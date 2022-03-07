Мечта Галицкого стала ближе? Каким будет состав «Краснодара» без легионеров
Последние события затронули большинство команд РПЛ, но мощнее всего ударили по «Краснодару» — сначала клуб Сергея Галицкого покинул тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке, а после руководство объявило о приостановке контрактов семи легионеров: Вандерсона, Кайо, Эрика Ботхейма, Кристиана Рамиреса, Жуниора Алонсо, Джона Кордобы и Реми Кабелла. Контракт Виктора Классона был расторгнут — он уже вернулся в Швецию. Гжегож Крыховяк, по данным польских СМИ, также ведет переговоры о разрыве соглашения — у него уже есть серьезное предложение от другого клуба.
«СЭ» разбирается, как теперь будет выглядеть состав «Краснодара» и осуществится ли цель владельца — увидеть в основе 11 воспитанников.
Оборона
Сафонов и так был ключевым активом «Краснодара», а в новых реалиях его ценность выросла вдвойне. В первом круге Матвей провел на ноль 6 матчей из 17 и стал основным кипером сборной России. Под ним остался молодой Агкацев, у которого уже есть опыт игры в премьер-лиге. В случае необходимости он снова подменит Сафонова в старте.
Двойку центральных защитников «Краснодара» составят Мартынович и Сорокин. По сути, этот вариант — безальтернативный для «быков». Других игроков такого уровня в команде просто нет. Да, из дубля уже подтягивали Корнюшина и Литвинова, но если кто-то из них и появится на поле, то только в экстренной ситуации.
Фланги обороны «Краснодара» закроют Чернов с Петровым. Здесь ситуация аналогичная — заменить латералей смогут разве что юные Волков и Манелов.
Полузащита, атака
В средней линии есть три ярко выраженных центральных хавбека — Газинский, Черников и Сперцян, а инсайды — Ионов и Якимов. Со скамейки в середину поля могут выйти Рейхман и Кривцов.
Впереди выбор еще более скудный. Фактически единственный вариант на позицию центрфорварда — Ильин. А кроме него и Апекова игроков группы атаки у «быков» не осталось.
***
Мечта Галицкого про 11 воспитанников в составе очень скоро может воплотиться в реальность. Если посмотреть на заявку «быков», то станет очевидно: теперь потеря любого игрока основы катастрофично скажется на основном составе.
Поэтому игроки, выступающие за «Краснодар-2» и молодежку, будут активно привлекаться к главной команде. Причем мы наверняка увидим их уже в стартовых матчах — особенно в средней линии основного состава.
Главный тренер
После ухода Фарке исполнять обязанности главного тренера будет 37-летний тренер вратарей Алексей Антонюк, который работает в «Краснодаре» с 2017 года. Вероятность того, что его полноценно утвердят в должности, невелика — очевидно, что в ближайшее время «Краснодар» будет рассматривать разные кандидатуры.
В последние дни СМИ отправляли в клуб Галицкого Валерия Карпина и Мурада Мусаева. Оба уже опровергли эту информацию. Карпин сказал, что из «Краснодара» к нему никто не обращался. Мусаев также сообщил, что даже не созванивался с Галицким, и пожелал клубу сил и успехов в будущем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|1 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7