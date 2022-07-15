Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:45

«Зенит» — чемпион, ЦСКА возьмет Кубок, Абаскаля раньше всех уволят. Прогнозы авторов «СЭ»

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Виталий Шитов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/4
Сезон стартует уже сегодня!

Сегодня матчем «Химки» — «Зенит» стартует новый сезон, в котором Сергей Семак отправится за пятым титулом подряд, Владимир Федотов будет вытаскивать ЦСКА при кадровом кризисе, а Гильермо Абаскаль попытается удивить всех, кто в него не верит.

Авторы «СЭ» делятся главными ожиданиями от сезона и прогнозируют, кто станет его действующими лицами.

Кубок победителя РПЛ. Чемпионат России по умению решать проблемы

Кто займет призовые места

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: «Зенит», ЦСКА, «Краснодар».

Константин Алексеев, шеф отдела футбола: «Зенит», ЦСКА, «Динамо».

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: «Зенит», «Динамо», ЦСКА.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА.

Артем Калинин, шеф отдела информации: «Зенит», «Динамо», «Краснодар».

Игорь Рабинер, обозреватель: «Зенит», ЦСКА, «Динамо».

Гоша Чернов, корреспондент: «Зенит», ЦСКА, «Динамо».

Владислав Зимагулов, корреспондент: «Зенит», ЦСКА, «Краснодар».

Виталий Айрапетов, корреспондент: «Зенит», ЦСКА, «Спартак».

Сергей Баюшкин, выпускающий редактор: «Зенит», «Краснодар», «Спартак»

30&nbsp;апреля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Сине-бело-голубые празднуют победу в&nbsp;чемпионате. «Зенит» атакует рекорды «Спартака»

Кто вылетит

Короткин: «Оренбург», «Торпедо».

Алексеев: «Факел», «Оренбург».

Волотко: «Факел», «Торпедо».

Гирин: «Оренбург», «Химки».

Калинин: «Факел», «Оренбург».

Рабинер: «Факел», «Оренбург».

Чернов: «Химки», «Факел».

Зимагулов: «Факел», «Химки».

Айрапетов: «Факел», «Оренбург».

Баюшкин: «Химки», «Факел».

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» не выиграет в Грозном, «Зенит» может потерять очки в Химках. Прогнозы на 1-й тур РПЛ

Кто выйдет в РПЛ

Короткин: «Рубин», «Енисей».

Алексеев: «Рубин», «Уфа».

Волотко: «Рубин», «Арсенал».

Гирин: «Рубин», «Балтика».

Калинин: «Алания», «Рубин».

Рабинер: «Рубин», «Балтика».

Чернов: «Уфа», «Рубин».

Зимагулов: «Арсенал», «Рубин».

Айрапетов: «Рубин», «Арсенал».

Баюшкин: «Рубин», «Балтика».

Иван Сергеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Иван Сергеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Короткин: Сергеев, («Зенит»).

Алексеев: Кассьерра («Зенит»).

Волотко: Кассьерра («Зенит»).

Гирин: Сергеев («Зенит»).

Калинин: Кассьерра («Зенит»).

Рабинер: Кассьерра («Зенит»).

Чернов: Кассьерра («Зенит».

Зимагулов: Кордоба («Краснодар»).

Айрапетов: Соболев («Спартак»).

Баюшкин: Кассьерра («Зенит»).

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Кубка лиги не будет. Вместо него — реформированный кубок страны

Кто выиграет Кубок

Короткин: ЦСКА.

Алексеев: «Динамо».

Волотко: ЦСКА.

Гирин: «Зенит».

Калинин: ЦСКА.

Рабинер: «Зенит».

Чернов: «Зенит».

Зимагулов: «Зенит».

Айрапетов: «Зенит».

Баюшкин: «Краснодар».

Виталий Шитов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Виталий Шитов.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Игрок, который станет открытием сезона

Короткин: Одоевский («Зенит»).

Алексеев: Гладышев («Динамо»).

Волотко: Митрюшкин («Химки»).

Гирин: Шитов («Спартак»).

Калинин: Пиняев («Крылья Советов»).

Рабинер: Кривцов («Краснодар»).

Чернов: Шитов («Спартак»).

Зимагулов: Ивахнов («Факел»).

Айрапетов: Шитов («Спартак»).

Баюшкин: Коваленко («Крылья Советов»).

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кого из тренеров раньше всех уволят

Короткин: Шалимов («Урал»).

Алексеев: Абаскаль («Спартак»).

Волотко: Комппер («Локомотив»).

Гирин: Циннбауэр («Локомотив»).

Калинин: Абаскаль («Спартак»).

Рабинер: Личка («Оренбург»).

Чернов: Циннбауэр («Локомотив»).

Зимагулов: Абаскаль («Спартак»).

Айрапетов: Абаскаль («Спартак»).

Баюшкин: Абаскаль («Спартак»).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
10
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Мы опять проиграли информационную войну. В чем неправа Этери Тутберидзе, называя дерьмом американского блогера
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Наумов — о Баринове: «Лучше бы ему реализовывать себя в Европе. Время пришло»
Карасев догоняет Баскакова. Шадыханов опять судит «Крылья»
Цорн: «Я не вижу какой-то германизации у нас, клуб не держится на иностранцах»
Сухие матчи Акинфеева, голы Дзюбы и другие рекорды РПЛ
Цорн заявил, что будет стремиться с «Локомотивом» стать чемпионом России
Томас Цорн сообщил, что «Локомотив» может приобрести еще двух игроков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Подробности смерти одного из главных талантов «Спартака». Козлову было всего 29

Карасев догоняет Баскакова. Шадыханов опять судит «Крылья»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости