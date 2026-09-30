Дзюдоиста Каниковского отстранили после положительной допинг-пробы

Российский дзюдоист Матвей Каниковский временно отстранен от соревнований по решению Международного агентства допинг-тестирования (ITA), сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации.

В пробе спортсмена, которую взяли 15 марта, выявили запрещенное вещество лигандрол. Срок отстранения начинается с 10 апреля 2026 года.

Каниковскому — 24 года. Он выигрывал золото чемпионата мира 2025 года и чемпионата Европы 2024 года в категории до 100 килограммов. Также дзюдоист побеждал на турнирах «Большого шлема» в 2022, 2023 (дважды), 2024 и 2025 годах.