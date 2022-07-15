Есть ли конкуренты у «Зенита»? Удержится ли Абаскаль? «Сочи» против Федотова. Рабинер — о новом сезоне РПЛ

Обозреватель «СЭ» — о главных интригах стартующего сегодня чемпионата-2022/23.

У сборной целый год не будет матчей впервые с 1953-го. Все клубы останутся без еврокубков первый раз с 1964-го

Сегодня матчем «Химки» — «Зенит» начинается крайне необычный чемпионат страны, который станет для российского футбола и его людей очень серьезным испытанием. Хорошая новость в этом только одна — испытание нередко становится способом концентрации всех сил и энергии, тем самым новым и мощным вызовом, который заставляет выйти из вялотекущего состояния, эмоционально вложиться и найти что-то новое и важное.

То, что мы уже увидели пока на разовом примере финала Кубка России «Спартак» — «Динамо». Не было ведь в благополучные и богатые для нашего футбола времена так организованных кубковых финалов, ни разу не было! Последний матч прошлого сезона стал новым стандартом, который, с одной стороны, подарил надежду, а с другой — станет той меркой, по которой мы невольно будем мерить события сезона наступающего.

Сезона, в котором в любом случае будет не хватать кое-чего очень важного.

РФС не исключили из ФИФА, но по факту международного футбола у нас на какое-то время (которое может оказаться продолжительным) не будет. А первенство, в отличие от условных Англии, Италии или Германии, у нас всегда было еврокубкоцентричным. С какого-то момента более важным достижением стала не медаль, а попадание в Европу. Даже в какую-нибудь захудалую квалификацию Лиги конференций. Теперь нет даже ее.

Последний раз отечественные команды вообще не играли в Европе в сезоне-1964/65. А сборная не играла целый год в 1953-м, в год смерти Сталина. Годом ранее сборная СССР дебютировала на Олимпиадах в Хельсинки, в 1/8 финала героически отыгралась с 1:5 от Югославии, но на переигровку сил у нее не хватило. Вождь тогда конфликтовал с югославским лидером Тито, результату разгневался и сборную (вместе с ее базовым клубом ЦДСА) разогнал. С гениальным автором пяти мячей в трех матчах Всеволодом Бобровым, с будущим капитаном олимпийских чемпионов Мельбурна-56 и Кубка Европы-60 Игорем Нетто, с тончайшим игроком и будущим великим тренером Константином Бесковым. Заново она соберется только в 1954-м. Уже при Хрущеве.

С тех пор прошло почти 70 лет, и теперь мы снова узнаем, что такое год без сборной. А может, и больше. Вдвойне горько, что это год чемпионата мира. Этот турнир пропускать нам, конечно, далеко не впервой — только в XXI веке Россия проехала мимо ЧМ-2006 и -2010. И было бы еще обиднее, если бы в прошлом ноябре команда Валерия Карпина удержала ничью в Сплите и квалифицировалась в Катар. А потом бы ее оттуда выкинули.

Тем не менее правила ФИФА едины для всех (покуда РФС — часть международной федерации футбола), и во время турнира в Катаре чемпионат России так же, как и все остальные, проводиться не сможет. Это вам не 1986-й, когда сборная СССР на первенстве планеты в Мексике играла, но чемпионат останавливать не стали. Только киевскому «Динамо», уехавшему в страну ацтеков и майя в полном составе с Валерием Лобановским во главе, матчи перенесли. А то, что, например, из «Спартака» в Мексику поехали Дасаев, Бубнов, Морозов и Родионов, из днепропетровского «Днепра» — Краковский, Литовченко и Протасов, никого не волновало. Команды продолжали играть в чемпионате страны без них. Представляете себе такое сегодня?

ФИФА с некоторых пор подобного не допускает. Отыграют 11 ноября в 17-м туре «Динамо» — ЦСКА и «Локомотив» — «Спартак» — и все, ребята, следующие календарные матчи уже весной. Опять же, уникальный сезон — чуть ли не с советских времен год футбола не заканчивался у нас так рано!

В прошлом сезоне победитель Кубка сыграл четыре матча. В наступающем — от 12 до 14. Это увеличит его ценность

Вчера появилась определенность с «импортозамещением». Идею Кубка лиги в РФС, несмотря на поддержку клубов РПЛ, зарубили (признаюсь, к моему сожалению — она казалась весьма перспективной), а ее структуру взяли за основу для реформированного Кубка России с системой двойного выбывания. Ни один клуб РПЛ теперь физически не сможет провести в нем меньше шести матчей в группе. Участник суперфинала из верхней сетки — 13, из нижней (если он представляет премьер-лигу) — от 12 до 14 (в зависимости от того, на каком этапе плей-офф проиграют и в эту часть сетки попадут).

Разница в сложности достижения трофея с прежним форматом очевидна. «Спартак» в прошлом году играл в еврокубках, а значит, имел льготу не играть в 1/16 финала и начинал сразу с «восьмушки». То есть для выигрыша трофея красно-белым оказалось достаточно выиграть четыре матча. А теперь — минимум втрое больше!

«Спартак» празднует победу в Кубке России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Это, конечно, резко снижает шансы клубов низших дивизионов, которым придется пройти еще больший путь. Сразу два полуфиналиста из первой лиги, какими в прошлом сезоне оказались «Алания» и «Енисей», теперь станут фантастикой. Так или иначе, любая сложность достижения цели увеличивает ее престиж. Почему, например, так велика ценность Кубка Стэнли? Потому что, сначала попав в плей-офф (отсекается половина клубов НХЛ), ты должен выиграть там 16 матчей. Пройти четыре раунда до четырех побед каждый, в каждом из которых рубка идет такая, что, как говорится, пленных не берут.

То есть суперфиналистам Кубка России в этом сезоне придется в целом провести не менее 42 матчей. Еврокубки это в любом случае не компенсирует, но игровую нагрузку внутри страны увеличивает прилично.

Нехорошо, конечно, откровенно красть идеи у конкурентов, как это сделано в случае с Кубком России и Кубком лиги. Но что есть, то есть. Если бы и чемпионат, и Кубок остались в прежних форматах, в любом случае было бы хуже.

На сайте и в соцсетях «Сочи» вообще не поблагодарили Федотова

Пока нет никаких оснований полагать, что в ближайшем сезоне в России сменится чемпион. Не видно, кто даже теоретически сможет составить конкуренцию «Зениту». У «Динамо», ЦСКА, «Спартака», «Сочи» сменились тренеры, предсезонка была короткой, многое надо будет строить заново прямо на ходу — и это не лучший способ свергать чемпиона четырех последних лет. Состав «Краснодара», несмотря на весенние подвиги молодежи и даже с учетом возвращения кое-кого из легионеров, теперь не настолько хорош, чтобы замахиваться на золото. «Локомотив» представляет собой совсем неясную субстанцию, он, несомненно, будет развлекать, но едва ли претендует на что-то по-настоящему высокое.

Потери «Зенита» далеко не так серьезны и уже в целом компенсированы (Ракицкий на Родригао, Дзюба на Кассьерру), чтобы большое преимущество сине-бело-голубых в последние годы съежилось. Судя по второй части прошлого чемпионата, гладко проходит даже процесс, который заранее читался как весьма болезненный — как перестроить команду с пары форвардов Дзюба — Азмун на что-то другое. Оказалось, что живой Артем вполне может присесть на скамеечку и большей частью наблюдать с нее, как команда Сергея Семака завоевывает четвертое чемпионство кряду.

Матео Кассьерра. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Правда, незапланированный уход Юри Алберто параллельно с Дзюбой усложняет задачу, но пара Кассьерра — Сергеев вполне квалифицирована, чтобы справиться с задачей. Хотя при двух центральных нападающих в заявке «Зенит» будет наверняка играть с одним форвардом, придерживая второго на лавке. И третий нужен в любом случае, поскольку возможны травмы. А нужен — значит, будет. Возможности клуба из Санкт-Петербурга не позволяют в этом усомниться.

Уже во втором туре в Москве сойдутся ЦСКА и «Сочи». Тренер-герой предыдущего чемпионата, занявший в нем первое место из всех «земных», в межсезонье возглавил красно-синих и будет принимать бывший клуб. И тут мне видится особая интрига.

Набрел как-то в Telegram на комплиментарное упоминание канала ФК «Сочи», действительно симпатичного, живого, не унылого. И вспомнил о вещи, которую давно заметил и хотел об этом написать — но надеялся, что ожидаемое мною событие в какой-то форме, но произойдет. Однако уже ясно, что нет. Значит — пора.

На этот факт из-за скромной и не требовательной аудитории «Сочи» никто не обратил внимания, а случись такое в «Спартаке», «Зените», ЦСКА, «Локомотиве» — поднялась бы большая негативная волна.

Ни Telegram-канал, ни клубный сайт «Сочи» НИКАК не попрощались с Федотовым и не поблагодарили его за работу. Вообще никак. Даже не фотографией стадиона вроде той, что была на сайте «Спартака» над новостью об отставке Карреры, от чего передернуло даже тех, кто Массимо давно уже не симпатизировал.

А тут словно никакого Федотова в «Сочи» и не было вовсе. Вот представьте, что началось бы, не скажи «Спартак» спасибо Тедеско при прощании, не упомяни о нем вообще. А Федотов сделал для «Сочи» даже побольше, чем Доменико — для «Спартака».

Словно не брал Федотов чуть более полутора месяцев назад невообразимого для «Сочи» серебра в РПЛ. Приняв клуб перед весенней стадией чемпионата-2019/20 на последнем месте.

Словно не громил он в последнем туре в гостях 5:1 «Динамо», когда команду устраивала только победа. Словно не обыгрывал оба раза в чемпионате свой будущий клуб, ЦСКА, словно не наносил единственного в первенстве поражения «Зениту» в Питере. Словно не громил 3:0 «Спартак» и 6:0 — «Рубин».

Словно не выводил впервые в истории команду годом ранее с пятого места в еврокубки, пусть дальше «Партизана» она (еще без Кассьерры) пройти и не смогла. Выводил с основным форвардом Заболотным!

Словно по совокупности очков за те два с половиной сезона, что он работал в клубе, «Сочи» не был вторым в РПЛ вслед за «Зенитом». Не только в минувшем сезоне — за два с половиной года! С «Сочи»!

Владимир Федотов после последнего матча в «Сочи». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тренер проделал выдающуюся работу, поставил интересный зрелищный футбол, разделил поровну при голосовании в РФС на лучшего тренера сезона баллы с Семаком (приз дали последнему, притом что занять второе место с «Сочи» раз в сто сложнее, чем первое с «Зенитом»). А клуб, который должен перед Федотовым на коленях стоять и молиться, ему даже элементарное «спасибо» зажал!

Я удивился и начал наводить справки. Разумеется, пресс-служба и эсэмэмщики «Сочи» в данном случае не более чем исполнители, это была не их воля. Решение вот так, демонстративно, закончить отношения с Федотовым, по моей информации, пошло от президента клуба. И по той же причине была, кажется, двухнедельная (или около того) пауза между слухами о Федотове в ЦСКА и их воплощением.

Совсем не случайно, думаю, в заявлении армейского клуба прозвучала фраза Евгения Гинера с благодарностью Борису Ротенбергу «за понимание в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из «Сочи». На самом деле, насколько мне известно, никакого понимания по крайней мере в тот момент не было, и фразу эту Гинер произнес для смягчения гнева владельца «барсов».

Ротенберг считал, что Федотов должен остаться в «Сочи». Тренер, у которого закончился контракт, как видим, полагал иначе. Расстались они плохо. Не знаю, думал ли Федотов, что выжал из «Сочи» даже больше максимума и больше такого все равно не будет; но мыслить так вполне логично.

Гаранин даже внешне похож на Федотова. Как будет с игрой и результатами?

Он захотел попробовать что-то новое и идти дальше. В клуб с историей, аудиторией и давлением. Что из этого получится и не ошибся ли он, ответит только жизнь — пока вот с приобретением игроков в ЦСКА, как видим, тяжело. А потери вроде Эджуке происходят по щелчку пальцев.

Вадим Гаранин. ФК «Сочи»

Но Федотов имел на такое решение, на новый вызов в карьере полное право — и юридическое, и моральное. Он как творческий человек почувствовал, что ему нужна свежая мотивация. Он говорил, что, если бы не сделал это сейчас, то не сделал бы уже никогда. И это едва ли гипербола — в августе ему будет 56, а останься он в «Сочи», контракт заключил бы явно не однолетний.

