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5 марта, 10:30

Кубок РПЛ или воссоздание Кубка Содружества. Что поможет нашему чемпионату, если не будет еврокубков

Ряд клубов РПЛ предложили, чтобы по итогам сезона никто не вылетал в ФНЛ
Максим Никитин
Корреспондент
Кубок Содружества.
Фото Кристина Коровникова
«СЭ» — о том, как заполнить календарь без расширения премьер-лиги.

Если в сезоне-2022/23 продолжится отстранение российских клубов от еврокубков, то это создаст вакуум. Матчевая пустота делает календарь максимально вальяжным, с большими паузами, а это вредит и спортивным, и финансовым составляющим, сокращает возможности рекламных интеграций. В конце концов, любителям РПЛ хочется больше событий. Поэтому нашему футболу придется принимать какие-то меры.

В этой связи на собрании премьер-лиги обсуждался вариант с расширением с 16 до 18 команд. Разумеется, идея понравилась коллективам из подвала таблицы, поскольку в худшем варианте их ждут всего лишь стыковые матчи с 3-м и 4-м клубами ФНЛ, а это шанс задержаться в элите. Даже если в гладком чемпионате-2021/22 совсем бросить играть.

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Но опыт с «Тамбовом» или «Мордовией» учит, что от финансовых проблем не застрахован никто. Теперь футбольная жизнь в рублях станет еще дороже, и, даже несмотря на шикарный букмекерский и ТВ-контракт, сложно прогнозировать экономическое самочувствие нынешних участников РПЛ. Чего уж говорить о дивизионе ниже?

Но вопрос с интенсивностью календаря все равно настойчиво стучится в дверь. Поэтому логичным выглядит создание дополнительного турнира. Он мог бы проходить посреди недели в дни, когда проводятся встречи еврокубков. Так что же это могут быть за соревнования? Вариантов, на самом деле, два: первый — организация Кубка лиги, второй — воссоздание Кубка Содружества. Давайте подумаем.

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Сценарий А — закрытый Кубок между командами РПЛ. Сюда нет смысла включать ФНЛ (там и без того множество матчей и перелетов), зато для клубов премьер-лиги — классная возможность побороться за трофей и еще раз посоперничать с сильными оппонентами. Розыгрыш можно проводить в две стадии: групповая, где 16 участников делятся на четыре группы, и плей-офф (каждая стадия — по две встречи). Матчи группового этапа и 1/4 финала проводятся в осенней части сезона. Полуфинал и финал — в весенней. Это способно решить вопросы с недогрузом календаря и привлечением дополнительных спонсоров, а также добавить ярких игр между командами РПЛ.

Сценарий Б — возрождение Кубка Содружества, где когда-то взлетали таланты уровня Сычева, вначале перешедшего в статус молодежных соревнований в 2012 году, а затем упраздненного в 2016-м. Место КС заняли предсезонные турниры в Марбелье и Абу-Даби. Решение же УЕФА по отношению к России дает возможность дать новую жизнь ламповым воспоминаниям и эксклюзивному формату.

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В КС смогут участвовать коллективы из Белоруссии, Казахстана, других стран-соседей. Отобрать нужно 16 клубов, где значительную часть составляли бы представители РФ. Формат — аналогичный предложенному в Кубке лиги. Но есть один важный момент: в турнире не участвуют команды, представляющие другие государства и занятые на основных стадиях еврокубков. По-моему, проект выглядит привлекательно.

Да, во втором случае могут возникнуть проблемы с УЕФА. Но каждый из вариантов кажется перспективнее, чем расширение РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Футбол
РПЛ
111
425
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
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Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
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Артем Дзюба

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