«Спартак» проиграет в Петровском парке, ЦСКА разгромит нижегородцев. Прогнозы на 20-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают комментатор Первого канала Виктор Гусев и музыкант Юрий Давыдов.

ЦСКА — «Нижний Новгород»

Виктор Гусев — 3:0. На волне успеха в игре со Спартаком" и волевой кубковой победы армейцы реализуют свой атакующий потенциал. Гостям будет сложно что-то им противопоставить.

Юрий Давыдов — 3:0. «Нижний Новгород» только что проиграл «Динамо» в Кубке России — 0:3. ЦСКА сейчас просто сильнее. Без вариантов.

«Крылья Советов» — «Арсенал»

Виктор Гусев — 1:0. После неожиданного поражения в Кубке от команды первого дивизиона туляки пойдут ва-банк, но это им не поможет, а в итоге даже сыграет на руку самарцам.

Юрий Давыдов — 2:1. Задачи у клубов примерно одинаковые, но фактор своего поля сыграет на руку «Крыльям». Да и «Арсенал» после поражения от «Алании» в Кубке находится в психологической яме.

«Локомотив» — «Химки»

Виктор Гусев — 1:1. Неожиданная смена тренера не может не сказаться на состоянии «Локомотива». А Юран сумеет настроить своих, которым уже некуда отступать.

Юрий Давыдов — 1:0. Игра будет очень сложной, но «Локомотив» выиграет. Железнодорожникам еще долго придется ощущать импульсивные кадровые решения последних лет.

«Зенит» — «Уфа»

Виктор Гусев — 4:1. С очевидными проблемами в задней линии питерцы вполне могут пропустить даже от аутсайдера. Но за счет мощной средней линии и атаки лидер свое возьмет с лихвой.

Юрий Давыдов — 2:0. Такая команда, как «Зенит», должна выиграть.

«Динамо» — «Спартак»

Виктор Гусев — 2:1. У хозяев по разным причинам возникли проблемы в центре обороны. Но в наступлении вариантов больше, чем у гостей, пусть даже спартаковская атака и показала себя в ряде эпизодов кубкового матча против «Кубани».

06.03.2022 | Динамо — Спартак

Юрий Давыдов — 3:1. Главные тренеры обеих команд остались на своих должностях. Для «Динамо» это счастье, а для «Спартака» — несчастье.

«Краснодар» — «Урал»

Виктор Гусев — 0:0. Отъезд сразу 8-ми легионеров, не может не повлиять на силу «Краснодара». В новой ситуации можно говорить о равенстве шансов".

Юрий Давыдов — 0:0. «Краснодару» нужно приходить в себя после расставания с Даниэлем Фарке. «Урал» этим воспользуется и зацепит очко на выезде.

«Ростов» — «Сочи»

Виктор Гусев — 0:1. Претендующие на высокое место сочинцы не без труда, но не упустят своего даже после сложного кубкового матча с ЦСКА. Пусть и в выездной игре с отдохнувшим соперником.

Юрий Давыдов — 2:1. Здесь вендетта будет длиться еще несколько лет, «Ростов» выиграет.

«Ахмат» — «Рубин»

Виктор Гусев — 2:2. Неуступчивый дома и набравший ход «Ахмат» сойдется в равном бою с усилившимся «Рубином», который проявил характер в предыдущей игре против лидера.

Юрий Давыдов — 0:1. Думаю, «Рубин» одержит минимальную победу. Объяснить не могу, просто предчувствие.