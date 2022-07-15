Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:10

«Зенит» атакует рекорды «Спартака»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
30 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 3:1. Сине-бело-голубые празднуют победу в чемпионате.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Рассказываем, какие достижения могут превзойти команды и игроки в стартующем сегодня чемпионате.

Победитель четырех последних чемпионатов России подошел к старту нового сезона в статусе главного фаворита турнира. «Зенит» попробует стать второй командой в отечественной истории, которой удалось взять золото пять раз подряд. Более продолжительную чемпионскую серию выдавал только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х, не опускавшийся ниже первого места шесть лет. В советской истории лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.

Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России

Команда

Тренер

Годы побед

Серия

побед

Спартак

Георгий Ярцев (1996), Олег Романцев (1997-2001)

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

6

Зенит

Сергей Семак

2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

4

ЦДКА

Борис Аркадьев

1946, 1947, 1948

3

Динамо К

Виктор Маслов

1966, 1967, 1968

3

Спартак

Олег Романцев

1992, 1993, 1994

3

«Зенит» имеет отличные шансы подобраться, к казалось бы, недостижимому рекорду «Спартака». Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России восемь раз, красно-белые — десять. Обладатель третьего результата ЦСКА отстает от питерцев на два золота, «Локомотив», «Рубин» и «Спартак-Алания» на троих взяли титул всего шесть раз.

Все чемпионы России

Команда

Годы

Чемпионства

Спартак

1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17

10

Зенит

2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

8

ЦСКА

2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16

6

Локомотив

2002, 2004, 2017/18

3

Рубин

2008, 2009

2

Спартак-Алания

1995

1

Правда, в погоню за пятым титулом «Зенит» отправится без своего лидера последнего времени Артема Дзюбы. Лучший бомбардир в истории российского высшего дивизиона пока не нашел новую команду и в ближайшее время не пополнит свой снайперский счет. В отсутствие Дзюбы вид десятки лучших бомбардиров будет полностью зависеть от Федора Смолова. Динамовец пока что занимает десятое место, от Андрея Тихонова и Игоря Семшова его отделяют четыре гола, от Сергея Семака — восемь.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов России

Игрок

Команда

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

390

148

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

274

94

Зато в рейтинге бомбардиров-легионеров перемещения могут оказаться более значительными. Дуэт лидеров Вагнер Лав — Сердар Азмун, скорее всего, останется незыблем в ближайший год, а вот третьим уже в скором времени станет спартаковец Квинси Промес, который сейчас делит позицию с португальцем Данни. Кроме того, к пятерке лучших приближается ветеран «Сочи» Кристиан Нобоа. От Сейду Думбья эквадорец отстает на один гол, от Данни и Промеса — на три.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

2004-2013

169

85

Сердар Азмун

Иран

2013 — н.в.

208

85

Квинси Промес

Голландия

2014-2019, 2021 — н.в.

148

68

Данни

Португалия

2005-2017

270

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

Кристиан Нобоа

Эквадор

2007 — н.в.

329

65

Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

Сергей Корниленко

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017, 2018/19

177

54

Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

Назим Сулейманов

Азербайджан

1992-1998

150

50

Большой юбилей ожидает «Спартак». Красно-белые наверняка станут первой командой, которой покорится знаковый рубеж в 500 побед в чемпионатах России. Сейчас на счету спартаковцев 496 успешных матчей, может добраться до круглой отметки и ЦСКА. Но красно-синим для этого придется выдерживать чемпионский график, одержав 19 побед.

Юбилеи отметят «Динамо», которому предстоит провести 900-ю игру, и вернувшееся в элиту «Торпедо». В восьмом туре черно-белые присоединятся к группе из семи команд, разменявших полутысячный рубеж.

Кроме того, «Локомотив» и «Динамо» продолжат бесконечную борьбу за звание самой миролюбивой команды высшего дивизиона (сейчас у них, как и положено, ничья — 255:255), а «Ростов» и «Крылья» не прекратят отбирать друг у друга рекорд по поражениям. Сейчас дела похуже у дончан — 353 неудачи против 352 у самарцев.

Команды, которые провели больше всего матчей в чемпионатах России

И

В

Н

П

М

О

Спартак

923

496

220

207

1639-990

1708

ЦСКА

923

481

214

228

1479-868

1657

Локомотив

923

455

255

213

1346-870

1620

Динамо

892

365

255

272

1234-1027

1350

Ростов

862

261

248

353

939-1146

1031

Крылья Советов

836

261

223

352

890-1093

1006

Зенит

832

428

229

175

1395-802

1513

Рубин

584

232

169

183

720-606

865

Торпедо

492

188

142

162

627-597

706

Алания

489

179

109

201

633-663

646

Ахмат

464

154

115

195

479-590

577

Амкар

434

123

139

172

388-508

508

Ротор

432

156

116

160

577-561

584

Урал

428

135

109

184

490-622

514

Сатурн

360

120

121

119

396-379

481

Краснодар

344

160

91

93

539-371

571

Анжи

344

97

95

152

343-458

386

Шинник

304

85

86

133

294-403

341
Квинси Промес
Кристиан Нобоа
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
«Кто говорит, что с «Зенитом» выигрывал бы любой, просто завидуют Семаку». Газзаев объяснил, почему Семак – лучший тренер, а Березуцким надо было дать поработать
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Живоглядов — о подробностях тяжелой травмы Жемалетдинова: «Рухнул на газон с таким треском!»
Живоглядов — о целях «Локо»: «Верим, что поборемся за чемпионство»
Чемпионат России по умению решать проблемы
Что Йоканович поменял после Шварца? Кто заменит Шиманьски? Тюкавин вытеснит Смолова? Инсайды «СЭ»
Семак — действительно гений. Надо осознать это
Живоглядов — о новичках «Локомотива»: «Первым материться по-русски начал Бека-Бека»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Живоглядов — о подробностях тяжелой травмы Жемалетдинова: «Рухнул на газон с таким треском!»
Живоглядов — о целях «Локо»: «Верим, что поборемся за чемпионство»
Чемпионат России по умению решать проблемы
«Спартак» не выиграет в Грозном, «Зенит» может потерять очки в Химках. Прогнозы на 1-й тур РПЛ
Что Йоканович поменял после Шварца? Кто заменит Шиманьски? Тюкавин вытеснит Смолова? Инсайды «СЭ»
Семак — действительно гений. Надо осознать это
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» не выиграет в Грозном, «Зенит» может потерять очки в Химках. Прогнозы на 1-й тур РПЛ

Чемпионат России по умению решать проблемы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости