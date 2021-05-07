Детали произошедшего на воскресной игре премьер-лиги.

Вы точно слышали о скандале после матча 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (6:1). Болельщики гостей были сильно недовольны тем, что их после финального свистка погрузили в автобусы, идущие до метро и вокзала, а не отпустили со стадиона. Недавно в «СЭ» вышло интервью представителя объединения болельщиков «Локомотива» United South Ивана Крылова, в котором он рассказывает, что происходило в тот вечер на Крестовском острове: «Всех под конвоем увозили со стадиона. Я помню такое в конце 1990-х, когда всех гостевых болельщиков запихивали в специальный транспорт и толпой увозили. В очередной раз 90-е к нам вернулись. Очень досадно. Если раньше приезжало 100 болельщиков, то сейчас было пару тысяч. Ни у кого ничего не спрашивали, не слушали никакие аргументы. Это удивительно».

Но это была лишь одна из многих претензий к сине-бело-голубым со стороны «Локомотива». Их московский клуб опубликовал после матча, и все они рассматривались на заседании КДК РФС в четверг. В итоге «Зенит» и «Локомотив» лишь оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого за скандирование оскорбительных выражений, а претензии красно-зеленых остались без внимания.

Расскажем о каждом пункте отдельно и объясним, как все было.

«Для наших болельщиков были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 (при заполняемости стадиона на 75%)».

22 апреля «Локомотив» прислал в «Зенит» письмо с просьбой выделить 1617 билетов для гостей «Газпром Арены». На тот момент невскому клубу еще не разрешили заполнять стадион на 40 тысяч. Согласно прежней квоте «Локомотив» мог рассчитывать лишь на 1400 билетов, но запросил больше. Несмотря на это, петербуржцы одобрили запрос, дали болельщикам красно-зеленых восемь секторов общей вместимостью более 4 тысяч человек, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

После того как «Зениту» разрешили увеличить максимальную вместимость до 40 тысяч, «Локомотиву» предоставили еще 100 билетов на гостевую трибуну, а также 100 билетов первой категории в центральные сектора и три вип-ложи. Причем официального письма от «Локо» не было.

27 апреля «Локомотив» прислал второе письмо «Зениту», в котором даже не попросил дополнительную квоту, а лишь предупредил сине-бело-голубых о возможном визите неорганизованных групп болельщиков «Локомотива». Важно, что в этом письме красно-зеленые сами попросили «Зенит» «принять дополнительные меры безопасности для предотвращения возможных конфликтов между болельщиками в чаше стадиона и за ее пределами».

30 апреля в офис «Зенита» поступило еще одно письмо от «Локомотива» с просьбой увеличить квоту и добавить к уже выделенным билетам еще 1600. Но, во-первых, в пункте 21.7.1 регламента РПЛ написано, что письменная заявка клуба-гостя должна поступить не менее чем за пять дней до даты проведения матча. А тогда уже оставалось лишь двое суток. Во-вторых, 3217 билетов для болельщиков гостей — это превышение всех норм.

На предматчевом совещании «Локомотив» потребовал 2000 билетов для своих фанатов и попросил занести в протокол, что «Зенит» отказался это сделать. Но делегат не занес это в протокол, так как все было в рамках регламента. При этом после совещания служба безопасности «Локомотива» попросила коллег из «Зенита» добавить хотя бы 100 билетов, и хозяева матча согласились на это — социальная дистанция на трибуне все равно сохранилась бы.

Интересно, что в итоге в кассах остались нереализованными около 60 билетов из выделенной для «Локомотива» квоты. Получается, если бы «Зенит» все-таки предоставил гостям 2000, то увеличилось бы не число болельщиков на гостевой трибуне, а число нереализованных билетов.

«Выделенная для гостей часть трибун была переполнена. Служба безопасности ФК «Зенит» не предусмотрела достаточного количества резервных мест».

Повторим, что «Зенит» выделил «Локомотиву» несколько секторов общей вместимостью 4 тысячи человек, а официально красно-зеленые запрашивали (и получили положительный ответ) лишь 1617 билетов. Неофициально — еще двести. Места на выездной трибуне было достаточно для соблюдения социальной дистанции. То, что болельщики «Локомотива» ее не соблюдали, — личная ответственность их самих. Никто не рассаживает фанатов насильно через кресло — если бы так делали во всей лиге, то скандалы разгорались бы в каждой игре.

«Болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали в секторы «Локомотива».

Это требование регламента, и не только. Пункт 29 правил поведения зрителей при проведении домашних матчей «Зенита» гласит: «В случае проноса и/или использования болельщиками команды-гостя средств поддержки в не отведенных для них секторах, они, после предварительного предупреждения, могут быть удалены со стадиона».

Болельщики гостевой команды могут находиться лишь в выездном секторе. Всех, кто сидит в атрибутике клуба-гостя в других секторах, просят пересесть или снять шарфы/футболки. На матче с «Локомотивом» около сотни фанатов гостей пересели к своим болельщикам. Соответственно, из-за этого увеличивалась численность выездной трибуны, но и тут предъявлять претензии «Зениту» излишне — болельщики сами соглашались пересаживаться туда.

