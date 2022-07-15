«Зенит» — чемпион, ЦСКА возьмет Кубок, Абаскаля раньше всех уволят. Прогнозы авторов «СЭ»
Сегодня матчем «Химки» — «Зенит» стартует новый сезон, в котором Сергей Семак отправится за пятым титулом подряд, Владимир Федотов будет вытаскивать ЦСКА при кадровом кризисе, а Гильермо Абаскаль попытается удивить всех, кто в него не верит.
Авторы «СЭ» делятся главными ожиданиями от сезона и прогнозируют, кто станет его действующими лицами.
Кто займет призовые места
Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: «Зенит», ЦСКА, «Краснодар».
Константин Алексеев, шеф отдела футбола: «Зенит», ЦСКА, «Динамо».
Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: «Зенит», «Динамо», ЦСКА.
Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА.
Артем Калинин, шеф отдела информации: «Зенит», «Динамо», «Краснодар».
Игорь Рабинер, обозреватель: «Зенит», ЦСКА, «Динамо».
Гоша Чернов, корреспондент: «Зенит», ЦСКА, «Динамо».
Владислав Зимагулов, корреспондент: «Зенит», ЦСКА, «Краснодар».
Виталий Айрапетов, корреспондент: «Зенит», ЦСКА, «Спартак».
Сергей Баюшкин, выпускающий редактор: «Зенит», «Краснодар», «Спартак»
Кто вылетит
Короткин: «Оренбург», «Торпедо».
Алексеев: «Факел», «Оренбург».
Волотко: «Факел», «Торпедо».
Гирин: «Оренбург», «Химки».
Калинин: «Факел», «Оренбург».
Рабинер: «Факел», «Оренбург».
Чернов: «Химки», «Факел».
Зимагулов: «Факел», «Химки».
Айрапетов: «Факел», «Оренбург».
Баюшкин: «Химки», «Факел».
Кто выйдет в РПЛ
Короткин: «Рубин», «Енисей».
Алексеев: «Рубин», «Уфа».
Волотко: «Рубин», «Арсенал».
Гирин: «Рубин», «Балтика».
Калинин: «Алания», «Рубин».
Рабинер: «Рубин», «Балтика».
Чернов: «Уфа», «Рубин».
Зимагулов: «Арсенал», «Рубин».
Айрапетов: «Рубин», «Арсенал».
Баюшкин: «Рубин», «Балтика».
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ
Короткин: Сергеев, («Зенит»).
Алексеев: Кассьерра («Зенит»).
Волотко: Кассьерра («Зенит»).
Гирин: Сергеев («Зенит»).
Калинин: Кассьерра («Зенит»).
Рабинер: Кассьерра («Зенит»).
Чернов: Кассьерра («Зенит».
Зимагулов: Кордоба («Краснодар»).
Айрапетов: Соболев («Спартак»).
Баюшкин: Кассьерра («Зенит»).
Кто выиграет Кубок
Короткин: ЦСКА.
Алексеев: «Динамо».
Волотко: ЦСКА.
Гирин: «Зенит».
Калинин: ЦСКА.
Рабинер: «Зенит».
Чернов: «Зенит».
Зимагулов: «Зенит».
Айрапетов: «Зенит».
Баюшкин: «Краснодар».
Игрок, который станет открытием сезона
Короткин: Одоевский («Зенит»).
Алексеев: Гладышев («Динамо»).
Волотко: Митрюшкин («Химки»).
Гирин: Шитов («Спартак»).
Калинин: Пиняев («Крылья Советов»).
Рабинер: Кривцов («Краснодар»).
Чернов: Шитов («Спартак»).
Зимагулов: Ивахнов («Факел»).
Айрапетов: Шитов («Спартак»).
Баюшкин: Коваленко («Крылья Советов»).
Кого из тренеров раньше всех уволят
Короткин: Шалимов («Урал»).
Алексеев: Абаскаль («Спартак»).
Волотко: Комппер («Локомотив»).
Гирин: Циннбауэр («Локомотив»).
Калинин: Абаскаль («Спартак»).
Рабинер: Личка («Оренбург»).
Чернов: Циннбауэр («Локомотив»).
Зимагулов: Абаскаль («Спартак»).
Айрапетов: Абаскаль («Спартак»).
Баюшкин: Абаскаль («Спартак»).
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|+/-
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -