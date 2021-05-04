Максим Алланазаров - о третьей подряд победе команды Сергея Семака в премьер - лиге .

Мнение

На сегодня в России нет команды, которая смогла бы бросить вызов «Зениту». На фоне соперников по РПЛ сине-бело-голубые выглядят мощно и монолитно. Не исключено, что составить им конкуренцию в ближайшие сезоны не сможет никто.

Увы, но наш чемпионат с каждым годом теряет конкурентоспособность в Европе. Мы начинаем привыкать к поражениям не только от португальских и бельгийских команд, но уже не сильно удивляемся вылетам от израильских и грузинских клубов. На фоне соперников по РПЛ «Зенит» выглядит как авторитетный председатель колхоза, держащий свое хозяйство в ежовых рукавицах, но на международных выставках продукция образцового агрария не пользуется спросом.

Имея большие финансовые ресурсы, «Зенит» может позволить себе покупать игроков за 40 и 20 миллионов евро (Малком, Вендел) — пока только для того, чтобы с их помощью выиграть чемпионат России. Клуб может уговорить своих лидеров остаться, предложив им сравнимую с Европой или более высокую зарплату. Не стихают разговоры об административном ресурсе с отсылом на то, что многие из высших руководителей РФС когда-то прошли через «Зенит». Об этом говорит даже Геннадий Орлов, давно и прочно ассоциирующийся с сине-бело-голубыми.

На колхозной дискотеке председатель всегда выглядит максимально эффектно, подъезжая к сельскому клубу на дорогой иномарке. На танцполе никто из присутствующих не может приближаться к нашему герою, а кто позволит себе такую наглость, будет быстро поставлен на место. С тусовки председатель, как правило, уезжает раньше всех и в сопровождении самой красивой девушки вечера. Остальные колхозники могут только завидовать успешности богатого односельчанина.

Очередное чемпионство «Зенита» получилось абсолютно предсказуемым. Уровень борьбы и сопротивления в РПЛ в данный момент минимален. Конкуренты питерцев находятся от них так же далеко, как сами сине-бело-голубые — от соперников по Лиге чемпионов, встречи с которыми в последние годы ничем хорошим не заканчивались.

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