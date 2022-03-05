Кубок РПЛ или воссоздание Кубка Содружества. Что поможет нашему чемпионату, если не будет еврокубков
Если в сезоне-2022/23 продолжится отстранение российских клубов от еврокубков, то это создаст вакуум. Матчевая пустота делает календарь максимально вальяжным, с большими паузами, а это вредит и спортивным, и финансовым составляющим, сокращает возможности рекламных интеграций. В конце концов, любителям РПЛ хочется больше событий. Поэтому нашему футболу придется принимать какие-то меры.
В этой связи на собрании премьер-лиги обсуждался вариант с расширением с 16 до 18 команд. Разумеется, идея понравилась коллективам из подвала таблицы, поскольку в худшем варианте их ждут всего лишь стыковые матчи с 3-м и 4-м клубами ФНЛ, а это шанс задержаться в элите. Даже если в гладком чемпионате-2021/22 совсем бросить играть.
Но опыт с «Тамбовом» или «Мордовией» учит, что от финансовых проблем не застрахован никто. Теперь футбольная жизнь в рублях станет еще дороже, и, даже несмотря на шикарный букмекерский и ТВ-контракт, сложно прогнозировать экономическое самочувствие нынешних участников РПЛ. Чего уж говорить о дивизионе ниже?
Но вопрос с интенсивностью календаря все равно настойчиво стучится в дверь. Поэтому логичным выглядит создание дополнительного турнира. Он мог бы проходить посреди недели в дни, когда проводятся встречи еврокубков. Так что же это могут быть за соревнования? Вариантов, на самом деле, два: первый — организация Кубка лиги, второй — воссоздание Кубка Содружества. Давайте подумаем.
Сценарий А — закрытый Кубок между командами РПЛ. Сюда нет смысла включать ФНЛ (там и без того множество матчей и перелетов), зато для клубов премьер-лиги — классная возможность побороться за трофей и еще раз посоперничать с сильными оппонентами. Розыгрыш можно проводить в две стадии: групповая, где 16 участников делятся на четыре группы, и плей-офф (каждая стадия — по две встречи). Матчи группового этапа и 1/4 финала проводятся в осенней части сезона. Полуфинал и финал — в весенней. Это способно решить вопросы с недогрузом календаря и привлечением дополнительных спонсоров, а также добавить ярких игр между командами РПЛ.
Сценарий Б — возрождение Кубка Содружества, где когда-то взлетали таланты уровня Сычева, вначале перешедшего в статус молодежных соревнований в 2012 году, а затем упраздненного в 2016-м. Место КС заняли предсезонные турниры в Марбелье и Абу-Даби. Решение же УЕФА по отношению к России дает возможность дать новую жизнь ламповым воспоминаниям и эксклюзивному формату.
В КС смогут участвовать коллективы из Белоруссии, Казахстана, других стран-соседей. Отобрать нужно 16 клубов, где значительную часть составляли бы представители РФ. Формат — аналогичный предложенному в Кубке лиги. Но есть один важный момент: в турнире не участвуют команды, представляющие другие государства и занятые на основных стадиях еврокубков. По-моему, проект выглядит привлекательно.
Да, во втором случае могут возникнуть проблемы с УЕФА. Но каждый из вариантов кажется перспективнее, чем расширение РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7