Аршавин хочет, чтобы «Зенит» стал похож на «Лейпциг». Это реально?
Программное заявление
На прошлой неделе на Youtube-канале «Зенита» вышел подкаст, в котором директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин рассказывает о своей работе. Как известно, экс-форвард «Зенита» еще и основной кандидат на должность спортивного директора сине-бело-голубых, поэтому во время беседы его спрашивали в том числе о глобальном движении клуба. В конце подкаста ведущий попросил Аршавина назвать пример самого перспективного пути развития чемпионов России. Андрей Сергеевич ответил развернуто:
— Мы должны понять, в какой точке футбольного мира находится «Зенит». Если мы хотим быть топ-клубом, нужно тратить или зарабатывать в год по полмиллиарда. «Зенит» не может себе такого позволить с точки зрения финансового fair play. Следовательно, наверное, нам нужно принять модель условного «Лейпцига» — он сам находится вверху, имеет большие таланты, у него есть возможность их развития, он зарабатывает на них, создает борьбу в Лиге чемпионов и бундеслиге. Следовательно, покупать дорогих игроков, как бы нам ни хотелось, не совсем правильно. Здесь и сейчас «Зенит» выигрывает — в последние два-три года это главная команда России, она доминирует. Но чтобы работать на одном уровне с топ-клубами Европы, нашего ресурса, к сожалению, мало. Практически все клубы, с которыми мы встречаемся в Лиге чемпионов, богаче даже «Зенита».
Это уже похоже на программное заявление. Понятно, что сейчас не Аршавин решает, в какую сторону двигаться клубу. Но если он займет пост спортивного директора, то может повлиять на курс «Зенита». Вопрос в том, реально ли применять модель «Лейпцига» в условиях российского футбола.
Лимитный барьер
Сразу поясним: Аршавин говорил не о империи клубов «Ред Булла», а о бизнес-модели «Лейпцига». Приведем самые значимые примеры удачных перепродаж за последние три года.
|
Футболист
|
Куплен за
|
Продан за
|
Наби Кейта
|
29,75
|
60
|
Тимо Вернер
|
22,2
|
53
|
Диего Демме
|
0,35
|
10,25
|
Дайот Упамекано
|
18,5
|
42,5
|
Бернарду
|
6
|
10
Все суммы — в миллионах евро. Данные transfermarkt.de
Только на этих пяти футболистах «Лейпциг» заработал почти 100 миллионов евро. И мы еще не учитываем профит от Юлиана Нагельсманна, за которого клуб получит 25 миллионов евро от «Баварии».
Но нужно учитывать, что у «Лейпцига» не все так просто. Как известно, австрийский «Зальцбург» тоже принадлежит производителю энергетиков и регулярно поставляет кадры немецкому брату. Свежий пример — главный тренер Джесси Марш, который летом сменит Нагельсманна. А зимой «Лейпциг» купил у «Зальцбурга» его лучшего игрока Доминика Собослои за 20 миллионов евро и наверняка продаст его дороже. Но самое главное — обратите внимание на многообразие национальностей упомянутых игроков: немцы, француз, гвинеец, бразилец, венгр.
Может ли так «Зенит»? На сегодня — нет, потому что мешает лимит. Нынешняя формула с восьмью легионерами в заявке с точки зрения развития футболистов даже хуже предыдущей с иностранцами на поле. «Зениту» и так не хватает качественных легионеров, чтобы бороться в Лиге чемпионов, а места для молодежи тем более нет. Пока даже нельзя говорить об обкатке иностранцев в «Зените-2» — в ПФЛ вообще нельзя выпускать легионеров.
Вариант «Ростова» и побратимы в Европе
В России уже есть клуб со стратегией, отдаленно напоминающей «Лейпциг». Это «Ростов». У желто-синих не первый год выработана работающая модель с выгодной перепродажей дешевых игроков или свободных агентов. Шомуродов, Ионов, Чернов, Зайнутдинов, Мирзов, Скопинцев, Ингасон, Мевля — список внушительный. И он наверняка в ближайшее время пополнится как минимум Норманном.
Но у этой стратегии есть побочный эффект — нестабильность. «Ростов» не может постоянно показывать высокий результат и бороться за еврокубки, когда из клуба продают едва созревших игроков. Для «Ростова» как для бизнес-проекта это рабочая модель, но «Зенит» не имеет права не добиваться результата. Снова возвращаемся к лимиту: если невский клуб начнет закупать молодежь из-за рубежа, то резко упадет качество состава, а с ним и результат.
Все равно все сводится к тому, что «Зенит» не справится с озвученной Аршавиным задачей своими силами. Нужна подпитка извне. У того же «Лейпцига» есть четкая структура — «Ред Булл» владеет клубами в Австрии, США, Гане и Бразилии. У «Зенита» фарм-клубов нет (шутки про «Сочи» и «Оренбург» здесь неуместны), а значит ему понадобятся побратимы, и желательно в других странах. Может быть, ближнего зарубежья — там, где лимит не действует или не такой жесткий, как в РПЛ.
Примеры есть: можно вспомнить армянский холдинг «Ноа», который владеет клубами в самой Армении, Латвии, Италии и Германии. Можно упомянуть фирму Total Sports Investments, которая связывает кипрский «Пафос», «Ригу» и «Родину» из ПФЛ. Но для «Зенита» эти примеры не подходят, так как у него другая структура руководства. Нужно что-то похожее на взаимовыручку «Челси» и «Витесса» — английский клуб уже много лет обкатывает в голландском перспективную молодежь, хотя они напрямую не связаны.
Академия
Аршавин в том подкасте много говорил именно о развитии юношей «Зенита» — в конце концов, он главный по молодежному футболу в клубе:
— Мне хотелось бы, чтобы «Зенит» становился чемпионом, скажем так, с вкраплениями молодых футболистов, — подчеркнул Аршавин. — Для этого нужно, чтобы лучшие таланты страны были в «Зените». Тогда лучшие игроки своего возраста смогут претендовать на место в главной команде. И, конечно, нужна гибкость тренера — он должен искать моменты и давать футболистам время. Шансы они обязаны получать. У нас есть задача — может быть, несбыточная — стать самоокупаемыми. Но для этого нужно продавать футболистов. А в этой пирамиде невозможно не задействовать главную команду — игрока «Зенита-2» невозможно продать за большие деньги, он должен быть засвечен в основе. На мой взгляд, мы должны нашим пацанам давать возможность — особенно тем, кто лоялен.
Эти слова тоже звучат, как часть предвыборной кампании. И они ближе к модели условного «Аякса», а не «Лейпцига». Хотя у немецкого и голландского клубов есть общая черта — втридорога продавать футболистов, в которых было вложено не так много денег.
Аршавин не просто так сделал акцент на академии. У «Зенита» растет великолепная молодежь, если отталкиваться от результатов. Теоретически в этом сезоне сине-бело-голубые могут выиграть еще три золота. В молодежном первенстве сине-бело-голубые на равных сражаются за победу с ЦСКА и «Краснодаром», в ЮФЛ-1 — только с «Краснодаром». А в ЮФЛ-2 у «Зенита» в этом сезоне 22 победы в 23 матчах и 100 забитых мячей. Кстати, и женская команда «Зенита» отлично начала сезон и идет в группе лидеров — клуб хорошо работает на всех уровнях.
Выходит, у сине-бело-голубых действительно сильная академия, но есть проблемы на уровне перехода футболистов из молодежного футбола во взрослый. Аршавин прямо говорит: главный тренер должен давать время юношам. А когда Андрей Сергеевич займет более высокую должность, то эта рекомендация превратится в указание. Футболисты будут чаще получать игровое время, расти в цене и переходить в европейские топ-клубы за десятки миллионов евро.
Конечно, в последнем предложении я описал идеальную картину, сразу так не получится. Реально ли это? Теоретически — да, но «Зенит» раньше сознательно никогда не работал на экспорт, а следовательно в клубе нет людей с необходимым опытом. Это не значит, что всех нужно увольнять, но какие-то обновления должны произойти. Так резко вектор поменяться не может.
В любом случае в Санкт-Петербурге болельщики будут только счастливы, если воспитанники «Зенита» вновь будут забивать решающие голы и играть за границей в сильных клубах.
Методология
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