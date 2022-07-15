«Зенит» атакует рекорды «Спартака»
Победитель четырех последних чемпионатов России подошел к старту нового сезона в статусе главного фаворита турнира. «Зенит» попробует стать второй командой в отечественной истории, которой удалось взять золото пять раз подряд. Более продолжительную чемпионскую серию выдавал только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х, не опускавшийся ниже первого места шесть лет. В советской истории лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.
Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России
|
Команда
|
Тренер
|
Годы побед
|
Серия
побед
|
Спартак
|
Георгий Ярцев (1996), Олег Романцев (1997-2001)
|
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
|
6
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
|
4
|
ЦДКА
|
Борис Аркадьев
|
1946, 1947, 1948
|
3
|
Динамо К
|
Виктор Маслов
|
1966, 1967, 1968
|
3
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
1992, 1993, 1994
|
3
«Зенит» имеет отличные шансы подобраться, к казалось бы, недостижимому рекорду «Спартака». Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России восемь раз, красно-белые — десять. Обладатель третьего результата ЦСКА отстает от питерцев на два золота, «Локомотив», «Рубин» и «Спартак-Алания» на троих взяли титул всего шесть раз.
Все чемпионы России
|
Команда
|
Годы
|
Чемпионства
|
Спартак
|
1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17
|
10
|
Зенит
|
2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
|
8
|
ЦСКА
|
2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
|
6
|
Локомотив
|
2002, 2004, 2017/18
|
3
|
Рубин
|
2008, 2009
|
2
|
Спартак-Алания
|
1995
|
1
Правда, в погоню за пятым титулом «Зенит» отправится без своего лидера последнего времени Артема Дзюбы. Лучший бомбардир в истории российского высшего дивизиона пока не нашел новую команду и в ближайшее время не пополнит свой снайперский счет. В отсутствие Дзюбы вид десятки лучших бомбардиров будет полностью зависеть от Федора Смолова. Динамовец пока что занимает десятое место, от Андрея Тихонова и Игоря Семшова его отделяют четыре гола, от Сергея Семака — восемь.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
390
|
148
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
274
|
94
Зато в рейтинге бомбардиров-легионеров перемещения могут оказаться более значительными. Дуэт лидеров Вагнер Лав — Сердар Азмун, скорее всего, останется незыблем в ближайший год, а вот третьим уже в скором времени станет спартаковец Квинси Промес, который сейчас делит позицию с португальцем Данни. Кроме того, к пятерке лучших приближается ветеран «Сочи» Кристиан Нобоа. От Сейду Думбья эквадорец отстает на один гол, от Данни и Промеса — на три.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2004-2013
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
2013 — н.в.
|
208
|
85
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019, 2021 — н.в.
|
148
|
68
|
Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
2007 — н.в.
|
329
|
65
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50
Большой юбилей ожидает «Спартак». Красно-белые наверняка станут первой командой, которой покорится знаковый рубеж в 500 побед в чемпионатах России. Сейчас на счету спартаковцев 496 успешных матчей, может добраться до круглой отметки и ЦСКА. Но красно-синим для этого придется выдерживать чемпионский график, одержав 19 побед.
Юбилеи отметят «Динамо», которому предстоит провести 900-ю игру, и вернувшееся в элиту «Торпедо». В восьмом туре черно-белые присоединятся к группе из семи команд, разменявших полутысячный рубеж.
Кроме того, «Локомотив» и «Динамо» продолжат бесконечную борьбу за звание самой миролюбивой команды высшего дивизиона (сейчас у них, как и положено, ничья — 255:255), а «Ростов» и «Крылья» не прекратят отбирать друг у друга рекорд по поражениям. Сейчас дела похуже у дончан — 353 неудачи против 352 у самарцев.
Команды, которые провели больше всего матчей в чемпионатах России
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Спартак
|
923
|
496
|
220
|
207
|
1639-990
|
1708
|
ЦСКА
|
923
|
481
|
214
|
228
|
1479-868
|
1657
|
Локомотив
|
923
|
455
|
255
|
213
|
1346-870
|
1620
|
Динамо
|
892
|
365
|
255
|
272
|
1234-1027
|
1350
|
Ростов
|
862
|
261
|
248
|
353
|
939-1146
|
1031
|
Крылья Советов
|
836
|
261
|
223
|
352
|
890-1093
|
1006
|
Зенит
|
832
|
428
|
229
|
175
|
1395-802
|
1513
|
Рубин
|
584
|
232
|
169
|
183
|
720-606
|
865
|
Торпедо
|
492
|
188
|
142
|
162
|
627-597
|
706
|
Алания
|
489
|
179
|
109
|
201
|
633-663
|
646
|
Ахмат
|
464
|
154
|
115
|
195
|
479-590
|
577
|
Амкар
|
434
|
123
|
139
|
172
|
388-508
|
508
|
Ротор
|
432
|
156
|
116
|
160
|
577-561
|
584
|
Урал
|
428
|
135
|
109
|
184
|
490-622
|
514
|
Сатурн
|
360
|
120
|
121
|
119
|
396-379
|
481
|
Краснодар
|
344
|
160
|
91
|
93
|
539-371
|
571
|
Анжи
|
344
|
97
|
95
|
152
|
343-458
|
386
|
Шинник
|
304
|
85
|
86
|
133
|
294-403
|
341
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -