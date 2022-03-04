«Спартак» проиграет в Петровском парке, ЦСКА разгромит нижегородцев. Прогнозы на 20-й тур РПЛ
ЦСКА — «Нижний Новгород»
Виктор Гусев — 3:0. На волне успеха в игре со Спартаком" и волевой кубковой победы армейцы реализуют свой атакующий потенциал. Гостям будет сложно что-то им противопоставить.
Юрий Давыдов — 3:0. «Нижний Новгород» только что проиграл «Динамо» в Кубке России — 0:3. ЦСКА сейчас просто сильнее. Без вариантов.
«Крылья Советов» — «Арсенал»
Виктор Гусев — 1:0. После неожиданного поражения в Кубке от команды первого дивизиона туляки пойдут ва-банк, но это им не поможет, а в итоге даже сыграет на руку самарцам.
Юрий Давыдов — 2:1. Задачи у клубов примерно одинаковые, но фактор своего поля сыграет на руку «Крыльям». Да и «Арсенал» после поражения от «Алании» в Кубке находится в психологической яме.
«Локомотив» — «Химки»
Виктор Гусев — 1:1. Неожиданная смена тренера не может не сказаться на состоянии «Локомотива». А Юран сумеет настроить своих, которым уже некуда отступать.
Юрий Давыдов — 1:0. Игра будет очень сложной, но «Локомотив» выиграет. Железнодорожникам еще долго придется ощущать импульсивные кадровые решения последних лет.
«Зенит» — «Уфа»
Виктор Гусев — 4:1. С очевидными проблемами в задней линии питерцы вполне могут пропустить даже от аутсайдера. Но за счет мощной средней линии и атаки лидер свое возьмет с лихвой.
Юрий Давыдов — 2:0. Такая команда, как «Зенит», должна выиграть.
«Динамо» — «Спартак»
Виктор Гусев — 2:1. У хозяев по разным причинам возникли проблемы в центре обороны. Но в наступлении вариантов больше, чем у гостей, пусть даже спартаковская атака и показала себя в ряде эпизодов кубкового матча против «Кубани».
Юрий Давыдов — 3:1. Главные тренеры обеих команд остались на своих должностях. Для «Динамо» это счастье, а для «Спартака» — несчастье.
«Краснодар» — «Урал»
Виктор Гусев — 0:0. Отъезд сразу 8-ми легионеров, не может не повлиять на силу «Краснодара». В новой ситуации можно говорить о равенстве шансов".
Юрий Давыдов — 0:0. «Краснодару» нужно приходить в себя после расставания с Даниэлем Фарке. «Урал» этим воспользуется и зацепит очко на выезде.
«Ростов» — «Сочи»
Виктор Гусев — 0:1. Претендующие на высокое место сочинцы не без труда, но не упустят своего даже после сложного кубкового матча с ЦСКА. Пусть и в выездной игре с отдохнувшим соперником.
Юрий Давыдов — 2:1. Здесь вендетта будет длиться еще несколько лет, «Ростов» выиграет.
«Ахмат» — «Рубин»
Виктор Гусев — 2:2. Неуступчивый дома и набравший ход «Ахмат» сойдется в равном бою с усилившимся «Рубином», который проявил характер в предыдущей игре против лидера.
Юрий Давыдов — 0:1. Думаю, «Рубин» одержит минимальную победу. Объяснить не могу, просто предчувствие.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7