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ТИНЬКОФФ РПЛ

4 марта, 23:55

«Спартак» проиграет в Петровском парке, ЦСКА разгромит нижегородцев. Прогнозы на 20-й тур РПЛ

Виктор Гусев и музыкант Юрий Давыдов сделали прогнозы на 20-й тур РПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
Спартаковец Александр Соболев и динамовец Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают комментатор Первого канала Виктор Гусев и музыкант Юрий Давыдов.

ЦСКА — «Нижний Новгород»

Виктор Гусев — 3:0. На волне успеха в игре со Спартаком" и волевой кубковой победы армейцы реализуют свой атакующий потенциал. Гостям будет сложно что-то им противопоставить.

Юрий Давыдов — 3:0. «Нижний Новгород» только что проиграл «Динамо» в Кубке России — 0:3. ЦСКА сейчас просто сильнее. Без вариантов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
05 мар, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Нижний Новгород
Голы
Юсуф Языджи, 90+6 (1:0)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес (Набабкин, 85) Фукс (Эджуке, 57) Дивеев Карраскаль (Ахметов, 75) Дзагоев (Зайнутдинов, 46) Гбамен Медина (Яковлев, 57) Бийол Юсуф Языджи Обляков
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Кечкеш Юлдошев (Ткачук, 89) Гоцук Ларсен Кравцов Калинский Стоцкий Эннин (Берковский, 74) Милсон (Масоэро, 45+3)
Предупреждения
Карраскаль 44’, Юсуф Языджи 60’  -  Ларсен 31’
Удаления
Кечкеш 42’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

«Крылья Советов» — «Арсенал»

Виктор Гусев — 1:0. После неожиданного поражения в Кубке от команды первого дивизиона туляки пойдут ва-банк, но это им не поможет, а в итоге даже сыграет на руку самарцам.

Юрий Давыдов — 2:1. Задачи у клубов примерно одинаковые, но фактор своего поля сыграет на руку «Крыльям». Да и «Арсенал» после поражения от «Алании» в Кубке находится в психологической яме.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:2
Арсенал Т
Голы
Кангва, 13 (0:1), Сарвели, 52 (1:1), Деспотович, 70 (1:2), Игнатьев, 83 (2:2)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Барач Якуба (Цыпченко, 72) Ежов (Пиняев, 80) Глушенков (Игнатьев, 73) Зиньковский Сарвели (Коваленко, 88)
Арсенал Т
Коченков Смольников Степанов Беляев Новосельцев Гулиев (Костадинов, 79) Чаушич Давиташвили (Суханов, 87) Кангва Кангва (Хабибов, 90+1) Деспотович (Марков, 78)
Предупреждения
Бейл 44’, Ежов 78’  -  Степанов 54’, Чаушич 61’, Давиташвили 65’, Гулиев 76’, Коченков 88’, Суханов 90+2’
Удаления
Чаушич 86’ (вторая ж.к)
Судьи
Шадыханов (Москва) Болотенков (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Мешков (Дмитров) Березнов (Москва)

«Локомотив» — «Химки»

Виктор Гусев — 1:1. Неожиданная смена тренера не может не сказаться на состоянии «Локомотива». А Юран сумеет настроить своих, которым уже некуда отступать.

Юрий Давыдов — 1:0. Игра будет очень сложной, но «Локомотив» выиграет. Железнодорожникам еще долго придется ощущать импульсивные кадровые решения последних лет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Химки
Голы
Ламкель Зе, 6 (0:1), Керк, 8 (1:1), Изидор, 21 (2:1), Ламкель Зе, 72 (2:2), Кухта, 80 (3:2)
Нереализованный пенальти
Жемалетдинов 90
Локомотив
Худяков Живоглядов (Ненахов, 73) Мампаси Рыбус Марадишвили Баринов Жемалетдинов Бабкин Керк (Рыбчинский, 67) Кухта Изидор (Петров, 88)
Химки
Лантратов Тихий Волков Бруну Виана Боженов (Магомедов, 54) Глушаков Жирков (Набиуллин, 34) Главчич (Руденко, 53) Камышев (Сабович, 86) Кухарчук Ламкель Зе
Предупреждения
Марадишвили 18’, Изидор 48’  -  Бруну Виана 15’, Жирков 29’, Боженов 35’, Ламкель Зе 80’, Волков 83’
Удаления
Бруну Виана 42’ (вторая ж.к)
Судьи
Любимов (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Амелин (Тула) Болховитин (Ленинградская область)

«Зенит» — «Уфа»

Виктор Гусев — 4:1. С очевидными проблемами в задней линии питерцы вполне могут пропустить даже от аутсайдера. Но за счет мощной средней линии и атаки лидер свое возьмет с лихвой.

Юрий Давыдов — 2:0. Такая команда, как «Зенит», должна выиграть.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Уфа

«Динамо» — «Спартак»

Виктор Гусев — 2:1. У хозяев по разным причинам возникли проблемы в центре обороны. Но в наступлении вариантов больше, чем у гостей, пусть даже спартаковская атака и показала себя в ряде эпизодов кубкового матча против «Кубани».

06.03.2022 | Динамо — Спартак

Юрий Давыдов — 3:1. Главные тренеры обеих команд остались на своих должностях. Для «Динамо» это счастье, а для «Спартака» — несчастье.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак
Голы
Николсон, 26 (0:1), Промес, 37 (0:2)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Сазонов Моро (Макаров, 81) Грулев (Нжи, 65) Захарян Шиманьски Фомин (Паршивлюк, 46) Смолов (Тюкавин, 58)
Спартак
Селихов Кофрие (Литвинов, 46) Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ларссон, 67) Мартинс (Зобнин, 79) Умяров Николсон Промес
Предупреждения
Грулев 3’, Варела 42’, Захарян 66’  -  Кофрие 1’, Айртон 40’, Мартинс 72’, Умяров 86’
Удаления
Варела 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Богданов (Верея) Хатуев (Грозный)

«Краснодар» — «Урал»

Виктор Гусев — 0:0. Отъезд сразу 8-ми легионеров, не может не повлиять на силу «Краснодара». В новой ситуации можно говорить о равенстве шансов".

Юрий Давыдов — 0:0. «Краснодару» нужно приходить в себя после расставания с Даниэлем Фарке. «Урал» этим воспользуется и зацепит очко на выезде.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Урал

«Ростов» — «Сочи»

Виктор Гусев — 0:1. Претендующие на высокое место сочинцы не без труда, но не упустят своего даже после сложного кубкового матча с ЦСКА. Пусть и в выездной игре с отдохнувшим соперником.

Юрий Давыдов — 2:1. Здесь вендетта будет длиться еще несколько лет, «Ростов» выиграет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Сочи

«Ахмат» — «Рубин»

Виктор Гусев — 2:2. Неуступчивый дома и набравший ход «Ахмат» сойдется в равном бою с усилившимся «Рубином», который проявил характер в предыдущей игре против лидера.

Юрий Давыдов — 0:1. Думаю, «Рубин» одержит минимальную победу. Объяснить не могу, просто предчувствие.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Рубин

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
РПЛ
36
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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