Жаль, что в «Сочи» не смогли всего этого понять и достойно, красиво его проводить. Каким бы ни был последний аккорд. Василий Уткин вбросил версию, что тренер якобы назвал Ротенбергу условия, на которых готов остаться; Федотову дали эти условия, а он пропал. Но больше вообще никто из людей, находящихся в футбольном мире, эту историю не подтверждает, а сам специалист в свежем интервью коллегам из «Чемпионата» на вопрос, пожмет ли он при встрече Уткину руку, ответил отрицательно, добавив, что они никогда не общались.

Понятно, что Федотов в «Сочи» добивался успеха не один. Ротенберг выстроил грамотную структуру клуба, где люди находятся на своих местах и качественно работают на общее дело. Гендир — Дмитрий Рубашко, с которым в юности Борис Романович вместе занимался борьбой и которому президент клуба доверяет как самому себе. А тот дорожит каждой копейкой и не позволяет никому в клубе эту копейку присвоить, как происходит во многих других командах.

Грамотная и бесшумная селекция позволяет за небольшие деньги брать таких людей, как Кассьерра и Родригао, да и многих других, а потом втридорога их продавать. «Сочи» — один из лучших, если не лучший в РПЛ по заботе об игроках, которые, за исключением Нобоа, живут в комфортном закрытом поселке рядом с базой. Вот это отношение к футболистам передается ими из уст в уста, и туда охотно едут. Тем более учитывая климат и море.

Но даже все эти плюсы никогда бы не привели «Сочи» ко второму месту, если бы не Федотов. И хотя от любви до ненависти оказался один шаг, время пройдет, эмоции спадут — и, надеюсь, настанет-таки момент для чего-то достойного.

То, что во втором туре команды встретятся в Москве, может, и к лучшему, поскольку пока для Ротенберга эмоции наверняка еще сильны. Ответный матч на «Фиште» пройдет в первом туре весенней части, когда они, эти эмоции, скорее всего, сойдут. Более чем достаточно времени, чтобы продумать, как сказать спасибо, пусть даже с опозданием — сделать это никогда не поздно. Чтобы, как в НХЛ, когда в гости приезжает со своей новой командой хоккеист, ставший большой частью истории клуба, сделать и запустить на табло теплый и проникновенный клип, который этому человеку посвящен.

Этим, надеюсь, и закончится. Для этого, правда, надо, чтобы у Вадима Гаранина, сменщика Федотова (даже немного похожего на него внешне), шло как минимум неплохо. Чего тренеру, так перспективно работавшему с «Енисеем», и желаю.

Тренеров в межсезонье сменили пять клубов. Помимо «Сочи» это «Динамо», откуда уехал Сандро Шварц, замененный Славишей Йокановичем; ЦСКА, куда, собственно, вместо Алексея Березуцкого и пришел Федотов; «Нижний Новгород» со сменой Александра Кержакова на Михаила Галактионова. Последняя перестановка, на мой взгляд, наименее продиктована логикой, и не из-за назначения, а из-за отставки. Кержакова год назад все заранее отправляли в ФНЛ, причем с 16-го места и с большим отрывом. А он занял 11-е, выстроив грамотную команду и пропустив на втором этапе чемпионата больше только, чем «Зенит».

Ну а пятая команда, поменявшая тренера, — это, конечно, «Спартак», который и на этом не остановился. Там шоу продолжается.

Абаскаль остался без поддержки Каттани. В «Спартаке» снова турбулентность

В самом обсуждаемом клубе страны очередные перемены перед самым стартом сезона. Ушел Лука Каттани, которого Леонид Федун тем не менее назвал лучшим спортивным директором в истории клуба. Но удержать итальянца, действительно оставившего большей частью приятное впечатление своей работой, не смог.

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В прошлом году тогдашний спортдир Дмитрий Попов привел Руя Виторию, а потом ушел, оставив того барахтаться в спартаковской бурной реке в одиночку, — и мы знаем, насколько его хватило. Теперь повторяется то же самое: спортдир уходит, приведенный им главный тренер, Гильермо Абаскаль, остается. Ну почему нельзя как в «Динамо», где Бувач и привел Шварца, и работал с ним два года?!

