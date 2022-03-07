Обозреватель «СЭ» рецензирует победу «Спартака» в дерби.

Мы уже забыли, что на футболе РПЛ бывает такая атмосфера. 20 тысяч на «Динамо» об этом напомнили

Футбол на полном стадионе все-таки обладает особой аурой — позитивной и расслабляющей. Почти 20 тысяч, которые благодаря отмене QR-кодов вживую видели матч в Петровском парке, не пожалели о том, что пришли. Мне кажется, что даже «динамики». В футболе всегда кто-то выигрывает, а кто-то уступает. А ценности живых людей рядом с тобой, которые так же, как ты, смеются и плачут, радуются и огорчаются, дышат с тобой в унисон и разделяют твои чувства, не заменит ничто.

В те самые 90+ минут, что под мощнейший болельщицкий саундтрек идет игра, ты и от нее глаз не в силах оторвать, и не можешь наговориться с друзьями и знакомыми. И так рад видеть родных футбольных людей — Бориса Игнатьева, Николая Толстых, сидеть первый тайм в ложе прессы со старым другом, а второй — у самого поля с автором интересного неспортивного Telegram-канала, с которым прежде были знакомы только виртуально. А теперь он пришел с отцом, старым динамовским болельщиком, поразившим меня словами, что это я постом о том, что нельзя сидеть в четырех стенах, заочно вытащил его на матч...

В семейном секторе, где я был во втором тайме, динамовцы перемежались спартаковцами, и не было видно никаких конфликтов. По-моему, все были рады друг другу. А еще я лишний раз убедился, какой же классный стадион это новое «Динамо». И вместимость, и акустика, и вообще все. Зачем гигантизм, когда можно строить вот такие компактные и дышащие футболом арены?

Удивляет лишь то, что смягчение антиковидных мер коснулось болельщиков, но не прессы в контексте общения с тренерами и игроками. Какова логика при таких обстоятельствах проводить пресс-конференцию онлайн, а не живьем? Это вообще другое ощущение, ты видишь и чувствуешь нюансы настроения и реакций тренера, а он, в свою очередь, имеет возможность напрямую посмотреть в глаза репортеру.

Теперь же мы видим (причем на большинстве арен, исключая, кстати, спартаковскую) искусственный заменитель, что приводит всего к одному вопросу Паоло Ваноли. Абсурд? Безусловно. Но мне, например, никто не присылал ссылку на пресс-конференцию — что, мне кажется, по отношению ко всем аккредитованным на матч журналистам было бы правильно делать.

Мне было бы интересно понять логику смещения акцента игры «Спартака» в сторону атаки: с ЦСКА играли 3-5-2 с тремя в целом полузащитниками оборонительного плана, с «Динамо» — 3-4-3 с появлением Бакаева вместо Зобнина. Одно это уже говорит об атакующей направленности перестановки. И Зелимхан оказался тем самым недостающим пазлом.

У Ваноли также было бы любопытно спросить: если Николсон и Бакаев, получившие шанс с «Кубанью» и воспользовавшиеся им, получили место в составе с «Динамо», то не было ли мысли сделать то же самое по отношению к Хлусевичу, автору двух голевых передач во встрече с «Кубанью»?

Такие суперголы Промес забивал в чемпионском сезоне

Спартаковско-динамовское дерби в первом круге закончилось обиднейшей ничьей для бело-голубых, которые вели 2:0 всего за минуту до конца основного времени. Красно-белые — тогда под руководством Руя Витории — ухитрились сравнять, о чем, впрочем, накануне нынешней игры мало кто вспоминал. «Динамо» все равно повсеместно называлось фаворитом.

А оно вон как вышло.

«Спартак» Ваноли удивил цельностью и пониманием, что ему делать на поле. Первый тайм — качественный выход из-под динамовского прессинга, что порождало свободные зоны у «Динамо» в середине поля и быстрые атаки красно-белых. Они быстро нащупали (а скорее, и заранее знали) слабое звено в лице Сабы Сазонова, пока не готового к игре на таком уровне, и стабильно им пользовались. Напомню, что 20-летний защитник вышел на поле из-за а) понятной ситуации с Иваном Ордецом и б) дисквалификации Романа Евгеньева. Парень он перспективный, но будущее еще не означает настоящее.

На пятерку сыграла вся группа атаки «Спартака» из трех человек, в первую очередь два вингера — Зелимхан Бакаев и Квинси Промес. Голландец ведь не только забил потрясающий гол издали, больше свойственный ему времен чемпионского сезона и ранее. Первая голевая атака развернулась после его шикарного паса в касание на ход Бакаеву. Находясь в центре под давлением, Квинси после паса Мартинса мгновенно сориентировался и просто взорвал своей диагональю эту атаку.

