес к Ломовицкому. Важен и фактор личности тренера. К тому же «Рубин» — амбициозный клуб, который намерен всегда бороться за попадание в еврокубки. Нам такая возможность показалась интересной.

Официально: «Спартак» и «Рубин» договорились о трансфере Александра Ломовицкого ?



Мы благодарим Александра за годы, проведенные в родном клубе, и желаем ему удачи! ? — ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) December 29, 2021

— Были ли еще варианты продолжения карьеры?

— Мы не искали эти варианты. Интерес со стороны других российских клубов, конечно, был. Но и сам Саша хотел остаться в «Спартаке», и «Спартак» не хотел продавать его. Однако сложилось так, что настойчивый интерес «Рубина» подтолкнул все стороны к переговорам, и мы пришли к общему знаменателю.

— Два года назад из «Спартака» в «Рубин» перешел Солтмурад Бакаев, однако игроком основы в Казани он не стал. Ломовицкого не пугает возможность сесть на лавку?

— У каждого игрока своя карьера и своя судьба. Саша готов к новому вызову и с нетерпением ждет новой возможности для развития своей карьеры.

— С какими чувствами Ломовицкий будет возвращаться на спартаковский стадион в качестве игрока команды соперника?

— Арена в Тушине навсегда останется для него домом. К спартаковским болельщикам, игрокам, тренерам и руководству клуба он всегда относился и будет относиться с большим уважением. Как и всегда будет испытывать благодарность к тренерам и персоналу академии, где он начал свой путь в большом футболе.