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Мечта Галицкого стала ближе? Каким будет состав «Краснодара» без легионеров

Корреспондент «СЭ» рассказал, каким будет состав «Краснодара» без легионеров
Матвей Морозов
Корреспондент
Алексею Ионову придется отдуваться за всех.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Состав «Краснодара» в новых реалиях.
Фото «СЭ»
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«СЭ» — о том, как переформатируется команда Галицкого.

Последние события затронули большинство команд РПЛ, но мощнее всего ударили по «Краснодару» — сначала клуб Сергея Галицкого покинул тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке, а после руководство объявило о приостановке контрактов семи легионеров: Вандерсона, Кайо, Эрика Ботхейма, Кристиана Рамиреса, Жуниора Алонсо, Джона Кордобы и Реми Кабелла. Контракт Виктора Классона был расторгнут — он уже вернулся в Швецию. Гжегож Крыховяк, по данным польских СМИ, также ведет переговоры о разрыве соглашения — у него уже есть серьезное предложение от другого клуба.

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«СЭ» разбирается, как теперь будет выглядеть состав «Краснодара» и осуществится ли цель владельца — увидеть в основе 11 воспитанников.

Оборона

Сафонов и так был ключевым активом «Краснодара», а в новых реалиях его ценность выросла вдвойне. В первом круге Матвей провел на ноль 6 матчей из 17 и стал основным кипером сборной России. Под ним остался молодой Агкацев, у которого уже есть опыт игры в премьер-лиге. В случае необходимости он снова подменит Сафонова в старте.

Один из&nbsp;легионеров &laquo;Краснодара&raquo; Гжегож Крыховяк. «Краснодар» сделал заявление по ситуации с легионерами

Двойку центральных защитников «Краснодара» составят Мартынович и Сорокин. По сути, этот вариант — безальтернативный для «быков». Других игроков такого уровня в команде просто нет. Да, из дубля уже подтягивали Корнюшина и Литвинова, но если кто-то из них и появится на поле, то только в экстренной ситуации.

Фланги обороны «Краснодара» закроют Чернов с Петровым. Здесь ситуация аналогичная — заменить латералей смогут разве что юные Волков и Манелов.

Полузащита, атака

В средней линии есть три ярко выраженных центральных хавбека — Газинский, Черников и Сперцян, а инсайды — Ионов и Якимов. Со скамейки в середину поля могут выйти Рейхман и Кривцов.

Впереди выбор еще более скудный. Фактически единственный вариант на позицию центрфорварда — Ильин. А кроме него и Апекова игроков группы атаки у «быков» не осталось.

***

Мечта Галицкого про 11 воспитанников в составе очень скоро может воплотиться в реальность. Если посмотреть на заявку «быков», то станет очевидно: теперь потеря любого игрока основы катастрофично скажется на основном составе.

Поэтому игроки, выступающие за «Краснодар-2» и молодежку, будут активно привлекаться к главной команде. Причем мы наверняка увидим их уже в стартовых матчах — особенно в средней линии основного состава.

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Главный тренер

После ухода Фарке исполнять обязанности главного тренера будет 37-летний тренер вратарей Алексей Антонюк, который работает в «Краснодаре» с 2017 года. Вероятность того, что его полноценно утвердят в должности, невелика — очевидно, что в ближайшее время «Краснодар» будет рассматривать разные кандидатуры.

В последние дни СМИ отправляли в клуб Галицкого Валерия Карпина и Мурада Мусаева. Оба уже опровергли эту информацию. Карпин сказал, что из «Краснодара» к нему никто не обращался. Мусаев также сообщил, что даже не созванивался с Галицким, и пожелал клубу сил и успехов в будущем.

Состав «Краснодара» в новых реалиях. Фото "СЭ"
Состав «Краснодара» в новых реалиях.
Фото «СЭ»

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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