РПЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных лиг. Чем это грозит нашему футболу?

Разбираемся в вопросе с очередными санкциями в отношении российского футбола.

Итак, Ассоциация европейских футбольных лиг (АЕФЛ) объявила об исключении России из организации. РПЛ входила в данную организацию с 2007 года, а ФНЛ являлась ассоциативным членом.

Первая реакция на данную новость у кого-то получилась слишком эмоциональной, а ряд Telegram-каналов сообщили, что теперь любой легионер имеет возможность расторгнуть контракт с российским клубом без каких-либо санкций и компенсаций. Только это не совсем так.

Во-первых, все контрактные вопросы прописаны в соответствующих регламентах ФИФА и УЕФА, а также существуют правила взаимоотношений игрок — клуб. Даже Международная федерация ассоциаций футболистов-профессионалов (ФИФПРО) не наделена такими полномочиями, так как объединяет профсоюзы игроков. Она может бороться за права футболистов, чего-то требовать и к чему-то призывать, оказывая, например, юридическую поддержку, но решения о контрактах в компетенции соответствующих органов.

Тем более соглашения игроков и клубов не может как-то регулировать АЕФЛ, хотя в ее составе есть комитет по переходам и агентам игроков. Но в целом ассоциация сотрудничает с УЕФА на основе подписанного в 2005 году меморандума, получив при этом четыре места в Стратегическом совете УЕФА по профессиональному футболу.

АЕФЛ представляет лиги по входящим в зону их интересов вопросам, помогает контактам членов ассоциации, защищает интересы лиг, помогает в обмене информацией и прочих вопросах. Например, организует выставки, семинары и конференции, а также проводит учебные курсы. Но не принимает решений, являющихся обязательными к исполнению. Тем более в случае с РПЛ и ФНЛ и решений никаких нет, не считая исключения лиг из АЕФЛ. По сути, это формальность, не имеющая практического значения.

Многие об ассоциации до сегодняшнего дня даже не слышали и вряд ли услышат в дальнейшем — до возможного возвращения в организацию российских лиг. Скорее мы больше знаем об Ассоциации европейских клубов, в которую с разным статусом входят «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».

Но, опять же, все решения принимаются ФИФА или УЕФА, которые отстранили все сборные России от участия в различных турнирах, а клубы — от еврокубков.

РФС собирается единым иском оспорить оба решения и потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.

С целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах РФС будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела. В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать.

РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях. Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к ЧМ-2022 было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры.

Российскому футбольному союзу также не было предоставлено право на представление своей позиции, чем было нарушено фундаментальное право на защиту. Кроме того, при вынесении решений ФИФА и УЕФА не учли другие возможные варианты действий кроме полного исключения из соревнований участников из России.