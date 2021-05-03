Представитель United South — о заявлении клуба, Николиче и Семине

«Локомотив» после матча с «Зенитом» (1:6) в 28-м туре Тинькофф РПЛ выступил с обращением касательно работы организаторов игры с болельщиками московской команды. Клуб заявил, что сотрудники правопорядка после матча принудительно погрузили всех фанатов железнодорожников в автобусы и увезли, из-за чего многие опоздали на самолет, поезд или не смогли пройти к своим машинам у стадиона.

Корреспондент «СЭ» поговорил об этой ситуации с представителем объединения болельщиков «Локомотива» United South Иваном Крыловым.

Ни у кого ничего не спрашивали, не слушали аргументы

— Что действительно вчера произошло в Петербурге?

— Всех под конвоем увозили со стадиона. Я помню такое в конце 1990-х, когда всех гостевых болельщиков запихивали в специальный транспорт и толпой увозили. В очередной раз 90-е к нам вернулись. Очень досадно. Если раньше приезжало 100 болельщиков, то сейчас было пару тысяч. Ни у кого ничего не спрашивали, не слушали никакие аргументы. Это удивительно. Такого не было довольно давно. У меня многие знакомые были с детьми, они приехали на машине и запарковались у входа в сектор. Было несколько счастливчиков, которые смогли договориться с сотрудниками и прошли к машинам, но всех остальных запихали в автобус. Это безумие. Конечно, там транспорт, который вместо 15 минут едет полтора-два часа.

— Сотрудники как-нибудь объясняли происходящее?

— Они ссылаются на то, что нам, оказывается, должны были представители по работе с болельщиками передать, что будет такой отъезд со стадиона. Конечно, никто ничего не передавал. Сначала говорили так: «Мы вас оцепим и прогуляемся до станции». А в итоге всех выжимали в автобусы.

— Возникало подобное в Петербурге раньше?

— Бывало такое, что вывозили на вокзал, но всегда можно было отписаться. Просто подходишь и говоришь, что тебе нужно на самолет. Зачем тебе на вокзал? Спокойно выходишь из оцепления и идешь к метро. Но чтобы всех пересажали по автобусам и повезли принудительно — последний раз такое было году в 2006-2007-м. Это жесть. Причем никого не выпускали в перерыве. Выходы закрыли на 60-й минуте полностью. Обычно гостевые трибуны минут за десять до конца закрывают.

— Два автобуса сломались. Там тоже никому нельзя было выйти?

— Нет. Всех заставили сидеть и ждать. Стояли посреди дороги, люди там перекрикивались с представителями наших доблестных органов, но никакого толку не было. Некоторые ребята опоздали на поезд и самолет. Клуб сделал заявление. Молодцы, наконец хоть что-то сделали.

— Сейчас кто-то еще остался в Петербурге?

— Вроде более-менее все уже выехали. Была еще одна проблема, про которую не рассказывают, но для нас это важно. До игры несколько человек забрали в участок, ребята до сих пор там. Им предъявляют за нецензурную брань в общественном месте. Суть в том, что ребята не употребляли, ни с кем не дрались. Можно было бы заподозрить, что это какие-то сомнительные личности, поэтому их забрали, но это не так. Просто на подходе к стадиону работали какие-то камеры, к ним подошли. Они провели ночь в отделении, у них был запланирован суд утром, но ничего не было, пока никакой информации. Насколько мне известно, задержали пять человек. Вполне возможно, что там больше людей. Питерские коллеги мне пишут, что это, видимо, за какие-то старые дела. Так что вообще непонятно, никакой информации нет.

Для нас важно, чтобы «Локомотив» с Палычем помирились

— Как вы отреагировали на вчерашнюю игру?

— Все расстроены. Есть несколько банальных штампов, которые надо применять: лучше один раз получить шесть мячей, чем проиграть шесть матчей с отставанием в один гол. У нас оказалась очень крутая весна, все с замиранием сердца смотрят на результаты и на то, как мы феерично выкладываемся на поле. Это первое поражение за всю весну. Главное, что команда продолжает бороться за серебро и Кубок. Сейчас важнее всего парней просто поддержать. Дзюба забил такой гол, который больше никогда в жизни не исполнит. Был набор случайностей плюс команда немного дрогнула. Напрягает только то, что нам уже третий раз за сезон накидывают полную авоську. Один болельщик мне сказал, что Николич, видимо, за один сезон решил поставить все рекорды лиги. И по победам, и по крупным поражениям. Зато не скучно!

— Как сейчас фанатское движение относится к Марко Николичу? В начале сезона все же был определенный негатив и по отношению к нему тоже.

— Да не было негатива, это выдумки журналистского сообщества. Негатив был к предыдущему руководству. Мы все понимаем, что Николич — заложник ситуации. Да, есть небольшая часть болельщиков, которые считают, что он неправильно поступил, когда пришел на живое место тренера-легенды. Но большинство понимали, что проблема в предыдущих руководителях. К Марко были вопросы по игре осенью. Как можно было ставить Райковича после того, что он вытворял на поле? Сейчас я жду окончания сезона. Тогда можно будет делать выводы по Николичу. Весна очень крутая, но осень мы помним, впереди еще важнейшие матчи. У нас есть шанс быть и вторыми, и седьмыми, плюс финал Кубка с командой из ФНЛ. Пока еще ничего не решено.

— Что думаете о ситуации с увольнением работников пресс-службы?

— Это решение руководства. Они таким образом заботятся об имидже клуба. Там ушла часть сотрудников, к которым у болельщиков были вопросы. Тот же Кирилл Брейдо. Но при этом для нас тоже удивительно, что столько людей за одну фотографию так выгнали. Оценивать этот случай сложно.

— Будет ли фанатское движение требовать от нового руководства назначения Юрия Семина на какую-либо позицию в клубе?

— Мы ждем, что клуб решит вопрос с взаимодействием с Юрием Павловичем. До сих пор ждем этого. Год назад клуб поступил позорно, даже не знаю, можно ли еще что-то подобное вспомнить. В прошлый раз, когда Семин уходил, были хоть какие-то объяснения и формальные причины, чтобы не продлевать контракт. А в прошлом году клуб очень странно себя выставил. Мы хотим, чтобы эта пробоина была исправлена. Пускай решают и договариваются, для нас важно, чтобы «Локомотив» с Палычем помирились. Ждем какого-то более внятного взаимодействия. Мы со своей стороны ввели важную акцию: с 15-й по 16-ю минуту каждого матча аплодируем в честь 16 трофеев, которые Семин завоевал с нашим клубом.