«Карасев — молодец. Но мне можно было давать красную». Чернов — об итогах дерби с ЦСКА
Перед московским дерби Никита Чернов встретился с футболистами ЦСКА, что вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков «Спартака». В интервью «СЭ» защитник красно-белых объяснил, зачем это сделал, рассказал, считает ли прошедший матч самым ярким в сезоне, и оценил уровень судейства в нем.
«Химки» обыграть не можем, с «Торпедо» мучаемся, а ЦСКА побеждаем
— Какие эмоции испытали после окончания дерби?
— После финального свистка почувствовал радость, что спустя столько времени наконец-то нам удалось выиграть нормально. Как-то странно даже: «Химки» обыграть не можем, с «Торпедо» мучаемся, а ЦСКА побеждаем. Все радостные, все довольные, на этом фоне, думаю, сыграем оставшиеся игры.
— Главный эпизод дерби — удаление Соболева и Роши.
— Я не видел, что там случилось.
— А Соболев в раздевалке извинился?
— Нет, позже это сделает. Примем его извинения спокойненько.
— Было несколько спорных ситуаций. Как вы оцените работу бригады Сергея Карасева?
— Хорошее судейство, арбитр разобрался. В целом молодец. Но мне можно было красную давать.
— За что?
— Там с Обляковым был момент, жестко вкатился в него, грубовато. Сразу извинился, поэтому, думаю, нормально. Судья разобрался. И первый пенальти, который не назначили, там был. Зобнин сказал, что ему наступили на ногу. И второй пенальти был чистый.
— Сегодняшнее дерби можно назвать самым ярким матчем «Спартака» в этом сезоне?
— Думаю, что нет. У нас было много хороших матчей, это просто один из них. Характер проявили в который раз, победили, уступая изначально в счете.
— Все еще остается интрига, займет ли «Спартак» второе место. Если все-таки возьмете серебро, можно ли назвать сезон успешным?
— Думаю, что да. У нас в целом молодая команда, только собрались, некоторые ребята только подъехали. В любом случае все изначально хотели занять первое место, но «Зенит», к сожалению, много очков не потерял. Второе место будет лучшим исходом.
Любого в «Спартаке» спросите — матчи с ЦСКА самые принципиальные
— Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России, побив рекорд Титова.
— Молодец, надо поздравить. Может, как-то проставится в коллективе.
— Перед матчем вы встречались с футболистами ЦСКА. Можете объяснить зачем?
— Мы дружим более десяти лет, иногда встречаемся. Никакого подтекста тут искать не надо. Ребята предложили увидеться. Я не ходил прямо перед игрой — это было за пять-шесть дней до матча. Ничего такого, просто посидели.
На первой фотке, которую обсуждают, они вообще всей командой собрались за два дня до этого, меня там не было. Здесь же мы с женой, няней и маленькой дочкой поехали, отдохнули, ничего такого нет. Думаю, на поле все всё увидели. Это никак не повлияло на мою игру.
— Промес в недавнем интервью сказал, что для него матчи с «Зенитом» непринципиальные. А для вас кто самый принципиальный соперник?
— С кем бы вы ни говорили из «Спартака», все скажут, что игры с ЦСКА самые напряженные и эмоциональные. Понятно, что хочется уже прервать гегемонию «Зенита», но, если бы мы в глупых ситуациях не теряли очки, были бы уже где-то рядышком. Шишки набьем, а в следующем сезоне хотелось бы уже составить им конкуренцию.
— Писали, что Соболеву предстоит операция. Вы что-то об этом знаете?
— Да, после матча ему должны операцию сделать на пальце. Он с «Химками» его сломал, поэтому сейчас с лангеткой играл. Думаю, операцию сделают, а там уже подготовка к сборной будет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9