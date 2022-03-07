Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов — о победе красно-белых в Петровском парке (2:0), перепадах в игре Захаряна, контракте Бакаева и перспективах Соболева.

«Динамо»

— Ну и как вам дерби?

— Хороший матч! «Спартак» грамотно построил игру и заслуженно победил. Первый гол родился после того, как удалось поймать соперника на контратаке. Это тоже надо уметь. Плюс динамовцы ошиблись в перестроениях, удар, рикошет — и добивание! Второй гол — вообще шедевр. Вроде все были рядышком с Промесом, но почему-то никто не помешал ему пробить по воротам. Хотя тут надо отдать должное голландцу — исполнил мастерски! Направил мяч верхом, по дуге, в дальнюю «девятку». Шикарный гол.

— Это точно.

— А вот «Динамо» разочаровало. Команда была совершенно не похожа на себя. Сандро Шварц уже приучил к тому, что его стихия — скорость, агрессия, задористый футбол. Здесь ничего подобного мы не увидели. Все натужно, постоянно чего-то не хватало... Возможно, повлияло удаление Варелы, ведь долго пришлось играть вдесятером. Уже в середине второго тайма я понял, что «Динамо» матч не спасет.

— К Карасеву по удалению есть вопросы?

— Нет. Допускаю, кто-то скажет — мол, зря арбитр дал вторую желтую, мог бы пощадить защитника, погрозить пальчиком... Но нарушение-то было! Если бы для Варелы эта карточка оказалась первой в матче, никаких споров не возникло бы. Уругваец сам виноват. Зачем, уже имея желтую, толкать соперника в спину? Ну неоправданный фол! Впрочем, сидя в кресле у телевизора, легко рассуждать. А на поле не всегда контролируешь эмоции, игра захлестывает.

— У «Динамо» хоть кого-то можно выделить?

— Нет. Старались все, но из лидеров никто не блеснул. Ни Шиманьски, ни Фомин, ни Захарян. Об Арсене отдельный разговор. Резануло, как повел себя во втором тайме...

— Вы о чем?

— В одном эпизоде начал вдруг руками махать, остановился, просто выключился из игры. Так нельзя! Команда в меньшинстве, а тут еще ты на бровке застрял, не помогаешь обороне. Этот момент окончательно убедил в том, что Захарян сейчас не в лучшей форме. То ли в «физике» дело, то ли в психологии.

— Психология-то при чем?

— На состояние парня могло повлиять что угодно. Например, отстранение России от турниров ФИФА и УЕФА — все-таки Захарян игрок сборной, а «Динамо» в кои веки претендует на попадание в Лигу чемпионов. Мы такой народ, что остро реагируем на несправедливость...

— Какой совет вы бы дали сейчас Захаряну?

— Во-первых, любой эпизод нужно доигрывать до конца. Во-вторых, что бы ни случилось, все проблемы надо оставлять за пределами поля. Этому Арсену еще предстоит научиться. Пока у него нет «подушки безопасности» под названием «опыт».

— Другой юноша — я о центральном защитнике Сазонове — тоже разочаровал?

— Парень перспективный, будет прибавлять, но со «Спартаком» отыграл неуверенно. Именно его ошибка привела ко второму голу. Он был последний на мяче и отпасовал чужому. Конечно, Ордец в центре обороны смотрится надежнее и Сазонова, и Евгеньева. Но теперь даже не знаю, увидим ли мы еще украинского защитника в футболке «Динамо»...

— На днях услышал от Юрия Белоуса: «Смолов в игру «Динамо» не вмонтирован, немножечко ее тормозит. Когда вместо него с «Химками» вышел Тюкавин, команда сразу заиграла быстрее».

— Согласен. Вообще по манере игры на передней линии это разные нападающие.

— В чем разница?

— В открываниях. В скорости. Мне больше импонирует Тюкавин. Легкий, невероятно мобильный, может зацепиться за мяч, сбросить его под удар партнеру. Но для «Динамо» приход Смолова в любом случае большой плюс. Форвард опытный, мастеровитый, разнообразит игру команды в атаке.

«Спартак»

— Игроком матча признали Промеса. Кого еще вы бы отметили у «Спартака»?

