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5 марта, 03:00

РПЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных лиг. Чем это грозит нашему футболу?

РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных лиг
Андрей Кузичев
Корреспондент
Мяч РПЛ сезона-2021/22.
Фото Instagram
Разбираемся в вопросе с очередными санкциями в отношении российского футбола.

Итак, Ассоциация европейских футбольных лиг (АЕФЛ) объявила об исключении России из организации. РПЛ входила в данную организацию с 2007 года, а ФНЛ являлась ассоциативным членом.

Первая реакция на данную новость у кого-то получилась слишком эмоциональной, а ряд Telegram-каналов сообщили, что теперь любой легионер имеет возможность расторгнуть контракт с российским клубом без каких-либо санкций и компенсаций. Только это не совсем так.

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Во-первых, все контрактные вопросы прописаны в соответствующих регламентах ФИФА и УЕФА, а также существуют правила взаимоотношений игрок — клуб. Даже Международная федерация ассоциаций футболистов-профессионалов (ФИФПРО) не наделена такими полномочиями, так как объединяет профсоюзы игроков. Она может бороться за права футболистов, чего-то требовать и к чему-то призывать, оказывая, например, юридическую поддержку, но решения о контрактах в компетенции соответствующих органов.

Тем более соглашения игроков и клубов не может как-то регулировать АЕФЛ, хотя в ее составе есть комитет по переходам и агентам игроков. Но в целом ассоциация сотрудничает с УЕФА на основе подписанного в 2005 году меморандума, получив при этом четыре места в Стратегическом совете УЕФА по профессиональному футболу.

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АЕФЛ представляет лиги по входящим в зону их интересов вопросам, помогает контактам членов ассоциации, защищает интересы лиг, помогает в обмене информацией и прочих вопросах. Например, организует выставки, семинары и конференции, а также проводит учебные курсы. Но не принимает решений, являющихся обязательными к исполнению. Тем более в случае с РПЛ и ФНЛ и решений никаких нет, не считая исключения лиг из АЕФЛ. По сути, это формальность, не имеющая практического значения.

Многие об ассоциации до сегодняшнего дня даже не слышали и вряд ли услышат в дальнейшем — до возможного возвращения в организацию российских лиг. Скорее мы больше знаем об Ассоциации европейских клубов, в которую с разным статусом входят «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».

Но, опять же, все решения принимаются ФИФА или УЕФА, которые отстранили все сборные России от участия в различных турнирах, а клубы — от еврокубков.

РФС собирается единым иском оспорить оба решения и потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.

С целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах РФС будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела. В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать.

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РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях. Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к ЧМ-2022 было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры.

Российскому футбольному союзу также не было предоставлено право на представление своей позиции, чем было нарушено фундаментальное право на защиту. Кроме того, при вынесении решений ФИФА и УЕФА не учли другие возможные варианты действий кроме полного исключения из соревнований участников из России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
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ФНЛ
УЕФА
ФИФА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
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7.03 19:00
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Гамид Агаларов

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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Зенит

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