А Бакаева не зря болельщики «Спартака» с центральной трибуны провожали на замену стоячей овацией — что, кстати, игрок заметил и поаплодировал им. Не получив шанса от Ваноли против ЦСКА — что сейчас кажется решением неразумным, — Зелимхан не стал строить из себя обиженку и выдал два спектакля — с «Кубанью» и «Динамо».

Сегодня во втором тайме я сидел очень близко к полю (насколько же другая энергетика у такого просмотра!), и Бакаев играл как раз на «моем» фланге. Пусть говорят, что «Спартаку» в большинстве следовало играть активнее, но именно он рвал край на части! Его дриблинг и ускорения срабатывали почти всегда. И очень надеюсь, что летом в «Спартаке» он останется. Футболист близок к выходу на качественно новый уровень. По крайней мере, мне так кажется.

Снова не особо убедил Мартинс, но впервые он прибавлял по ходу матча, и если сначала отбирали у него, то потом — уже он. Да и пас Промесу в развитие первой голевой атаки ему зачтется. У люксембуржца очень трудное начало в «Спартаке», и все же, возможно, дальше будет лучше. Но это не точно.

Зато Шамар Николсон подтвердил впечатление от игры с «Кубанью», в которой сделал первый хет-трик в истории «Открытие Банк Арены». Ямаец в порядке! Разбирается в игровых ситуациях, хорошо играет на опережение, могуч, умело открывается. Ни капли ощущения, что при своих габаритах он «древесно-стружечный». Наоборот, обученный и гибкий. И в эпизоде с голом, хоть это и был отскок и Шунин уже упал, реагируя на удар Бакаева в Сазонова, — поди еще так мгновенно подстройся под мяч, как Николсону удалось. Да и в атаках он был задействован постоянно.

Этот матч — первая настоящая творческая удача Ваноли в недолгой самостоятельной карьере. Понравилось и то, что он критически отозвался о втором тайме, сказав, что команде не хватает менталитета победителей. Это говорит о его максимализме, при том что и стыдиться за эти 45 минут «Спартаку» совершенно нечего. Да, игру он подзасушил, но один жирный шанс у Промеса при выходе один на один на 90-й минуте стоил всех динамовских.

Столь жесткому судейству Карасева есть объяснение

Команда Сандро Шварца, которую очень люблю и с начала сезона желаю ей чемпионства, сегодня не показала готовности взять титул. Как-то слишком наивно она играла. И при 0:2 заметно заскучала, первый тайм доигрывала плохо, что и к удалению Варелы привело.

Было ли оно? Вопрос спорный, но логику Сергея Карасева вижу такой: Бакаев (на нем Варела получил обе карточки за шесть минут) резким рывком ушел от уругвайца, и тот, свалив его, умышленно сорвал опасную атаку — хоть и бежал спартаковец с фланга, страховать Варелу было особо некогда. Впрочем, повторяю — сам фол по своей грубости «карточным» не выглядел.

Шварц заслуживает уважения хотя бы за поведение при 0:2 — он не то что не сдался, а от него до последней секунды исходило чудовищное электричество. На это было приятно смотреть. Ваноли сидел от меня гораздо дальше, и говорить о том, как прыгал он, я не готов. Зато быстрый и мощный рывок Сандро через полполя после свистка на перерыв заслуживает особой оценки.

Что касается причин столь жесткого судейства, то мой сосед по трибуне, журналист и блогер Кирилл Шулика обратил внимание на отсутствие у Карасева и его помощников нашивок арбитров ФИФА — остались только эрфээсовские. А ведь еще недавно казалось, что от Сергея и финал ЛЧ, и финал ЛЕ, и Евро никуда не денутся — настолько уверенно он работал в Европе. Так что объяснить его строгость с восемью желтыми и одной красной карточкой, с первой желтой на 30-й секунде, есть чем.

Кстати, фол Захаряна на Жиго у бровки во втором тайме, который я видел в упор, был «оранжевым». Тренерам надо обратить внимание Арсена на недопустимость такого поведения — его грубость не была мотивирована ничем.

До перерыва «Динамо» нередко действовало авантюрно, из-за чего мяч нередко оказывался за спиной у целых групп из них. Так, когда на 26-й минуте Айртон из-под Смолова просто вынес мяч в центр, было большой удачей, что Мартинс покатил мяч дальше. Удачей стало не только то, что он оказался в ногах Бакаева, но и то, что перед линией мяча у «Динамо» благодаря одному пасу Мартинса было сразу пять человек.

Динамовцы лезли вперед в меньшинстве весь второй тайм, но из этого мало что выходило. Его игроки были крайне расстроены — помню, как Грулев, когда на него после замены повесили одеяло, прошел, словно его не заметив, и оно упало.

Одеяло с Грулева упало, а все «Динамо» — споткнулось. Зрелости для роли участника чемпионской гонки бело-голубым, похоже, пока все-таки не хватает. Для «Спартака» же эта победа — точка отсчета для Ваноли. То, что придаст ему уверенности в правильности избранного пути.