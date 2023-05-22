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Сегодня, 16:00

«Карасев — молодец. Но мне можно было давать красную». Чернов — об итогах дерби с ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Никита Чернов и Сергей Карасев
Никита Чернов и Сергей Карасев.
Фото «СЭ»
Интервью защитника «Спартака».

Перед московским дерби Никита Чернов встретился с футболистами ЦСКА, что вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков «Спартака». В интервью «СЭ» защитник красно-белых объяснил, зачем это сделал, рассказал, считает ли прошедший матч самым ярким в сезоне, и оценил уровень судейства в нем.

«Химки» обыграть не можем, с «Торпедо» мучаемся, а ЦСКА побеждаем

— Какие эмоции испытали после окончания дерби?

— После финального свистка почувствовал радость, что спустя столько времени наконец-то нам удалось выиграть нормально. Как-то странно даже: «Химки» обыграть не можем, с «Торпедо» мучаемся, а ЦСКА побеждаем. Все радостные, все довольные, на этом фоне, думаю, сыграем оставшиеся игры.

— Главный эпизод дерби — удаление Соболева и Роши.

— Я не видел, что там случилось.

— А Соболев в раздевалке извинился?

— Нет, позже это сделает. Примем его извинения спокойненько.

Квинси Промес показывает спартаковский ромб после победы над ЦСКА.

— Было несколько спорных ситуаций. Как вы оцените работу бригады Сергея Карасева?

— Хорошее судейство, арбитр разобрался. В целом молодец. Но мне можно было красную давать.

— За что?

— Там с Обляковым был момент, жестко вкатился в него, грубовато. Сразу извинился, поэтому, думаю, нормально. Судья разобрался. И первый пенальти, который не назначили, там был. Зобнин сказал, что ему наступили на ногу. И второй пенальти был чистый.

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Сергей Карасев. «Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти

— Сегодняшнее дерби можно назвать самым ярким матчем «Спартака» в этом сезоне?

— Думаю, что нет. У нас было много хороших матчей, это просто один из них. Характер проявили в который раз, победили, уступая изначально в счете.

— Все еще остается интрига, займет ли «Спартак» второе место. Если все-таки возьмете серебро, можно ли назвать сезон успешным?

— Думаю, что да. У нас в целом молодая команда, только собрались, некоторые ребята только подъехали. В любом случае все изначально хотели занять первое место, но «Зенит», к сожалению, много очков не потерял. Второе место будет лучшим исходом.

Футболист Никита Чернов
Никита Чернов.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Любого в «Спартаке» спросите — матчи с ЦСКА самые принципиальные

— Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России, побив рекорд Титова.

— Молодец, надо поздравить. Может, как-то проставится в коллективе.

— Перед матчем вы встречались с футболистами ЦСКА. Можете объяснить зачем?

— Мы дружим более десяти лет, иногда встречаемся. Никакого подтекста тут искать не надо. Ребята предложили увидеться. Я не ходил прямо перед игрой — это было за пять-шесть дней до матча. Ничего такого, просто посидели.

На первой фотке, которую обсуждают, они вообще всей командой собрались за два дня до этого, меня там не было. Здесь же мы с женой, няней и маленькой дочкой поехали, отдохнули, ничего такого нет. Думаю, на поле все всё увидели. Это никак не повлияло на мою игру.

Квинси Промес исполняет пенальти в&nbsp;ворота ЦСКА. Величие Промеса и Акинфеева, сложнейшая игра для Карасева, волевой рефлекс «Спартака». Рабинер — о дерби

— Промес в недавнем интервью сказал, что для него матчи с «Зенитом» непринципиальные. А для вас кто самый принципиальный соперник?

— С кем бы вы ни говорили из «Спартака», все скажут, что игры с ЦСКА самые напряженные и эмоциональные. Понятно, что хочется уже прервать гегемонию «Зенита», но, если бы мы в глупых ситуациях не теряли очки, были бы уже где-то рядышком. Шишки набьем, а в следующем сезоне хотелось бы уже составить им конкуренцию.

— Писали, что Соболеву предстоит операция. Вы что-то об этом знаете?

— Да, после матча ему должны операцию сделать на пальце. Он с «Химками» его сломал, поэтому сейчас с лангеткой играл. Думаю, операцию сделают, а там уже подготовка к сборной будет.

Никита Чернов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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