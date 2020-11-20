Крал уйдет из «Спартака»? И зачем чех «Вест Хэму»?

Разбираем слух вокруг 22-летнего полузащитника «Спартака».

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Британская газета Mirror сообщила о том, что хавбеком «Спартака» Алексом Кралом интересуются клубы английской премьер-лиги. Издание даже назвало предполагаемую сумму трансфера — 30 миллионов фунтов стерлингов. Позже агент футболиста Карол Кисел подтвердил чешским СМИ информацию газеты: «За Алексом уже давно наблюдают клубы премьер-лиги, это не новость. С некоторыми представителями АПЛ мы общаемся, но пока рано говорить о конкретных предложениях».

Нигде не указано, какие именно клубы взяли на карандаш Крала. Но Mirror намекает на то, что чех может перейти в «Вест Хэм». В премьер-лиге сейчас играют всего три футболиста из Чехии — Матей Выдра в «Бернли», а также Владимир Цоуфал и Томаш Соучек в «Вест Хэме». Двое последних переехали в Англию в этом году из «Славии», а Цоуфал — еще и клиент агентства K2K Sports Entertainment Group. Крал тоже из «Славии», и его дела тоже ведет эта фирма. И Соучек, и Цоуфал достойно начали сезон, имеют хорошую прессу, клуб наверняка ими доволен и может пригласить к себе еще кого-нибудь из агентства Кисела.

Дыра в опорной зоне

Но нужен ли «молоткам» именно Крал? Как известно, чех — футболист середины поля, игравший в «Теплице» в том числе на месте центрального защитника. В «Спартаке» Крал утвердился в качестве одного из опорных хавбеков, хотя в прошлом году в сборной Чехии он несколько матчей провел на месте «десятки». Универсальные игроки всегда в цене, так что «Вест Хэм» точно будет рад видеть такого футболиста в своем составе.

Опорный полузащитник лондонцам на сегодня не нужен — есть тот же Соучек, Райс, ветеран Нобл, при необходимости главный тренер Дэвид Мойес переводит в эту зону Снодграсса. Но эта линия все равно выглядит хлипкой, так как осенью «Вест Хэм» расстался с Уилширом и Калленом. В коронавирусный сезон опасно не иметь резерва, так что лондонцам стоит задуматься над усилением опорной зоны уже зимой. Особенно если уйдет Райс.

Возможный уход Райса

21-летний хавбек — ценнейший кадр «Вест Хэма». Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 55 миллионов евро, и его стоимость растет. Летом с Райсом активные переговоры вел «Челси», но «молотки» требовали за хавбека 80 миллионов фунтов, так что трансфер сорвался. Однако уже зимой переговоры наверняка возобновятся, а значит, «Вест Хэм» может переманить к себе Крала.

В текущем чемпионате Англии пара Райс — Соучек отыграла все матчи без замен, так что альтернативы им сейчас нет. В матчах Кубка лиги в опорную зону опускался фланговый хавбек Снодграсс, а у другого центрального полузащитника и легенды клуба, 33-летнего Нобла, летом истекает контракт с «Вест Хэмом». С деньгами у лондонцев проблем нет: летом они почти ничего не потеряли на трансферах, а на продаже Райса точно выручат состояние.

Куда еще?

«Вест Хэм» действительно выглядит приоритетным вариантом для полузащитника «Спартака», но агент намекает, что есть и другие клубы. Чешская пресса в новости о Крале упоминает «Эвертон» и «Ньюкасл», которые якобы уже интересовались хавбеком, но не договорились по цене. У ливерпульской команды центральных полузащитников достаточно — Аллан, Дукуре, Сигурдссон, Делф, Андре Гомеш, Дэйвис. Маловероятно, что зимой «ириски» попытаются купить Крала. У «Ньюкасла» тоже линия укомплектована — Шелви, Хендрик, Альмирон, Хэйден, братья Лонгстафф.

Возможно, Крал подошел бы «Вулверхэмптону», у которого в опорной зоне три игрока на две позиции — Дендонкер, Рубен Невеш и Жоау Моутинью. Но едва ли Крал при такой конфигурации будет основным, да и гражданство у него не португальское, что многое усложняет. Не помешало бы усиление средней линии «Брайтону» и «Бернли», однако не факт, что Крал захочет переходить туда и бороться за выживание.

Поэтому «Вест Хэм» действительно выглядит логичным вариантом, но многое будет зависеть от будущего Райса и, конечно же, желания самого полузащитника «Спартака».