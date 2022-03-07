Мечта Галицкого стала ближе? Каким будет состав «Краснодара» без легионеров

«СЭ» — о том, как переформатируется команда Галицкого.

Последние события затронули большинство команд РПЛ, но мощнее всего ударили по «Краснодару» — сначала клуб Сергея Галицкого покинул тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке, а после руководство объявило о приостановке контрактов семи легионеров: Вандерсона, Кайо, Эрика Ботхейма, Кристиана Рамиреса, Жуниора Алонсо, Джона Кордобы и Реми Кабелла. Контракт Виктора Классона был расторгнут — он уже вернулся в Швецию. Гжегож Крыховяк, по данным польских СМИ, также ведет переговоры о разрыве соглашения — у него уже есть серьезное предложение от другого клуба.

«СЭ» разбирается, как теперь будет выглядеть состав «Краснодара» и осуществится ли цель владельца — увидеть в основе 11 воспитанников.

Оборона

Сафонов и так был ключевым активом «Краснодара», а в новых реалиях его ценность выросла вдвойне. В первом круге Матвей провел на ноль 6 матчей из 17 и стал основным кипером сборной России. Под ним остался молодой Агкацев, у которого уже есть опыт игры в премьер-лиге. В случае необходимости он снова подменит Сафонова в старте.

Двойку центральных защитников «Краснодара» составят Мартынович и Сорокин. По сути, этот вариант — безальтернативный для «быков». Других игроков такого уровня в команде просто нет. Да, из дубля уже подтягивали Корнюшина и Литвинова, но если кто-то из них и появится на поле, то только в экстренной ситуации.

Фланги обороны «Краснодара» закроют Чернов с Петровым. Здесь ситуация аналогичная — заменить латералей смогут разве что юные Волков и Манелов.

Полузащита, атака

В средней линии есть три ярко выраженных центральных хавбека — Газинский, Черников и Сперцян, а инсайды — Ионов и Якимов. Со скамейки в середину поля могут выйти Рейхман и Кривцов.

Впереди выбор еще более скудный. Фактически единственный вариант на позицию центрфорварда — Ильин. А кроме него и Апекова игроков группы атаки у «быков» не осталось.

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Мечта Галицкого про 11 воспитанников в составе очень скоро может воплотиться в реальность. Если посмотреть на заявку «быков», то станет очевидно: теперь потеря любого игрока основы катастрофично скажется на основном составе.

Поэтому игроки, выступающие за «Краснодар-2» и молодежку, будут активно привлекаться к главной команде. Причем мы наверняка увидим их уже в стартовых матчах — особенно в средней линии основного состава.

Главный тренер

После ухода Фарке исполнять обязанности главного тренера будет 37-летний тренер вратарей Алексей Антонюк, который работает в «Краснодаре» с 2017 года. Вероятность того, что его полноценно утвердят в должности, невелика — очевидно, что в ближайшее время «Краснодар» будет рассматривать разные кандидатуры.

В последние дни СМИ отправляли в клуб Галицкого Валерия Карпина и Мурада Мусаева. Оба уже опровергли эту информацию. Карпин сказал, что из «Краснодара» к нему никто не обращался. Мусаев также сообщил, что даже не созванивался с Галицким, и пожелал клубу сил и успехов в будущем.