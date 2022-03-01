Гисдоль покинул «Локомотив», не предупредив клуб. Команду пришлось возглавить 36-летнему аналитику без тренерского опыта
В Черкизове узнали о решении через агента
Утром 1 марта Маркус Гисдоль через своего агента уведомил «Локомотив» о том, что покидает клуб. Для красно-зеленых внезапный отъезд немца стал неприятной неожиданностью: еще в понедельник он готовил команду в обычном режиме, а утром во вторник улетел из нашей страны. По данным «СЭ», на тему ухода тренер не общался ни с руководством «Локо», ни с коллегами по тренерскому штабу. Вместе с Гисдолем железнодорожников покинул его помощник Луц Зибхерт.
«Локомотив» на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с Гисдолем с формулировкой «освобожден от должности». Контракт заканчивался в конце этого сезона и теперь, судя по всему, будет расторгнут.
Провалился в России: худший процент побед и вылет из Лиги Европы
Гисдоль возглавил «Локомотив» в октябре прошлого года, и при нем команда в восьми матчах РПЛ одержала только три победы. 37 процентов успешных игр — худший показатель среди всех тренеров красно-зеленых, включая исполняющих обязанности. Немец пришел в коллектив, который занимал 4-е место в таблице, сейчас железнодорожники опустились на 7-ю строчку.
В Лиге Европы ситуация тоже плачевная: «Локомотив» под руководством Гисдоля потерпел поражение в трех встречах из четырех, взяв лишь одно очко (это выездная ничья с «Галатасараем» — 1:1). Москвичи закончили групповой турнир на последнем месте с двумя очками.
В этом году «Локо» пока не проводил официальные матчи: игру 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» перенесли из-за временного закрытия ряда аэропортов на юге РФ. На зимних сборах при Гисдоле красно-зеленые провели пять товарищеских встреч (+2+2-1). Самое необычное нововведение тренера отметил комментатор Роман Гутцайт на «Коммент.Шоу»: «Мне сказали, что у «Локо» за месяц на сборах было 12 выходных. Один раз Гисдоль дал пять — это вообще нереально. Ни одна команда в лиге такого не делала. Потом еще последовало четыре подряд выходных».
Зимой «Локомотив» подписал форвардов Вильсона Изидора и Яна Кухту, а также центрального защитника Марка Мампасси. Клуб провел ротацию, расставшись с Виталием Лисаковичем, Федором Смоловым, Зе Луишем, Мурило, Фаустино Анджорином. Что из себя представляет «Локомотив» Гисдоля, никто толком понять и не успел.
Видимо, теперь клуб пойдет по какому-то новому пути, потому что после ухода Ральфа Рангника, а теперь и Гисдоля, очевидно, что продолжать работу в прежней системе координат не получится. К тому же не исключено, что вслед за тренером клуб покинут и некоторые игроки: о желании уйти высказался защитник Пабло.
Кто возглавит команду?
Готовить «Локомотив» в ближайшее время станет один из помощников Гисдоля — 36-летний Марвин Комппер, который приходил в качестве аналитика. Специалист оказался в Черкизове по приглашению Рангника, у которого играл в «Хоффенхайме» и «Лейпциге».
Комппер начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Дуйсбурге» в третьей немецкой лиге около года назад, и сейчас в «Локо» его ждет первый опыт работы в качестве главного тренера.
Вероятно, это временное решение. В четверг, 3 марта, «Локомотив» ожидает матч 1/8 финала Кубка России против «Енисея». Возможно, после него во главе красно-зеленых появится более опытный специалист.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7