Все это сокращает и так не великие шансы бедного Абаскаля долго продержаться. Кто его будет отстаивать, если что-то пойдет не так? Тут и про его 33 года вспомнят, и 0:4 в Суперкубке вдруг аргументом окажутся. Хотя еще вчера этот матч был «корпоративом «Газпрома» или как там.

У Федуна и Заремы Салиховой мы видим абсолютное отрицание самой возможности пригласить российского тренера. По их (точнее, ее) мнению, никого сам не тренировавший Ваноли и юный испанский пионер Абаскаль лучше, чем тот же Федотов. Чем лучше? Ответить тут можно только как в старом анекдоте, когда в Тбилиси на матче местного «Динамо» и «Арарата» счет 5:0 в пользу хозяев, но армянин из гола в гол повторяет: «Армяне лучше, чем грузины!» Грузины распаляются: «Чем, чем лучше?» — «Чем грузины». Так и здесь — чем лучше? Чем Федотов. Или Осинькин, или Талалаев, или кто угодно.

В «Спартаке» после 2003 года даже трех полных сезонов подряд не отработал никто; почти три — только Карпин в первый заход, придя вместо Лаудрупа весной 2009-го. Больше двух — еще только Каррера, и то не проработавший даже полутора сезонов после золота. Два человека из 18 тренировали больше двух лет, и ни один — три полных. Почти за двадцать лет!

Так что «Спартаку», пеняя на «Зенит» и выстроенную там иерархию, желательно почаще смотреть в зеркало. Эти цифры не надо объяснять, они кричат сами. Не помогают даже высокие места. В «Спартаке» Старков после серебра не проработал и полугода, Владимир Григорьевич Федотов, Черчесов — и года, Тедеско уехал домой сразу после второго места.

Неважно, почему он ушел. Ушел! Только Карпин после серебра-2009 работал еще два года. Но тоже покинул пост после серебра-2012 и выхода в Лигу чемпионов — точно как Доменико. А Ваноли сделал ноги после выигрыша Кубка. Это же говорит о чем-то. Где все хорошо — оттуда просто так тренер не уходит. Где счастлив — оттуда не бежишь. Из «Спартака» бегут регулярно.

Вы же понимаете, что сделают с Абаскалем, как только он без Каттани попадет в первый же серьезный кризис, если это уже сделали с его соотечественником Эмери, тренером несопоставимого с ним статуса даже к моменту прихода в «Спартак».

А он попадет. Потому что только приехал в новую для себя страну с непривычным менталитетом, только начинает в профессии, и состав у него — далеко не «Реал» даже российского розлива. Не верю, что Абаскалю будут по-настоящему доверять. Нет причин верить.

В «Спартаке», как всегда, все зыбко и переменчиво. И это гораздо страшнее для клуба, чем 0:4 в Суперкубке против чемпиона четырех последних лет на чужом поле. Или Кубок выиграли — а дальше хоть трава не расти? Нет, гендиректор Евгений Мележиков вчера объявляет, что цель «Спартака» в этом сезоне — золото и почему-то финал Кубка, а не его выигрыш.

А насчет золота — что ж, блажен, кто верует. Проверять начнем в субботу, когда «Спартак» приедет в гости к «Ахмату» Андрея Талалаева, здорово прибавившему в прошлом сезоне. Из Грозного, правда, ушел мастер штрафных Даниил Уткин, зато на днях пришел лучший снайпер прошлого первенства Гамид Агаларов. Сомневаюсь, что Талалаев сразу бросит его, не знающего систему игры команды, в бой с первых минут — скорее предполагаю выход на замену. Но сладко красно-белым в столице Чечни точно не будет.

...Заметки перед стартом нового сезона получились большей частью тревожные, оптимизмом не пропитанные. И все же человеческая природа такова, что в эти дни вы, болельщики, сядете к экрану и будете с не меньшей силой, чем обычно, болеть за свою любимую команду. И на 90 минут забудете обо всем.

Стартовый свисток в чемпионате — это всегда надежда, оправдается она или нет. Стартовый свисток в чемпионате — это момент, когда у «Факела» столько же очков, сколько у «Зенита», а «Оренбург» и «Пари НН» идут вровень с ЦСКА и «Динамо». Стартовый свисток в чемпионате — это заново начинающаяся жизнь.

Команды, проживите ее так, чтобы не было стыдно!