«В середине второго тайма болельщиков нашей команды не выпускали в подтрибунное помещение — выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъемкой».

Часть болельщиков «Локомотива» стала покидать «Газпром Арену» уже в перерыве — на тот момент выход был свободен. Никаких автобусов не было — фанаты просто уходили со стадиона.

Во втором тайме правоохранительные органы действительно перекрыли выход. Сторона «Локомотива» утверждает, что выход перекрыли на 70-й минуте. Сторона «Зенита» — на 83-й. Почему вообще это сделали? В конце игры всегда часть болельщиков команды-хозяйки уходит со стадиона — кто-то не хочет стоять в пробке на выезде, кто-то спешит в другое место. Чтобы пересечения потоков не было, гостевую трибуну всегда закрывают ближе к концу второго тайма. «Зенит» сюда вмешиваться не может — решение о перекрытии принимают правоохранительные органы.

«Абсолютно вопиющее отношение к болельщикам ФК «Локомотив» после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка. По необъяснимой причине те, кто присутствовал в гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми».

На совещании представители «Зенита» дали коллегам из «Локомотива» всю информацию о том, как будут организованы встреча и уход болельщиков с «Газпром Арены», и попросили распространить ее среди болельщиков «Локомотива». Судя по реакции фанатов, это сделано не было.

Еще до окончания матча диктор «Газпром Арены» несколько раз объявил болельщикам «Локомотива» о том, что их после финального свистка попросят пройти к автобусам у стадиона. Не все восприняли это положительно, но у настоятельной просьбы есть простое объяснение. Обычно болельщиков гостей задерживают на трибунах, чтобы не было пересечения потоков. На этот раз «Зенит» планировал церемонию награждения, которую его фанаты собирались посмотреть. В этом случае было логично поменять порядок выхода со стадиона и сперва отпустить болельщиков «Локомотива», тем более что они едва ли хотели наблюдать за триумфом чужой команды. Этот сценарий был согласован с лигой. Если бы «Зенит» не выиграл, то все было бы как обычно — болельщиков «Локо» пригласили бы к выходу позже.

После игры действительно ворота гостевого сектора открыли, и всех болельщиков загрузили в 12 шаттлов (всего было подготовлено 15). Эта мера действует на матчах «Зенита» всегда, когда проходят матчи повышенной сложности, например со «Спартаком», «Динамо», «Локомотивом». Болельщиков всегда увозят со стадиона к Московскому вокзалу или к метро «Выборгская». Почему не «Крестовский остров»? Чтобы фанаты разных команд не пересекались друг с другом. Эта мера и сейчас была согласована на совещании, ее приняли все, в том числе «Локомотив».

Меня заверили, что многие болельщики с детьми, а также те, кто приехал на стадион на машинах или остановился в соседних отелях, вышли со стадиона через дополнительный выход. По нашей информации, никто из болельщиков гостей не подходил к стюардам в гостевом секторе с просьбой отпустить их, так как они опаздывают на поезд или самолет.

Один автобус действительно сломался — на набережной Мартынова. Изначально оперштаб ГУ МВД собирался подъехать к автобусу и сопроводить болельщиков до ближайшей станции метро «Крестовский остров». Но поломка была устранена в течение 15 минут, поэтому автобус дальше поехал по маршруту.

Почему болельщиков вообще оперативно сажали в автобусы? По сведениям «СЭ», правоохранительные органы располагали данными о готовящейся драке между болельщиками «Локомотива» и «Зенита» — перед матчем первого круга между фанатами клубов состоялась потасовка в Москве, и сейчас должна была пройти ответная акция. И об этом знали гости — у части фанатов при досмотре изъяли капы и боксерские бинты, что тоже есть в протоколе.

В итоге ни одного правонарушения не было зафиксировано — ни на «Газпром Арене», ни на прилегающей территории.

Реакция КДК и «Зенита»

В четверг состоялось заседание КДК РФС, на котором его глава Артур Григорьянц сказал: «КДК будет рассматривать вопросы только в рамках дисциплинарного регламента. Остальные вопросы будет рассматривать комитет по безопасности. Вопросы «Локомотива» по несоблюдению санитарных норм и использованию пиротехники не нашли отражения в рапорте матча. Делегат матча это не зафиксировал. Безопасность на стадионе «Зенита» соблюдалась, не была нарушена. Было принято решение оштрафовать оба клуба на 100 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений».

То есть у КДК к «Зениту» вопросов нет, а все претензии «Локомотива» не были поддержаны. Вопрос вывода болельщиков со стадиона будет рассматриваться комитетом по безопасности РФС.

«Все претензии ФК «Локомотив» оказались необоснованными, о чем свидетельствует решение КДК, — заявили «СЭ» в пресс-службе «Зенита». — Еще раз напомним, что все договоренности по организации матча и работе с гостевыми болельщиками были достигнуты на совещании в день игры. Все необходимые билеты для болельщиков «Локомотива» были предоставлены сверх обязательной квоты в ответ на запрос от клуба. В итоге в кассе даже остались невыкупленные билеты из числа предоставленных гостям. Подчеркнем, что вся информация, которая появлялась на этот счет ранее, не соответствует действительности».