Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контракта главного тренера клуба Сергея Семака.

«Не удивлен. Отличная новость для всего Питера, для болельщиков «Зенита» и для команды в целом. В чем секрет хороших отношений? Это очень ценные качества — умение управлять коллективом в разных ситуациях. Поэтому игроки к нему прислушиваются. Был на матче за Суперкубок и видел радостные лица игроков. Видно, что в коллективе атмосфера хорошая и хороший тренировочный процесс, конечно. Если бразильцы довольны, значит все довольны», — сказал Погребняк корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Сегодня, 13 июля, «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком. Новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством команда 4 раза выиграла чемпионат России, а также трижды становилась обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка страны.