— Мне очень нравится Жиго. Все знают, что летом он сменит клуб, но парень не просто доигрывает — в каждом матче бьется как зверь! Вот и сейчас был одним из лучших. Джикия тоже выглядел достойно, в обороне ошибок не допустил. Что касается Промеса, то он действительно провел яркий матч. Кто-то с приходом нового тренера расцветает, кто-то, наоборот, закисает. Если с Квинси сработает первый вариант, от этого выиграет не только «Спартак», но и вся наша лига.

— В «Спартаке» Витории и Ваноли много отличий?

— Два матча не показатель. Кубковый с «Кубанью» ввиду низкого уровня соперника в расчет не беру. Неделю назад спартаковцы вчистую уступили армейцам. Теперь по делу одолели динамовцев. Посмотрим, что будет дальше. Пока бросаются в глаза несколько моментов.

— Какие же?

— Уверенное владение мячом на чужой половине поля при позиционной атаке — это черточки итальянского футбола. То, что с «Динамо» не пропустили, — тоже фирменное итальянское блюдо. С точки зрения игры в обороне тренерский штаб во главе с Ваноли провел большую работу, подвижки к лучшему налицо. Правда, нельзя сказать, что динамовцы на скорости терзали защитников... Интересно, почему Зобнин второй раз подряд не попал в стартовый состав. Это плановая ротация или что-то другое?

— А вы как думаете?

— Судя по всему, Умяров и Мартинс сейчас объективно сильнее. Спартаковский новичок мне, кстати, понравился. Жесткий, цепкий, атлетичный. Как раз то, что нужно для центральной зоны.

— Полагаете, Зобнин может надолго присесть на лавку?

— Не исключено. Да, он универсал, способен сыграть и в центре, и на фланге. Но это не делает футболиста незаменимым. К тому же Роман за последнее время явно сдал. Вспоминаю его игру за сборную на ЧМ-2018 — это был высочайший уровень! Но тот Зобнин и нынешний — две большие разницы. К сожалению.

— Вы уже разобрались, чем Николсон лучше Понсе? Вам этот размен понятен?

— Да. У Понсе есть прекрасное качество — умение сделать гол из ничего. Вот если бы почаще забивал, ему вообще цены бы не было! Он игрок штрафной. А Николсон и в подыгрыше смотрится неплохо. Физический мощный, любого защитника может продавить. Мне кажется, Николсон как форвард поинтереснее.

— Соболеву будет трудно выиграть у него конкуренцию?

— Да. На мой взгляд, Саша заточен под другую игровую конструкцию. Не ту, которую выстраивает Ваноли.

— Расшифруйте.

— Был период, когда «Зенит» очень упрощал игру. Действовал по принципу «грузи на Дзюбу, там разберемся». Подобная тактика приносила успех. С появлением Соболева иногда и «Спартак» так играл. Но Ваноли хочет не только этого.

— Разве плохо?

— Наоборот! Теперь дело за Соболевым. Если адаптируется к требованиям нового тренера, поймет, чего от него хотят, — сделает резкий скачок вперед, его игра сразу станет разнообразнее.

— У Бакаева в июне заканчивается контракт со «Спартаком», новый до сих пор не подписан. Удивительно?

— Руководителям клуба виднее. Раз не спешат продлевать соглашение — значит, что-то смущает. Либо по деньгам не могут договориться, либо планируют приобрести вместо Бакаева более сильного игрока. Правда, в современных реалиях это очень сложно. Если легионеров из Африки и Южной Америки мы по-прежнему сможем приглашать, то из Европы к нам уже вряд ли поедут.

— «Спартаку» нужно сохранить Зелимхана?

- Учитывая предстоящий отток легионеров — безусловно! Хотя тут слишком много нюансов. Мы же не знаем, какую зарплату просит футболист, как он тренируется, какие у него цели... Да, с «Динамо» Бакаев сыграл здорово, но надо понимать, что соперник многое позволял «Спартаку». В следующих турах такой вольности может уже и не быть.

— После этого матча интрига в чемпионской гонке умерла?

— Если в ближайших двух турах «Зенит» наберет шесть очков, ему уже никто не помешает стать чемпионом.