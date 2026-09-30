Фетисов не ожидает изменения политики по отношению к России после выборов нового президента ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов усомнился в том, что после выборов главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) стоит рассчитывать на серьезные сдвиги в политике организации в отношении России.

Выборы главы организации пройдут в рамках полугодового конгресса, который состоится на Тенерифе (Испания) с 30 сентября по 2 октября. На должность претендуют девять кандидатов. Среди них — вице-президенты Петр Бржиза (Чехия), Хенрик Бах-Нильсен (Дания) и Айваз Оморканов (Киргизия).

По данным ТАСС, Оморканов высказывался за ослабление санкционных мер в отношении российского хоккея.

«Можете ли вы представить, что представитель Киргизии станет президентом ИИХФ в этой ситуации? Чудеса бывают, но, наверное, не настолько. По крайней мере, ничего нового и радикального от того, кто станет президентом, я не ожидаю. Важные вопросы всегда решаются коллегиально, и какая там сформировалась политика по отношению к России, совершенно понятно», — цитирует Фетисова ТАСС.

Федерация хоккея России ранее обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском против решения ИИХФ о продлении отстранения российских команд от участия в международных турнирах. Ограничения действуют с февраля 2022 года. Заседание по делу запланировано на конец октября 2026 года, а итоговое решение суда будет обнародовано вскоре после слушаний.