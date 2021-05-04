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«Зенит» — абсолютный чемпион. Но РПЛ напоминает колхоз

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сегодня, 13:45
2 мая. Артем Дзюба с чемпионским кубком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2 мая. Артем Дзюба с чемпионским кубком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Максим Алланазаров - о третьей подряд победе команды Сергея Семака в премьер-лиге.

Мнение

2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Артем Дзюба и&nbsp;Сердар Азмун: пять голов против обороны &laquo;Локо&raquo;.«Зенит» меняется и развивается. Чемпион становится более непредсказуемой и разнообразной командой

На сегодня в России нет команды, которая смогла бы бросить вызов «Зениту». На фоне соперников по РПЛ сине-бело-голубые выглядят мощно и монолитно. Не исключено, что составить им конкуренцию в ближайшие сезоны не сможет никто.

Увы, но наш чемпионат с каждым годом теряет конкурентоспособность в Европе. Мы начинаем привыкать к поражениям не только от португальских и бельгийских команд, но уже не сильно удивляемся вылетам от израильских и грузинских клубов. На фоне соперников по РПЛ «Зенит» выглядит как авторитетный председатель колхоза, держащий свое хозяйство в ежовых рукавицах, но на международных выставках продукция образцового агрария не пользуется спросом.

Имея большие финансовые ресурсы, «Зенит» может позволить себе покупать игроков за 40 и 20 миллионов евро (Малком, Вендел) — пока только для того, чтобы с их помощью выиграть чемпионат России. Клуб может уговорить своих лидеров остаться, предложив им сравнимую с Европой или более высокую зарплату. Не стихают разговоры об административном ресурсе с отсылом на то, что многие из высших руководителей РФС когда-то прошли через «Зенит». Об этом говорит даже Геннадий Орлов, давно и прочно ассоциирующийся с сине-бело-голубыми.

2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Сердар Азмун и&nbsp;Себастьян Дриусси празднуют гол.
2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Чествование чемпионов России.Федун был прав год назад: «Зенит» огреб в Лиге чемпионов. Прав он и сейчас: только питерцы заслужили золото

На колхозной дискотеке председатель всегда выглядит максимально эффектно, подъезжая к сельскому клубу на дорогой иномарке. На танцполе никто из присутствующих не может приближаться к нашему герою, а кто позволит себе такую наглость, будет быстро поставлен на место. С тусовки председатель, как правило, уезжает раньше всех и в сопровождении самой красивой девушки вечера. Остальные колхозники могут только завидовать успешности богатого односельчанина.

Очередное чемпионство «Зенита» получилось абсолютно предсказуемым. Уровень борьбы и сопротивления в РПЛ в данный момент минимален. Конкуренты питерцев находятся от них так же далеко, как сами сине-бело-голубые — от соперников по Лиге чемпионов, встречи с которыми в последние годы ничем хорошим не заканчивались.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры