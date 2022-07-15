«Зенит» атакует рекорды «Спартака»

Рассказываем, какие достижения могут превзойти команды и игроки в стартующем сегодня чемпионате.

Победитель четырех последних чемпионатов России подошел к старту нового сезона в статусе главного фаворита турнира. «Зенит» попробует стать второй командой в отечественной истории, которой удалось взять золото пять раз подряд. Более продолжительную чемпионскую серию выдавал только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х, не опускавшийся ниже первого места шесть лет. В советской истории лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.

Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России

Команда Тренер Годы побед Серия побед Спартак Георгий Ярцев (1996), Олег Романцев (1997-2001) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 6 Зенит Сергей Семак 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 4 ЦДКА Борис Аркадьев 1946, 1947, 1948 3 Динамо К Виктор Маслов 1966, 1967, 1968 3 Спартак Олег Романцев 1992, 1993, 1994 3

«Зенит» имеет отличные шансы подобраться, к казалось бы, недостижимому рекорду «Спартака». Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России восемь раз, красно-белые — десять. Обладатель третьего результата ЦСКА отстает от питерцев на два золота, «Локомотив», «Рубин» и «Спартак-Алания» на троих взяли титул всего шесть раз.

Все чемпионы России

Команда Годы Чемпионства Спартак 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17 10 Зенит 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 8 ЦСКА 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16 6 Локомотив 2002, 2004, 2017/18 3 Рубин 2008, 2009 2 Спартак-Алания 1995 1

Правда, в погоню за пятым титулом «Зенит» отправится без своего лидера последнего времени Артема Дзюбы. Лучший бомбардир в истории российского высшего дивизиона пока не нашел новую команду и в ближайшее время не пополнит свой снайперский счет. В отсутствие Дзюбы вид десятки лучших бомбардиров будет полностью зависеть от Федора Смолова. Динамовец пока что занимает десятое место, от Андрея Тихонова и Игоря Семшова его отделяют четыре гола, от Сергея Семака — восемь.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов России

Игрок Команда Матчи Голы Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 390 148 Олег Веретенников Ротор, Сокол 274 143 Александр Кержаков Зенит, Динамо 340 139 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 377 129 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 120 Роман Павлюченко Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 309 104 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 456 102 Андрей Тихонов Спартак, Крылья Советов, Химки 346 98 Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов 433 98 Федор Смолов Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив 274 94

Зато в рейтинге бомбардиров-легионеров перемещения могут оказаться более значительными. Дуэт лидеров Вагнер Лав — Сердар Азмун, скорее всего, останется незыблем в ближайший год, а вот третьим уже в скором времени станет спартаковец Квинси Промес, который сейчас делит позицию с португальцем Данни. Кроме того, к пятерке лучших приближается ветеран «Сочи» Кристиан Нобоа. От Сейду Думбья эквадорец отстает на один гол, от Данни и Промеса — на три.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок Страна Годы Матчи Голы Вагнер Лав Бразилия 2004-2013 169 85 Сердар Азмун Иран 2013 — н.в. 208 85 Квинси Промес Голландия 2014-2019, 2021 — н.в. 148 68 Данни Португалия 2005-2017 270 68 Сейду Думбья Кот-д'Ивуар 2010-2015 108 66 Кристиан Нобоа Эквадор 2007 — н.в. 329 65 Веллитон Бразилия 2007-2012 104 57 Халк Бразилия 2012-2016 97 55 Сергей Корниленко Белоруссия 2008-2014, 2015-2017, 2018/19 177 54 Кевин Кураньи Германия 2010-2015 123 50 Назим Сулейманов Азербайджан 1992-1998 150 50

Большой юбилей ожидает «Спартак». Красно-белые наверняка станут первой командой, которой покорится знаковый рубеж в 500 побед в чемпионатах России. Сейчас на счету спартаковцев 496 успешных матчей, может добраться до круглой отметки и ЦСКА. Но красно-синим для этого придется выдерживать чемпионский график, одержав 19 побед.

Юбилеи отметят «Динамо», которому предстоит провести 900-ю игру, и вернувшееся в элиту «Торпедо». В восьмом туре черно-белые присоединятся к группе из семи команд, разменявших полутысячный рубеж.

Кроме того, «Локомотив» и «Динамо» продолжат бесконечную борьбу за звание самой миролюбивой команды высшего дивизиона (сейчас у них, как и положено, ничья — 255:255), а «Ростов» и «Крылья» не прекратят отбирать друг у друга рекорд по поражениям. Сейчас дела похуже у дончан — 353 неудачи против 352 у самарцев.

Команды, которые провели больше всего матчей в чемпионатах России