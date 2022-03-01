Гисдоль покинул «Локомотив», не предупредив клуб. Команду пришлось возглавить 36-летнему аналитику без тренерского опыта

Факты об отъезде 52-летнего немецкого специалиста из РПЛ.

В Черкизове узнали о решении через агента

Утром 1 марта Маркус Гисдоль через своего агента уведомил «Локомотив» о том, что покидает клуб. Для красно-зеленых внезапный отъезд немца стал неприятной неожиданностью: еще в понедельник он готовил команду в обычном режиме, а утром во вторник улетел из нашей страны. По данным «СЭ», на тему ухода тренер не общался ни с руководством «Локо», ни с коллегами по тренерскому штабу. Вместе с Гисдолем железнодорожников покинул его помощник Луц Зибхерт.

«Локомотив» на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с Гисдолем с формулировкой «освобожден от должности». Контракт заканчивался в конце этого сезона и теперь, судя по всему, будет расторгнут.

Провалился в России: худший процент побед и вылет из Лиги Европы

Гисдоль возглавил «Локомотив» в октябре прошлого года, и при нем команда в восьми матчах РПЛ одержала только три победы. 37 процентов успешных игр — худший показатель среди всех тренеров красно-зеленых, включая исполняющих обязанности. Немец пришел в коллектив, который занимал 4-е место в таблице, сейчас железнодорожники опустились на 7-ю строчку.

В Лиге Европы ситуация тоже плачевная: «Локомотив» под руководством Гисдоля потерпел поражение в трех встречах из четырех, взяв лишь одно очко (это выездная ничья с «Галатасараем» — 1:1). Москвичи закончили групповой турнир на последнем месте с двумя очками.

В этом году «Локо» пока не проводил официальные матчи: игру 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» перенесли из-за временного закрытия ряда аэропортов на юге РФ. На зимних сборах при Гисдоле красно-зеленые провели пять товарищеских встреч (+2+2-1). Самое необычное нововведение тренера отметил комментатор Роман Гутцайт на «Коммент.Шоу»: «Мне сказали, что у «Локо» за месяц на сборах было 12 выходных. Один раз Гисдоль дал пять — это вообще нереально. Ни одна команда в лиге такого не делала. Потом еще последовало четыре подряд выходных».

Зимой «Локомотив» подписал форвардов Вильсона Изидора и Яна Кухту, а также центрального защитника Марка Мампасси. Клуб провел ротацию, расставшись с Виталием Лисаковичем, Федором Смоловым, Зе Луишем, Мурило, Фаустино Анджорином. Что из себя представляет «Локомотив» Гисдоля, никто толком понять и не успел.

Видимо, теперь клуб пойдет по какому-то новому пути, потому что после ухода Ральфа Рангника, а теперь и Гисдоля, очевидно, что продолжать работу в прежней системе координат не получится. К тому же не исключено, что вслед за тренером клуб покинут и некоторые игроки: о желании уйти высказался защитник Пабло.

Кто возглавит команду?

Готовить «Локомотив» в ближайшее время станет один из помощников Гисдоля — 36-летний Марвин Комппер, который приходил в качестве аналитика. Специалист оказался в Черкизове по приглашению Рангника, у которого играл в «Хоффенхайме» и «Лейпциге».

Комппер начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Дуйсбурге» в третьей немецкой лиге около года назад, и сейчас в «Локо» его ждет первый опыт работы в качестве главного тренера.

Вероятно, это временное решение. В четверг, 3 марта, «Локомотив» ожидает матч 1/8 финала Кубка России против «Енисея». Возможно, после него во главе красно-зеленых появится более опытный специалист.