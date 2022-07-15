«Зенит» — чемпион, ЦСКА возьмет Кубок, Абаскаля раньше всех уволят. Прогнозы авторов «СЭ»

Сезон стартует уже сегодня!

Сегодня матчем «Химки» — «Зенит» стартует новый сезон, в котором Сергей Семак отправится за пятым титулом подряд, Владимир Федотов будет вытаскивать ЦСКА при кадровом кризисе, а Гильермо Абаскаль попытается удивить всех, кто в него не верит.

Авторы «СЭ» делятся главными ожиданиями от сезона и прогнозируют, кто станет его действующими лицами.

Кто займет призовые места

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: «Зенит», ЦСКА, «Краснодар».

Константин Алексеев, шеф отдела футбола: «Зенит», ЦСКА, «Динамо».

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: «Зенит», «Динамо», ЦСКА.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА.

Артем Калинин, шеф отдела информации: «Зенит», «Динамо», «Краснодар».

Игорь Рабинер, обозреватель: «Зенит», ЦСКА, «Динамо».

Гоша Чернов, корреспондент: «Зенит», ЦСКА, «Динамо».

Владислав Зимагулов, корреспондент: «Зенит», ЦСКА, «Краснодар».

Виталий Айрапетов, корреспондент: «Зенит», ЦСКА, «Спартак».

Сергей Баюшкин, выпускающий редактор: «Зенит», «Краснодар», «Спартак»

Кто вылетит

Короткин: «Оренбург», «Торпедо».

Алексеев: «Факел», «Оренбург».

Волотко: «Факел», «Торпедо».

Гирин: «Оренбург», «Химки».

Калинин: «Факел», «Оренбург».

Рабинер: «Факел», «Оренбург».

Чернов: «Химки», «Факел».

Зимагулов: «Факел», «Химки».

Айрапетов: «Факел», «Оренбург».

Баюшкин: «Химки», «Факел».

Кто выйдет в РПЛ

Короткин: «Рубин», «Енисей».

Алексеев: «Рубин», «Уфа».

Волотко: «Рубин», «Арсенал».

Гирин: «Рубин», «Балтика».

Калинин: «Алания», «Рубин».

Рабинер: «Рубин», «Балтика».

Чернов: «Уфа», «Рубин».

Зимагулов: «Арсенал», «Рубин».

Айрапетов: «Рубин», «Арсенал».

Баюшкин: «Рубин», «Балтика».

Иван Сергеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Короткин: Сергеев, («Зенит»).

Алексеев: Кассьерра («Зенит»).

Волотко: Кассьерра («Зенит»).

Гирин: Сергеев («Зенит»).

Калинин: Кассьерра («Зенит»).

Рабинер: Кассьерра («Зенит»).

Чернов: Кассьерра («Зенит».

Зимагулов: Кордоба («Краснодар»).

Айрапетов: Соболев («Спартак»).

Баюшкин: Кассьерра («Зенит»).

Кто выиграет Кубок

Короткин: ЦСКА.

Алексеев: «Динамо».

Волотко: ЦСКА.

Гирин: «Зенит».

Калинин: ЦСКА.

Рабинер: «Зенит».

Чернов: «Зенит».

Зимагулов: «Зенит».

Айрапетов: «Зенит».

Баюшкин: «Краснодар».

Виталий Шитов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Игрок, который станет открытием сезона

Короткин: Одоевский («Зенит»).

Алексеев: Гладышев («Динамо»).

Волотко: Митрюшкин («Химки»).

Гирин: Шитов («Спартак»).

Калинин: Пиняев («Крылья Советов»).

Рабинер: Кривцов («Краснодар»).

Чернов: Шитов («Спартак»).

Зимагулов: Ивахнов («Факел»).

Айрапетов: Шитов («Спартак»).

Баюшкин: Коваленко («Крылья Советов»).

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кого из тренеров раньше всех уволят

Короткин: Шалимов («Урал»).

Алексеев: Абаскаль («Спартак»).

Волотко: Комппер («Локомотив»).

Гирин: Циннбауэр («Локомотив»).

Калинин: Абаскаль («Спартак»).

Рабинер: Личка («Оренбург»).

Чернов: Циннбауэр («Локомотив»).

Зимагулов: Абаскаль («Спартак»).

Айрапетов: Абаскаль («Спартак»).

Баюшкин: Абаскаль («Спартак»).