РПЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных лиг. Чем это грозит нашему футболу?
Итак, Ассоциация европейских футбольных лиг (АЕФЛ) объявила об исключении России из организации. РПЛ входила в данную организацию с 2007 года, а ФНЛ являлась ассоциативным членом.
Первая реакция на данную новость у кого-то получилась слишком эмоциональной, а ряд Telegram-каналов сообщили, что теперь любой легионер имеет возможность расторгнуть контракт с российским клубом без каких-либо санкций и компенсаций. Только это не совсем так.
Во-первых, все контрактные вопросы прописаны в соответствующих регламентах ФИФА и УЕФА, а также существуют правила взаимоотношений игрок — клуб. Даже Международная федерация ассоциаций футболистов-профессионалов (ФИФПРО) не наделена такими полномочиями, так как объединяет профсоюзы игроков. Она может бороться за права футболистов, чего-то требовать и к чему-то призывать, оказывая, например, юридическую поддержку, но решения о контрактах в компетенции соответствующих органов.
Тем более соглашения игроков и клубов не может как-то регулировать АЕФЛ, хотя в ее составе есть комитет по переходам и агентам игроков. Но в целом ассоциация сотрудничает с УЕФА на основе подписанного в 2005 году меморандума, получив при этом четыре места в Стратегическом совете УЕФА по профессиональному футболу.
АЕФЛ представляет лиги по входящим в зону их интересов вопросам, помогает контактам членов ассоциации, защищает интересы лиг, помогает в обмене информацией и прочих вопросах. Например, организует выставки, семинары и конференции, а также проводит учебные курсы. Но не принимает решений, являющихся обязательными к исполнению. Тем более в случае с РПЛ и ФНЛ и решений никаких нет, не считая исключения лиг из АЕФЛ. По сути, это формальность, не имеющая практического значения.
Многие об ассоциации до сегодняшнего дня даже не слышали и вряд ли услышат в дальнейшем — до возможного возвращения в организацию российских лиг. Скорее мы больше знаем об Ассоциации европейских клубов, в которую с разным статусом входят «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».
Но, опять же, все решения принимаются ФИФА или УЕФА, которые отстранили все сборные России от участия в различных турнирах, а клубы — от еврокубков.
РФС собирается единым иском оспорить оба решения и потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.
С целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах РФС будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела. В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать.
РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях. Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к ЧМ-2022 было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры.
Российскому футбольному союзу также не было предоставлено право на представление своей позиции, чем было нарушено фундаментальное право на защиту. Кроме того, при вынесении решений ФИФА и УЕФА не учли другие возможные варианты действий кроме полного исключения из соревнований участников из России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7