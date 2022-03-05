Кубок РПЛ или воссоздание Кубка Содружества. Что поможет нашему чемпионату, если не будет еврокубков

«СЭ» — о том, как заполнить календарь без расширения премьер-лиги.

Если в сезоне-2022/23 продолжится отстранение российских клубов от еврокубков, то это создаст вакуум. Матчевая пустота делает календарь максимально вальяжным, с большими паузами, а это вредит и спортивным, и финансовым составляющим, сокращает возможности рекламных интеграций. В конце концов, любителям РПЛ хочется больше событий. Поэтому нашему футболу придется принимать какие-то меры.

В этой связи на собрании премьер-лиги обсуждался вариант с расширением с 16 до 18 команд. Разумеется, идея понравилась коллективам из подвала таблицы, поскольку в худшем варианте их ждут всего лишь стыковые матчи с 3-м и 4-м клубами ФНЛ, а это шанс задержаться в элите. Даже если в гладком чемпионате-2021/22 совсем бросить играть.

Но опыт с «Тамбовом» или «Мордовией» учит, что от финансовых проблем не застрахован никто. Теперь футбольная жизнь в рублях станет еще дороже, и, даже несмотря на шикарный букмекерский и ТВ-контракт, сложно прогнозировать экономическое самочувствие нынешних участников РПЛ. Чего уж говорить о дивизионе ниже?

Но вопрос с интенсивностью календаря все равно настойчиво стучится в дверь. Поэтому логичным выглядит создание дополнительного турнира. Он мог бы проходить посреди недели в дни, когда проводятся встречи еврокубков. Так что же это могут быть за соревнования? Вариантов, на самом деле, два: первый — организация Кубка лиги, второй — воссоздание Кубка Содружества. Давайте подумаем.

Сценарий А — закрытый Кубок между командами РПЛ. Сюда нет смысла включать ФНЛ (там и без того множество матчей и перелетов), зато для клубов премьер-лиги — классная возможность побороться за трофей и еще раз посоперничать с сильными оппонентами. Розыгрыш можно проводить в две стадии: групповая, где 16 участников делятся на четыре группы, и плей-офф (каждая стадия — по две встречи). Матчи группового этапа и 1/4 финала проводятся в осенней части сезона. Полуфинал и финал — в весенней. Это способно решить вопросы с недогрузом календаря и привлечением дополнительных спонсоров, а также добавить ярких игр между командами РПЛ.

Сценарий Б — возрождение Кубка Содружества, где когда-то взлетали таланты уровня Сычева, вначале перешедшего в статус молодежных соревнований в 2012 году, а затем упраздненного в 2016-м. Место КС заняли предсезонные турниры в Марбелье и Абу-Даби. Решение же УЕФА по отношению к России дает возможность дать новую жизнь ламповым воспоминаниям и эксклюзивному формату.

В КС смогут участвовать коллективы из Белоруссии, Казахстана, других стран-соседей. Отобрать нужно 16 клубов, где значительную часть составляли бы представители РФ. Формат — аналогичный предложенному в Кубке лиги. Но есть один важный момент: в турнире не участвуют команды, представляющие другие государства и занятые на основных стадиях еврокубков. По-моему, проект выглядит привлекательно.

Да, во втором случае могут возникнуть проблемы с УЕФА. Но каждый из вариантов кажется перспективнее, чем расширение РПЛ.