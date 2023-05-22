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Сегодня, 17:50

ФИФА продолжает поддерживать беглецов, приостановивших контракты. Но сделала шаг в сторону России

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Флаг России и логотип ФИФА
ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России.
Фото Global Look Press, «СЭ»
Теперь уезжать бесплатно смогут не все.

ФИФА официально объявила решение по поводу контрактов легионеров с российскими клубами на следующий сезон. Оно получилось ожидаемым — иностранным футболистам вновь разрешено приостанавливать соглашения на один год, бесплатно переходя в любой зарубежный клуб.

Но есть важный нюанс. Если год назад речь шла обо всех легионерах без исключения, то теперь появилась оговорка: возможность приостанавливать контракт есть только у тех, кто это сделал в текущем сезоне. Все, кто остался, а также футболисты, перебравшиеся в российские клубы после 7 марта 2022 года, не получают права уехать бесплатно.

Логотип ФИФА и флаг России
Фото Global Look Press

И тут типичная история пессимиста и оптимиста, наполовину пустого и полного стакана. С одной стороны, грабеж среди бела дня продолжается. Наш футбол снова будет терять огромные деньги, не имея возможности реализовывать свои активы. Скажем, динамовец Шиманьски провел шикарный сезон в «Фейеноорде». Понятно, что в Польше его бы прибили за игру в российском клубе, уж точно перекрыв доступ в сборную, так что шансы выступать за бело-голубых стремились к нулю. Но легко можно было бы выручить за полузащитника те 14 миллионов евро, в которые игрока оценивает Transfermarkt. А кто сейчас будет платить много за того, кто доступен бесплатно?

Александер Чеферин. Новое заявление Чеферина о бане России в УЕФА. Когда с наших сборных и клубов снимут санкции?

Оптимист же возразит: за год позиция ФИФА в отношении российских клубов потеплела. Да, есть «потерянные» легионеры, которых не вернешь. Но мы за год уже привыкли к отсутствию Эджуке, Бальбуэны и других. Зато новых беглецов не предвидится. Клубы спокойно могут планировать свое будущее и приобретать новичков, не опасаясь ударов в спину с внезапными отъездами в любой момент. Это уже серьезный шаг к нормализации футбольной работы.

Футбол
РПЛ
ФИФА
9
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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