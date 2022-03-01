Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:25

Гисдоль покинул «Локомотив», не предупредив клуб. Команду пришлось возглавить 36-летнему аналитику без тренерского опыта

Маркус Гисдоль покинул «Локомотив», не предупредив клуб
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Маркус Гисдоль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Факты об отъезде 52-летнего немецкого специалиста из РПЛ.

В Черкизове узнали о решении через агента

Утром 1 марта Маркус Гисдоль через своего агента уведомил «Локомотив» о том, что покидает клуб. Для красно-зеленых внезапный отъезд немца стал неприятной неожиданностью: еще в понедельник он готовил команду в обычном режиме, а утром во вторник улетел из нашей страны. По данным «СЭ», на тему ухода тренер не общался ни с руководством «Локо», ни с коллегами по тренерскому штабу. Вместе с Гисдолем железнодорожников покинул его помощник Луц Зибхерт.

Маркус Гисдоль. Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива»

«Локомотив» на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с Гисдолем с формулировкой «освобожден от должности». Контракт заканчивался в конце этого сезона и теперь, судя по всему, будет расторгнут.

Провалился в России: худший процент побед и вылет из Лиги Европы

Гисдоль возглавил «Локомотив» в октябре прошлого года, и при нем команда в восьми матчах РПЛ одержала только три победы. 37 процентов успешных игр — худший показатель среди всех тренеров красно-зеленых, включая исполняющих обязанности. Немец пришел в коллектив, который занимал 4-е место в таблице, сейчас железнодорожники опустились на 7-ю строчку.

В Лиге Европы ситуация тоже плачевная: «Локомотив» под руководством Гисдоля потерпел поражение в трех встречах из четырех, взяв лишь одно очко (это выездная ничья с «Галатасараем» — 1:1). Москвичи закончили групповой турнир на последнем месте с двумя очками.

Гильерме, Дмитрий Баринов, Маркус Гисдоль и&nbsp;Даниил Куликов. «Локомотив» кошмарен при Гисдоле, но еще может спасти сезон. В чем причины кризиса и как из него выйти?

В этом году «Локо» пока не проводил официальные матчи: игру 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» перенесли из-за временного закрытия ряда аэропортов на юге РФ. На зимних сборах при Гисдоле красно-зеленые провели пять товарищеских встреч (+2+2-1). Самое необычное нововведение тренера отметил комментатор Роман Гутцайт на «Коммент.Шоу»: «Мне сказали, что у «Локо» за месяц на сборах было 12 выходных. Один раз Гисдоль дал пять — это вообще нереально. Ни одна команда в лиге такого не делала. Потом еще последовало четыре подряд выходных».

Зимой «Локомотив» подписал форвардов Вильсона Изидора и Яна Кухту, а также центрального защитника Марка Мампасси. Клуб провел ротацию, расставшись с Виталием Лисаковичем, Федором Смоловым, Зе Луишем, Мурило, Фаустино Анджорином. Что из себя представляет «Локомотив» Гисдоля, никто толком понять и не успел.

Видимо, теперь клуб пойдет по какому-то новому пути, потому что после ухода Ральфа Рангника, а теперь и Гисдоля, очевидно, что продолжать работу в прежней системе координат не получится. К тому же не исключено, что вслед за тренером клуб покинут и некоторые игроки: о желании уйти высказался защитник Пабло.

Кто возглавит команду?

Готовить «Локомотив» в ближайшее время станет один из помощников Гисдоля — 36-летний Марвин Комппер, который приходил в качестве аналитика. Специалист оказался в Черкизове по приглашению Рангника, у которого играл в «Хоффенхайме» и «Лейпциге».

Комппер начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Дуйсбурге» в третьей немецкой лиге около года назад, и сейчас в «Локо» его ждет первый опыт работы в качестве главного тренера.

Вероятно, это временное решение. В четверг, 3 марта, «Локомотив» ожидает матч 1/8 финала Кубка России против «Енисея». Возможно, после него во главе красно-зеленых появится более опытный специалист.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Маркус Гисдоль
13
65
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не позволить затоптать российский спорт. Для этого нужно задействовать внутренние резервы
«Так российский футбол еще никто не уничтожал»: что произошло после того, как ФИФА отлучила Россию
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА прилетел на матч Кубка России с «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Идеальный дебют Лисаковича и провал Ломовицкого. Как Слуцкий меняет «Рубин»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости